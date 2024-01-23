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Бізнес

Samsung S23 — ідеальне поєднання зручності та практичності

23 Січня 2024 32

**На правах реклами

Вибираючи смартфони, покупці враховують безліч критеріїв. Зокрема, звертають увагу на бренд. Одними з найнадійніших вважаються гаджети від Samsung. У каталозі корейського бренду представлено десятки моделей. На сайті https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/mobilnye_telefony_samsung-galaxy-s23.html можна придбати одну з найпопулярніших — S23.

Телефон швидко завоював популярність серед покупців. Смартфон досить компактний. Діагональ екрана складає лише 6.1 дюйма, тому він легко поміститься в кишеню.

Незважаючи на невеликі розміри, пристрій чудово підходить для перегляду відео, а особливо — сучасних ігор. У Samsung S23 підвищена частота оновлення. Показник складає 120 ГЦ. Це означає, що ігри з динамічною графікою не зависатимуть. Картинка в них залишається зрозумілою та реалістичною.

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Надійність смартфона Samsung Galaxy S23

Екран пристрою захищений надійним склом Gorilla Glass Victus 2. Він зберігає гаджет у разі падінь та інших зовнішніх загроз. До того ж модель відрізняється такими особливостями:

Пильну увагу приділив корейський бренд і камері. У цій моделі доступна якісна фотозйомка. Тут є 3-кратний оптичний зум та відмінна стабілізація. Фото виходять чіткими та зрозумілими, навіть якщо вони були виконані у русі.

Зручність повсякденних завдань з Galaxy S23

Якщо звикли виконувати кілька завдань одночасно, то S23 стане вдалим вибором. У гаджеті встановлено продуктивний чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Він працює на підвищеній частоті. Це особливо помітно під час запуску кількох програм одночасно або роботи з вимогливими програмами.

Смартфон зручний для виконання багатьох повсякденних завдань. За його допомогою легко оплачувати покупки в магазинах, адже передбачено NFC. Також Galaxy S23 дозволить легко передавати файли за допомогою бездротових технологій.

На пристрої можна зберегти всю потрібну інформацію. Смартфон випускається з об’ємом накопичувача 128 ГБ, 256 ГБ та 512 ГБ. Вибирайте будь-який із запропонованих варіантів — і у вас завжди буде доступ до фото, програм та інших потрібних файлів.

Фото: Jason Murdock

 

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# samsung # samsung s23 # смартфон

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