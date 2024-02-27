Гроші: зберігати не можна втратити. Текст, після якого ви поставите кому в правильному місці

Питання фінансів повсякчас актуальне для багатьох. Особливо, якщо хочеться уникнути ризиків і не лише зберегти чи заощадити, а й примножити кошти. Засновник компанії Money24 Петро Деметер має багаторічний досвід у фінансовій сфері. Спільно ми підготували для читачів Varosh цей матеріал про те, як зберігати кошти примножуючи їх, які інструменти накопичення дієві та куди краще інвестувати.

Також один із розробників програми лояльності та застосунку Money24 Артур Цанько поділився досвідом впровадження в компанії якісного сервісу та основних засад клієнтоорієнтованості, що допомагають Money24 ось уже 13 років не лише залучати нових клієнтів, а й робити їх постійними.

Money24 – це валютний сервіс, який надає не лише операції з обміну валют, а й ряд інших фінансових послуг. Компанія працює в Україні з 2010 року й має понад 40 пунктів для обміну валют на Закарпатті. З появою бренду команда робить усе можливе, аби наповнити послуги комфортом і якісним сервісом: від зручного розташування до застосунку, де вся потрібна інформація завжди під рукою. Крім обмінних операцій, команда Money24 консультує з питань, що стосуються фінансів, руху й переказів коштів, роботи з криптовалютою тощо.

Як краще зберігати гроші: у якій валюті і якими способами

Петро каже, що це одне з найпоширеніших і завжди актуальних запитань сьогодення, а грамотний підхід до збереження коштів може їх і примножити:

«Важливо розуміти, в чому полягає потреба збереження коштів та які у вас фінансові можливості для цього. Це базові речі, від яких потрібно відштовхуватися, обираючи спосіб аби зусилля були ефективними. Наприклад, варто розуміти, яка ціль зберігання та для чого ви накопичуєте. І враховувати, що інфляція в Україні висока, тому термін зберігання відіграє основну роль, аби не втратити. Наступне – це розуміння, скільки зі свого доходу ви готові зберігати, аби це було комфортно».

Після того, коли ви визначили ціль зберігання, термін і суму, постає питання, в якій валюті краще відкладати кошти: «Тут я б розглядав ще, крім зберігання у валюті, й інвестиційні варіанти. Але спочатку про перше. Зберігання у валюті завжди ефективне, якщо ви робите це шляхом створення валютного кошика. Він захистить вас від девальваційних ризиків однієї валюти порівняно з іншою.

Суть валютного кошика полягає в тому, що 10-20% ви зберігаєте в гривні, а решту в іноземній валюті. При чому, як у доларах, так і євро. А відсоток між останніми двома залежить від мети зберігання. Наприклад, якщо це для того, аби придбати авто чи нерухомість в Україні, то 40-60% раджу зберігати в доларах, оскільки саме в останніх відображена вартість таких покупок у нас. Якщо ж ідеться про зберігання задля подорожей у Європі чи придбання там нерухомості, то ці 40-60% коштів, які ви зберігаєте, мають бути в євро. В інших видах іноземних валют не радив би зберігати, оскільки вони доволі волантивні на ринку».

Водночас Петро зазначає: якщо говоримо про довгострокову перспективу зберігання коштів, то варто розглянути й варіант інвестування. Бо інакше не йтиметься про збереження вартості грошей: «Інфляція так чи інакше вплине на кошти, якщо ви їх просто зберігатимете. І вартість нерухомого чи рухомого майна з часом змінюватиметься. Власне, суть валютного кошика, коли ви зберігаєте у євро та доларах, допоможе вам балансувати при девальваційному ризику: якщо долар впаде, а євро зросте, то за рахунок останнього ви втримаєте баланс. Інвестиційним варіантом може бути збереження у криптовалюті. Але цей випадок ваш, якщо перспектива зберігання довготривала і у вас міцні нерви. Бо ринок криптовалюти часто змінюється, тому до деяких втрат теж варто бути готовими. Щодо інших інструментів збереження коштів через інвестиції – може бути фінансовий вклад у нерухомість, облігації внутрішньої державної позики, акції на міжнародних ринках тощо. Перелік видів інвестування доволі широкий, головне обрати комфортний для себе».

