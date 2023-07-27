Юридична безпека українців за кордоном: куди звертатися і як діяти, якщо потрібен захист у Європі

Уже понад рік, як мільйони українців знайшли прихисток в інших країнах світу, рятуючи власні родини. За цей час доля у кожного склалася по різному. Одна з проблем, з якою зіштовхуються українці в різних державах світу – тамтешнє законодавство. Тому трапляється так, що, навіть не відаючи того, можна потрапити у не надто приємні ситуації.
Як захистити себе за кордоном, які порушення закону вчиняють українці в Європі і як вирішити ці проблеми? Про те, чому важливо вчасно звернутися за допомогою до міжнародних юристів та про решту аспектів правозахисту поспілкувалися з Антоном Тирпаком, засновником юридичної компанії «Lam Group», адвокати якої багато років поспіль надають юридичні послуги для українців у країнах Європи та США.
24 лютого 2022 року з самого ранку в «Lam Group» почали отримувати купу дзвінків з проханнями про юридичну допомогу громадян України, які мають невирішені питання на території Європейського Союзу.
«Найбільше йшлося про питання сімейно-побутової площини. Люди цікавилися, як юридично грамотно оформити вивіз дітей за межі України одному з батьків; що робити, якщо людина скоїла кримінальне чи адміністративне правопорушення в Європі та має депортаційні проблеми; як бути нашим громадянам при потребі судових позовів на території ЄС. Також були звернення, які стосувались бізнес-процесів на території країн ЄС, як зареєструвати швидко компанію та перевести свій бізнес в іншу країну, питання ліцензування різного виду компаній, захисту торгових прав, укладання договорів з іноземними компаніями та інше».
Відчувши цей наплив запитів, адвокати робили все можливе, аби надати якомога більше юридичної допомоги усім, хто потребував.
Для розв’язання цих питань у компанії залучали адвокатів, які працюють в Україні.
За кілька місяців проживання за кордоном українці все частіше почали звертатися за юридичною допомогою у вирішенні питань нелегального перетину кордону та незаконного вивезення дітей за кордон. Останнє складало близько 90% запитів.
Загалом з 24 лютого минулого року кількість звернень до міжнародних адвокатів, що представляють інтереси українців, зросла у два-три рази, кажуть у «Lam Group».
Крім того, адвокати компанії допомагають українцям за кордоном у вирішенні справ, пов’язаних з депортацією; забороною на в’їзд у ту чи іншу країну; представництво в іноземних судах в кримінальних та цивільних справах; супровід в Інтерполі; супроводом договірних відносин та товарних перевезень вантажівками; договірними контрактами всіх видів; реєстрацій нових компаній та їх ліцензування в Європейському Союзі.
Минулого року до «Lam Group» звернулася закарпатка у пошуках міжнародного адвоката для свого сина, який перебував у Словацькій Республіці. Чоловік погодився на пропозицію роботи у сфері міжнародних перевезень у країнах Європи, та лише тоді, коли його затримала словацька поліція, зрозумів, що перевезення є нелегальними. Йому загрожувало до 15 років ув’язнення.
«У країнах Європи таке правопорушення карається позбавленням волі до 15 років, тоді як в Україні це – адміністративне правопорушення. Тому українці потрапляють на цей гачок, не розуміючи законодавства інших країн. Не усвідомлюючи наслідків, йдуть на легкий заробіток і стають жертвами незаконних схем, що завершуються судом».
У цьому випадку звернення до поліції в Україні не мають сенсу, оскільки це не належить до їхньої компетенції, а в консульстві на такі справи адвоката теж не надають. Єдиний вихід для родини – послуги міжнародних адвокатів. У «Lam Group» за справу взялися й у результаті з 15 років, що загрожували чоловікові, вдалося зменшити міру покарання у суді до 1 року ув’язнення.
На початку повномасштабної війни багато родин, рятуючи життя власних дітей, мали змогу перетнути кордон без дозволу батька на виїзд дитини. Згодом, кажуть у «Lam Group», почали отримувати багато звернень щодо допомоги у поверненні дітей в Україну. Один із таких запитів був у Німеччині.
«Через якийсь час після виїзду з дитиною у Німеччину жінка почала вести огульний спосіб життя, пиячити, тому служба, що займається справами дітей у Німеччині, була змушена вилучити від неї дитину. Саму жінку відправили на реабілітацію. Про це повідомили українське консульство, а ті, своєю чергою, батька. Дізнавшись про те, що трапилося, він звернувся до нас за допомогою».
Аби повернути дитину в Україну, на батька чекали два судові процеси. Перший стосувався незаконного ввезення дитини у Німеччину, а другий – визначення місця проживання дитини з батьком або відібрання дитини у матері.
Для цього чоловік мав забезпечити адвоката у цих судових процесах в Німеччині – для роботи із соціальною службою та консульством. Тому й звернувся по допомогу до міжнародних адвокатів «Lam Group». Результат – дитину повернули до батька в Україну.
Один із найскладніших випадків, над яким працювали «Lam Group», стосувався шахрайської схеми, в яку потрапив український перевізник у Європі. Українець придбав у Франції вантажівку, яка, як виявилося, проходила у кримінальному провадженні в цій країні.
«Після придбання українець відправив вантажівку на вивезення товару у Європу. Згодом на українсько-румунському кордоні її поставили на арешт. Як виявилося, фірма, яка продала вантажівку українцеві, планувала аби її вивезли за межі ЄС, де не діє декрет про легалізацію. Що робили продавці: вони брали кредити, а вантажівки ставили як заставне майно. Опісля підприємство закривали, а банк ставив ці вантажівки у розшук. Відповідно, у країнах Європи ці вантажівки підлягали арешту».
У такому випадку було важливо довести непричетність українця, що придбав вантажівку, до шахрайської схеми й допомогти йому уникнути кримінального покарання. Крім того, адвокати «Lam Group» займалися питанням зняття арешту з автомобіля у Румунії, аби не повертати його у Францію.
Оскільки адвокати компанії досконало володіють міжнародним правом і кількома мовами, їм вдалося довести непричетність українця до шахрайської схеми та повернення вантажівки на територію України.
Антон каже, що це один із найцікавіших випадків у їх практиці. Над ним працювали близько року і врешті змогли успішно завершити.
«Складність процесу полягала у тому, що це законодавчо непередбачений випадок. В Україні є університети, тобто юридичні особи, що мають ліцензію визначеного зразка на вищі навчальні заклади з відповідним рівнем акредитації.
Однак законодавцем не визначено місце розташування університету. Тобто фізично університет може знаходитися будь-де. Нами було пророблено великий обсяг роботи зі збору відповідної документації, аби зареєструвати український вищий навчальний заклад у Чехії для українців»
У «Lam Group» наголошують – вчасне звернення до міжнародного адвоката може значно спростити перебіг справи і допоможе вам зекономити кошти.
Для Закарпаття послуги міжнародних адвокатів фактично завжди були актуальними, оскільки багато закарпатців часто виїжджають за кордон на заробітки. Саме значна кількість звернення про юридичний супровід у країнах Європи та США й слугувала початком створення компанії у 2017 році.
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**На правах реклами
Марія Расчупкіна, Varosh
Фото надані співрозмовником