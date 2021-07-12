“Хліб з маслом”, “Експресо”, “Алдамаш”, “The Fish”: нові заклади в Ужгороді, які відкрилися чи ось-ось запрацюють

Нещодавно ми розповідали про 8 закладів в Ужгороді, які щойно запрацювали чи ось-ось відкриються.

Цього разу пишемо про ось цю четвірку.

Хліб з маслом

12 липня в тестовому режимі почав працювати ресторан “Хліб з маслом”. Як кажуть засновники, тут “Українська кухня заграла по-новому”. Обіцяють автентичність із українським акцентом, навіть інстаграм ресторану – весь у віршах українських поетів. До речі, про інтер’єр: у напрочуд темному приміщенні створили напрочуд світлу й невагому атмосферу.

Адреса: Хліб з маслом, Ужгород, вул. Минайська, 6а.

Алдамаш

7 липня в місті відкрився Алдамаш. Тут готують стейки, татарський біфштекс, вушка й серця в медовому соусі, ситний “Алдмаш” на двох… Словом, ви зрозуміли напрямок. Тут зелена тераса й дитячий куток із батутом. До речі, важливо, що гастрономічна локація з’явилася саме в Новому районі.

Адреса: Алдамаш, Ужгород, вул. Легоцького, 74 а.

Експресо

Так, саме Експресо. Кавову локації на парковці Дастору відкриває Аммар Кальмар, який заснував території вуличної їжі “Їж двіж” та “Кебабушка”. А ось незабаром обіцяє “еКспресо супер-хвилі і топовий захід сонця на паркінгу”.

Адреса: Експресо, Ужгород, вул. Собранецька, 89 (біля Дастору).

The Fish

Ми вже дуже чекаємо бутик The Fish. Уже скоро, в серці Ужгорода, на площі Корятовича, атмосфера моря!

Адреса: The Fish, площа Корятовича, 7

Евеліна Гурницька, Varosh

Колаж – із зображень закладу “Хліб з маслом”