Боти і ботоферми. Як це працює і що робити, щоб не потрапити на гачок дезінформації

Важко уявити людину, яка ні разу не зіштовхувалась із ботами в соцмережах. Утім, не всі мають чітке уявлення, що це таке і як працює. А головне – яку небезпеку становлять.



Сам термін “бот” (скорочення від “робот”) з’явився саме з появою в інтернеті соціальних мереж. Коли люди масово почали створювати свій віртуальний образ для спілкування в анонімному світі комунікацій, з’явились вони – інтернет-боти, деперсоналізовані акаунти. Практично кожен активний користувач соціальних мереж мав своє “альтер его” на випадок, що його заблокують. Або якщо думки, які він хоче донести, ідуть в розріз з масовою думкою його аудиторії, то вкинути їх можна з акаунту людини, якої не існує…

Водночас з’являється програмне забезпечення – так звані “бот-комбайни” – які дозволяють керувати десятками ба сотнями таких акаунтів. Це настільки продумана технологія, що роботи-адміністратори соціальних мереж не завжди можуть відрізнити фейки від реальних користувачів.

У 2021 році мережа Фейсбук заблокувала і видалила 1 300 000 000 фейкових акаунтів: це при тому, що наразі мережа має близько 3 000 000 000 активних користувачів. Інстаграм виявив 95 000 000 ботів, Твіттер – 20 000 000, при загальній кількості 1 200 000 000 активних користувачів та 1 300 000 000 відповідно.

Саме величезна кількість ботів і змусила Ілона Маска спочатку ввести плату за верифікований обліковий запис, а потім і зменшити можливість перегляду твітів для незареєстрованих користувачів.

Що ж таке ботоферма?

Професійного роз’яснення ми попросили у старшого інспектора з особливих доручень ВПК в Закарпатській області Владислава Антонова.

Ботоферма – це організована група, яка створює та управляє мережею ботів або фейкових акаунтів в соціальних мережах, поштових сервісах та месенджерах. Ботоферми використовуються для поширення фейкових новин, пропаганди певних наративів, маніпуляційної інформації, а також для здійснення шахрайств та кібератак.

– Чим ботоферми нам загрожують?

Загроза є на декількох рівнях. По-перше, вони сприяють поширенню фейкових новин та дезінформації, що може призвести до сплутування, паніки та негативних наслідків для суспільства. Відсутність достовірної інформації може підривати довіру до медіа та уряду.

По-друге, ботоферми можуть використовуватися для масового збирання персональних даних громадян, що порушує приватність та безпеку особистої інформації. Ці дані можуть бути використані для шахрайства, крадіжки ідентичності та інших злочинів.

Крім того, ботоферми можуть бути використані для маніпулювання громадською думкою, впливу на виборчі процеси та політичну ситуацію в країні. Це може призвести до спотворення демократичного процесу та підриву довіри до політичних інститутів. Отже, ботоферми становлять серйозну загрозу для громадян України, впливаючи на інформаційну сферу, приватність та демократичні процеси. Боротьба з цим явищем є важливою.

Звідки беруться ботоферми

Такі компанії, як правило, працюють під прикриттям коучингових центрів, СММ-агенцій та різного роду “експертів” у сфері мережевого маркетингу. Ви й самі зустрічались з такими не раз, якщо вирішили розкрутити свій акаунт в інстаграм чи тік-ток. Варто лише забажати підвищити кількість підписників – за невелику суму грошей вам запропонують 10 000, 100 000 підписників – та хоч мільйон, аби гроші.

І будьте певні, що за день два у вас буде той мільйон підписників: мовчазних іноземців з двома фотками в профілі…

Користі вам це не принесе – коментувати чи якось взаємодіяти з вами ніхто з них не буде, бо це порожні боти. Крім того, за такий раптовий приріст фоловерів вас, скоріше за все, забанять…

Як це влаштовано?

Перш з все – це профілі користувачів, зареєстровані, скажімо, в Фейсбуці пів року тому (це підвищує довіру до акаунта у роботів соцмережі). Коштують вони від 5 до 15 доларів за тисячу.

Далі купується проксі-лист на всю тисячу свіжокуплених ботів: одночасна публікація тисячі коментарів з однієї адреси моментально фіксується адмінами соціальної мережі і такі профілі одразу блокують. Саме тому кожен бот має свою адресу.

Наступне – закупівля спеціалізованого бот-комбайну для адміністрування. Це досить дороговартісна річ, від якості програмного забезпечення залежить успішність роботи цілої ферми.

