Юридична безпека українців за кордоном: куди звертатися і як діяти, якщо потрібен захист у Європі

Уже понад рік, як мільйони українців знайшли прихисток в інших країнах світу, рятуючи власні родини. За цей час доля у кожного склалася по різному. Одна з проблем, з якою зіштовхуються українці в різних державах світу – тамтешнє законодавство. Тому трапляється так, що, навіть не відаючи того, можна потрапити у не надто приємні ситуації.

Як захистити себе за кордоном, які порушення закону вчиняють українці в Європі і як вирішити ці проблеми? Про те, чому важливо вчасно звернутися за допомогою до міжнародних юристів та про решту аспектів правозахисту поспілкувалися з Антоном Тирпаком, засновником юридичної компанії «Lam Group», адвокати якої багато років поспіль надають юридичні послуги для українців у країнах Європи та США.

З якими запитами українці найчастіше зверталися до міжнародних адвокатів за останній рік

24 лютого 2022 року з самого ранку в «Lam Group» почали отримувати купу дзвінків з проханнями про юридичну допомогу громадян України, які мають невирішені питання на території Європейського Союзу.

«Найбільше йшлося про питання сімейно-побутової площини. Люди цікавилися, як юридично грамотно оформити вивіз дітей за межі України одному з батьків; що робити, якщо людина скоїла кримінальне чи адміністративне правопорушення в Європі та має депортаційні проблеми; як бути нашим громадянам при потребі судових позовів на території ЄС. Також були звернення, які стосувались бізнес-процесів на території країн ЄС, як зареєструвати швидко компанію та перевести свій бізнес в іншу країну, питання ліцензування різного виду компаній, захисту торгових прав, укладання договорів з іноземними компаніями та інше».

Відчувши цей наплив запитів, адвокати робили все можливе, аби надати якомога більше юридичної допомоги усім, хто потребував.

Для розв’язання цих питань у компанії залучали адвокатів, які працюють в Україні.

За кілька місяців проживання за кордоном українці все частіше почали звертатися за юридичною допомогою у вирішенні питань нелегального перетину кордону та незаконного вивезення дітей за кордон. Останнє складало близько 90% запитів.

Загалом з 24 лютого минулого року кількість звернень до міжнародних адвокатів, що представляють інтереси українців, зросла у два-три рази, кажуть у «Lam Group».

Крім того, адвокати компанії допомагають українцям за кордоном у вирішенні справ, пов’язаних з депортацією; забороною на в’їзд у ту чи іншу країну; представництво в іноземних судах в кримінальних та цивільних справах; супровід в Інтерполі; супроводом договірних відносин та товарних перевезень вантажівками; договірними контрактами всіх видів; реєстрацій нових компаній та їх ліцензування в Європейському Союзі.

Через незнання законів іншої держави українці часто стають жертвами шахрайських схем, що призводить до кримінальних правопорушень

Минулого року до «Lam Group» звернулася закарпатка у пошуках міжнародного адвоката для свого сина, який перебував у Словацькій Республіці. Чоловік погодився на пропозицію роботи у сфері міжнародних перевезень у країнах Європи, та лише тоді, коли його затримала словацька поліція, зрозумів, що перевезення є нелегальними. Йому загрожувало до 15 років ув’язнення.

«У країнах Європи таке правопорушення карається позбавленням волі до 15 років, тоді як в Україні це – адміністративне правопорушення. Тому українці потрапляють на цей гачок, не розуміючи законодавства інших країн. Не усвідомлюючи наслідків, йдуть на легкий заробіток і стають жертвами незаконних схем, що завершуються судом».

У цьому випадку звернення до поліції в Україні не мають сенсу, оскільки це не належить до їхньої компетенції, а в консульстві на такі справи адвоката теж не надають. Єдиний вихід для родини – послуги міжнародних адвокатів. У «Lam Group» за справу взялися й у результаті з 15 років, що загрожували чоловікові, вдалося зменшити міру покарання у суді до 1 року ув’язнення.

Поширені порушення цивільного права серед українців закордоном

На початку повномасштабної війни багато родин, рятуючи життя власних дітей, мали змогу перетнути кордон без дозволу батька на виїзд дитини. Згодом, кажуть у «Lam Group», почали отримувати багато звернень щодо допомоги у поверненні дітей в Україну. Один із таких запитів був у Німеччині.

«Через якийсь час після виїзду з дитиною у Німеччину жінка почала вести огульний спосіб життя, пиячити, тому служба, що займається справами дітей у Німеччині, була змушена вилучити від неї дитину. Саму жінку відправили на реабілітацію. Про це повідомили українське консульство, а ті, своєю чергою, батька. Дізнавшись про те, що трапилося, він звернувся до нас за допомогою».

Аби повернути дитину в Україну, на батька чекали два судові процеси. Перший стосувався незаконного ввезення дитини у Німеччину, а другий – визначення місця проживання дитини з батьком або відібрання дитини у матері.

Для цього чоловік мав забезпечити адвоката у цих судових процесах в Німеччині – для роботи із соціальною службою та консульством. Тому й звернувся по допомогу до міжнародних адвокатів «Lam Group». Результат – дитину повернули до батька в Україну.

Складність розв’язання юридичних питань у Європі

Один із найскладніших випадків, над яким працювали «Lam Group», стосувався шахрайської схеми, в яку потрапив український перевізник у Європі. Українець придбав у Франції вантажівку, яка, як виявилося, проходила у кримінальному провадженні в цій країні.

«Після придбання українець відправив вантажівку на вивезення товару у Європу. Згодом на українсько-румунському кордоні її поставили на арешт. Як виявилося, фірма, яка продала вантажівку українцеві, планувала аби її вивезли за межі ЄС, де не діє декрет про легалізацію. Що робили продавці: вони брали кредити, а вантажівки ставили як заставне майно. Опісля підприємство закривали, а банк ставив ці вантажівки у розшук. Відповідно, у країнах Європи ці вантажівки підлягали арешту».

У такому випадку було важливо довести непричетність українця, що придбав вантажівку, до шахрайської схеми й допомогти йому уникнути кримінального покарання. Крім того, адвокати «Lam Group» займалися питанням зняття арешту з автомобіля у Румунії, аби не повертати його у Францію.

Оскільки адвокати компанії досконало володіють міжнародним правом і кількома мовами, їм вдалося довести непричетність українця до шахрайської схеми та повернення вантажівки на територію України.

Не проблемами єдиними: як «Lam Group» допомогли зареєструвати український виш у Чехії

Антон каже, що це один із найцікавіших випадків у їх практиці. Над ним працювали близько року і врешті змогли успішно завершити.

«Складність процесу полягала у тому, що це законодавчо непередбачений випадок. В Україні є університети, тобто юридичні особи, що мають ліцензію визначеного зразка на вищі навчальні заклади з відповідним рівнем акредитації.

Однак законодавцем не визначено місце розташування університету. Тобто фізично університет може знаходитися будь-де. Нами було пророблено великий обсяг роботи зі збору відповідної документації, аби зареєструвати український вищий навчальний заклад у Чехії для українців»

У «Lam Group» наголошують – вчасне звернення до міжнародного адвоката може значно спростити перебіг справи і допоможе вам зекономити кошти.

Для Закарпаття послуги міжнародних адвокатів фактично завжди були актуальними, оскільки багато закарпатців часто виїжджають за кордон на заробітки. Саме значна кількість звернення про юридичний супровід у країнах Європи та США й слугувала початком створення компанії у 2017 році.

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**На правах реклами

Марія Расчупкіна, Varosh

Фото надані співрозмовником