Обʼєм коштів, який ви плануєте зберігати, також є важливим: «Від обʼєму грошей для зберігання напряму залежать способи, які краще обрати. Наприклад, якщо ваш дохід 30 000 гривень, але рівень витрат близький до нього – обмін на іноземну валюту буде зайвим. Бо сьогодні ви це зробите, а за 1-2 тижні підете обмінювати на національну валюту. Можливо ви вийдете таким способом у плюс 400-500 гривень, а можливо і в такий самий мінус. Це незначний спосіб економії, але забирає ваш час. Якщо ж обʼєм коштів, які плануєте зберігати, значно вищий за поточні витрати – тоді можна зберігати в іноземній валюті. Але не в довгостроковій перспективі, бо інфляцію ніхто не скасовував. Також більші суми все ж раджу інвестувати або зберігати у криптовалюті. Менші суми раджу зберігати шляхом придбання облігацій внутрішньої державної позики. Так ви і державу підтримаєте, і кошти збережете, від інфляції будете захищені ще й в плюс вийдете. Незначний, можливо, але все ж плюс».

Якщо ви звикли зберігати кошти способом відкласти під матрац чи у банку – Петро робити цього не радить: «По-перше, гроші або миші погризуть, або вони загниють. А обмінюючи пошкоджені купюри ви втратите близько 40%, залежно від того, в якому стані вони будуть. По-друге, у такий спосіб вони просто втрачають свою купівельну спроможність. Звісно, аби вберегти себе при форс-мажорних ситуаціях, частину треба тримати в готівці, але точно не всю суму збережень, особливо, якщо вона не мала».

Накопичення коштів: як робити це ефективно

Чарівних пігулок для накопичення коштів ще не винайшли, але Петро поділився ефективними:

«Існує «золоте правило», яким я б радив послуговуватися при бажанні накопичити – це відкладати щомісяця мінімум 10% від свого доходу. А ще краще інвестувати їх. Актив, який приноситиме вам прибуток, може бути нерухомим або рухомим майном і приноситиме вам дохід та накопичення коштів. Наприклад, якщо ви придбаєте авто, то це, звісно, про ваш комфорт, але це просто пасив у світі фінансів, бо його треба обслуговувати і заправляти. Але якщо ви використовуватимете авто для того, щоб надавати послуги таксі, це вже про актив. Нерухомість – це теж актив і хороший спосіб накопичення. Ви можете придбати квартиру й здати її в оренду. До активних способів накопичення можна віднести й депозит у банку. Або криптовалюту, знову ж таки, якщо перспектива накопичення довгострокова. Я раджу завжди накопичувати кошти від основного доходу шляхом вкладання їх в актив, який примножуватиме ваші гроші. Структура й різновид активу залежить від фінансового інструменту накопичення, який ви оберете».

Варто розуміти, що збільшення доходу притягує і збільшення витрат, адже те, чого ми хочемо, напряму залежить від наших можливостей. Як накопичувати і захистити себе від ризиків, говоримо далі: «Не раджу дуже суворо себе обмежувати на шляху до накопичення коштів. Є речі в житті, що приносять вам радість, то дозвольте собі їх тут і зараз, якщо маєте таку можливість. Підхід до накопичення має також приносити вам задоволення і розуміння кінцевої мети. Наприклад, ми говорили про те, що варто накопичувати у форматі активів, тобто в тих варіантах інвестування, що дають вам і додатковий дохід від коштів, які ви відкладаєте. Насправді такий підхід розумний ще й тому, що в житті можуть статися речі, які ви не передбачите, і додаткові гроші можуть дуже стати у пригоді в такі моменти. Накопичувати шляхом придбання золота не раджу. Це може здаватися цілком перспективним способом, але ризик полягає в тому, що втратити можна більше. По-перше, золото легше придбати, ніж потім продати. По-друге, золотовалютні резерви потребують додаткових витрат для зберігання. Тому в довгостроковій перспективі це про невисоку різницю в ціні і малу дохідність».

«Ще один із різновидів накопичення, який я раджу, – зберігати частину накопичення в готівці, аби завжди мати під рукою на випадок непередбачуваних ситуацій. Крім того, варто ваші дво- або тримісячні витрати мати у вигляді накопичень, щоб уберегти себе, якщо раптом втратите дохід і буде потрібен час на його відновлення. Можна цю суму поставити на депозит у банку. Бо, наприклад, в екстрених випадках на продаж нерухомого майна потрібен час, а так ви завжди матимете кошти, які вас врятують».

Розвивати себе – це теж про формат накопичення: «Вкладаючи кошти у своє навчання, ви точно їх примножите, адже отримаєте нові знання і досвід, що дадуть вам змогу заробляти ще більше. Тому раджу використовувати різні варіанти накопичення, шукати зручний для себе й не зациклюватися на чомусь одному. Валютний сервіс Money24 може бути корисним для вас, як для зберігання коштів, для обміну валют, допомоги з переказами, консультацій щодо способу зберігання та операцій з криптовалютою».