Далі – “прогрів” ботів. Це досить кропітка робота, що полягає в тому, аби впродовж певного часу стрічки цих профілів заповнювались різноманітним контентом – імітація живої людини. Рівень автоматизації тут такий, що боти пишуть один одному в месенджер, відповідають, приймаються в друзі, шлють вітання з Днем народження.

Раніше виявити бота було досить легко – просто погугливши його фото, бо для великої кількості профілів світлини елементарно крали або з тих же соціальних мереж, або з бірж фотозображень. З виникненням штучного інтелекту можна нагенерувати тисячі якісних фото людей, яких насправді не існує.

Для цікавого і різноманітного контенту навіть наймають копірайтерів і фотографів. І знову тут штучний інтелект: нагенерувати цікавих коротеньких статей – справа години. Далі бот-комбайн розподілить ці статті між профілями, аби вони не були абсолютно ідентичними – вмикається генерація синонімів, і за декілька хвилин на тисячах профілів з’являються цікаві рецепти, історії з життя, лайфхаки, котики.



Головне завдання такого процесу – максимально втягнути користувачів в слідкування даних певних спільнот, сторінок. Подивіться у себе – всілякі “Смажимо разом”, “Жарти від діда Івана” чи “Рецепти від Олени”.

А далі вже починається те, для чого ці боти були створені.

Кіберполіція і боротьба з ботами

Нещодавно кіберполіцією Закарпаття була проведена операція “Ботоферма“. Владислав Антонов розповідає, що основні цілі операції включали припинення діяльності бот-мереж, які поширювали фейки, пропаганду проросійських наративів та протиправний контент. Операція також спрямовувалась на викриття осіб, що використовували фейкові акаунти для поширення такої інформації.

“В ході операції “Ботоферма” було припинено діяльність 13 ботоферм, які налічували понад 1,5 мільйона фейкових акаунтів у різних соціальних мережах, поштових сервісах та месенджерах, – розповідає він. – Було вилучено понад 100 тисяч SIM-карток, використаних для реєстрації фейкових акаунтів. Також було заблоковано 28 веб-ресурсів, використовуваних для реєстрації мобільних номерів та створення бот-мереж.

Фігуранти операції “Ботоферма” використовували понад 100 тисяч SIM-карток, які реєструвалися на різних мобільних операторах, включаючи російських операторів. За допомогою цих SIM-карток фігуранти реєстрували фейкові акаунти в соціальних мережах, поштових сервісах та месенджерах”.

Відповідальність за таку діяльність – кримінальна, за різними статтями: від несанкціонованого втручання в роботу електронних мереж до пропаганди війни.

Після проведення операції “Ботоферма” слідчі дії щодо кримінальних проваджень, відкритих в рамках операції, продовжуються. Вилучена техніка, зокрема SIM-картки, комп’ютерна техніка та мобільні телефони, будуть піддані експертним дослідженням. Дії спрямовані на забезпечення юридичної відповідальності фігурантів операції та подальше запобігання подібним злочинам.

Як розпізнати бота?

Зверніть увагу на деякі ознаки:

Обліковий запис з низьким рівнем активності . Боти, як правило, мало публікують, коментують або взаємодіють з іншими користувачами. Вони можуть мати дуже обмежену інформацію в профілі, без фотографій або особистих деталей.

Стандартний або повторюваний контент . Боти здебільшого поширють однотипні коментарі або повідомлення. Вони часто використовують шаблони або повторюють фрази без індивідуальності.

Неприродна швидкість реакції . Боти можуть реагувати на повідомлення або коментарі практично миттєво. Це може бути ознакою автоматичного налаштування програми, яка не потребує часу для розуміння та обробки інформації.

Використання відповідей з певними ключовими словами . Боти реагують на певні теми або запитання, але не виявляють глибокого розуміння або контексту.

Велика кількість підписників без активності . Велика кількість підписників, які не проявляють активність у взаємодії. Без лайків, без коментарів, без повідомлень – це боти, котрі поки чекають на “прогрів”, але для кількості їх вже можна використовувати.

Щоразу з появою нових досягнень в інтернет-технологіях злочинці намагаються використати їх аби маніпулювати свідомістю людини, примусити його до якоїсь дії, вивести з міри, посіяти тривожність, недовіру, викликати якісь емоції. Все це – способи соціальної інженерії, які за допомогою спеціальних психологічних методик мають за мету керувати думками аудиторії.

Аркадій Шиншинов спеціально для Varosh