Клієнтоорієнтованість: програми лояльності Money24, зворотний зв’язок та зручний застосунок

Для команди Money24 клієнт завжди на першому місці, і саме думка про його потреби та комфорт стала причиною ряду змін у компанії. Про те, як розвивали клієнтоорієнтованість у Money24 та які бонуси отримують їх клієнти, сьогодні говоримо з Артуром.

«Ми починали в ті часи, коли слово «обмінник» було чимось незрозумілим і викликало в людей асоціації маленької непривабливої будки, куди треба прибігти, обміняти валюту й швидко звідти піти, щоб не обманули. Тому з 2010 року вирішили змінити уявлення про пункт обміну валют і перше, з чого почали, — це зовнішній вигляд та якість обслуговування. Ми забрали зайві папірці, якими була обклеєна каса, аби створити зоровий контакт клієнта з касиром. Відтак, кожен, хто користувався нашими послугами, бачив весь процес валютообміну й міг не боятися, що його якимось чином обмануть. З самого початку для нас важливим був і процес спілкування: аби касир був ввічливий і доброзичливий, а якість обслуговування відповідала рівню провідних компаній».

Наступним кроком змін після налагодження комунікації з клієнтом, стало впровадження зовнішніх змін пунктів обміну Money24: «Ми заручилися підтримкою дизайнера, який повністю видозмінив зовнішній вигляд наших пунктів. Додав у сіру буденність кольорів, що візуально вирізняли нас від інших й були приємними для сприйняття. Новий дизайн конструкцій, котрі розміщувалися просто на вулиці, передбачав не тільки навіс від дощу, а й боковий захист клієнта від вітру. Ми робили все можливе заради комфорту всіх, хто звертається до нас за послугою».

Після вдосконалення ззовні виникла потреба відрізнятися від інших і дати можливість клієнтам чітко зрозуміти, як відбувається процес обслуговування: «У цьому випадку для нас логічною зміною стало впровадження системи лояльності. Її метою було не лише згуртувати наших клієнтів навколо сервісності та якості послуг, а й дати їм ще щось, що мотивувало б прийти знову. Так ми стали одними з перших в Україні, хто впровадив систему лояльності, що поєднала у собі бонусні бали, подарунки та картки лояльності. Усе це кожен клієнт може відстежити в особистому кабінеті на сайті чи в застосунку».

Створення застосунку для команди Money24 стало кроком, який реалізували, відштовхуючись від дій користувачів: «Ми проаналізували, що 85% клієнтів заходять на наш сайт зі смартфону. Тому вирішили створити застосунок, який обʼєднає у собі комфортний функціонал та весь спектр послуг, що ми надаємо. Тепер в один клік кожен може переглянути курс, у два кліки замовити валюту на улюблене відділення. Враховуючи, що зараз у кожного багато застосунків на телефоні – ми додали функцію, завдяки якій клієнт отримує сповіщення, якщо змінюється курс валют, і відтак йому не потрібно спеціально відкривати застосунок, аби переглядати чи є зміни.

«Для нас клієнтоорієнтованість полягає в тому, аби задовольнити всі базові потреби клієнта: вигідний курс валют, вдале місце розташування та висока якість обслуговування. І ми розуміємо, що коли клієнту з нами буде комфортно, він залишиться з нами. Наприклад, коли ми запускали систему лояльності, то клієнт хотів отримати щось більше, ніж просто вигідний курс для обміну валют. Так у нашій системі лояльності з’явилися подарунки: павербанки, флешки, термочашки тощо. Їх клієнти можуть обміняти за накопичені бали при здійсненні операцій».

Артур каже, що зворотний зв’язок для команди Money24 дуже важливий: «Якщо є негативний відгук, то ми розглядаємо його як точку росту. Він дає нам можливість зробити так, аби негативу більше не було, стати кращими. Збір зворотного звʼязку у нас багатоканальний: від сторінки у фейсбуці до застосунку, де можна зателефонувати на гарячу лінію чи написати побажання».

Зараз команда працює над тим, аби показати клієнтам, що Money24 – вже далеко не про пункт обміну валют, а про якісний валютний сервіс: «Ми лояльні і враховуємо побажання клієнтів, навіть найвибагливіші. Наприклад, свого часу в нас просили стартові пакети українських операторів та навіть із можливістю обрізати сім-картки. І тоді ми це впровадили. Навіть давали клієнтам, які перетнули кордон і не мали змоги зателефонувати родичам в Україні, кнопочні телефони для звʼязку».

Сайт Money24: https://money24.com.ua

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**На правах реклами

Марія Расчупкіна, Varosh

Фото надані компанією Money24