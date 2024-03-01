Де знайти працівників на виробництво в умовах кадрового голоду? Кейс рішення від компаній “GrowUP Agency” та “Hytte”

Якщо раніше ви сприймали маркетинг лише як сухі цифри і стратегію для бізнесу, то в цьому матеріалі ми розповімо, як синергія маркетингу та компанії зі зведення будинків за каркасною технологією стала джерелом натхнення для ужгородських студентів. І якщо ви переймаєтеся тим, де і як шукати співробітників, то тут дізнаєтесь, чому важливо працювати над створенням якісного HR-бренду компанії та як маркетинг залучений у цю складову.

Про формування HR-бренду шляхом взаємодії бізнесу та навчальних закладів, його цінність і користь, проблеми у вихованні якісного кадрового потенціалу та плани співпраці зі студентами говоримо з CEO маркетингової агенції «GrowUP» Альоною Помаскіною та співвласником компаній «Hytte» та «Wood is life» Юрієм Прокоповичем.

Якщо знайти працівників на виробництво зараз непросто, то можна їх виростити

Маркетингова агенція «GrowUP» і компанія «Hytte» співпрацюють упродовж тривалого часу. «Hytte» зосереджує свої зусилля на будівництві будинків за каркасною технологією, а команда «GrowUP Agency» допомагає їм розвивати й транслювати цінності компанії.

На одній зі спільних зустрічей виникло запитання, як при мобілізації та в умовах постійної турбулентності знайти працівників на будівництво. Альона розповідає, що саме в ході цього обговорення й виникла ідея знайти відповідні спеціальності в навчальних закладах та розповісти їм про себе, аби мотивувати студентів працювати й зростати разом із провідними українськими компаніями. Зокрема, це для команди «GrowUP Agency» стало одним із завдань у зміцненні HR-бренду «Hytte»:

«На одній із наших щомісячних зустрічей з «Hytte» прозвучала ця проблема, тож перед нами постало завдання: продумати, як імплементувати виховання культури будівництва за якісною каркасною технологією серед молодого покоління. Так виникла ідея зробити аналіз спеціальностей серед навчальних закладів Ужгорода, аби виявити максимально дотичні до сфери будівництва.

Виявилося, що у природничо-гуманітарному фаховому коледжі УжНУ є потрібні нам спеціальності. Ми організували зустріч із викладачами коледжу та розповіли їм про «Hytte». Для навчального закладу це знайомство також цінне, бо є проблеми з тим, куди відправляти студентів на практику.

Ми вирішили показати студентам закулісся будівництва та познайомити їх із компанією. Ретельно продумали екскурсію на виробництво й отримали цінний зворотний звʼязок. Спершу ми презентували їм двоповерховий будинок, який збудували «Hytte» і які в Україні за каркасною технологією майже не створюють. А вже в цеху продемонстрували будинок площею понад 70м² із великою терасою, розповіли про матеріали, які використовували, процес утеплення тощо. Потім кожен мав змогу докласти зусиль у процес цього будівництва і забити цвях у цей будинок, що дуже сподобалось студентам».

Альона додає, що цінно було спостерігати, як у студентів горять очі, їм цікаво, а зустріч надихає і мотивує. На завершення екскурсії студенти отримали символічні подарунки та пропозицію прийти на практику в «Hytte» і здобути не лише новий досвід, а й бути дотичними до важливого, розвиватися разом з українськими підприємцями.

Практика — одна з найважливіших складових у здобутті фаху, тому від її якості залежить релевантність отриманої освіти

Юрій Прокопович переконаний, що роль підприємців у вихованні майбутнього покоління важлива й необхідна, бо саме практична складова дає розуміння молоді, куди і як рухатися далі: «Цікаво було спостерігати під час екскурсії за студентами й похвально, що в них виникало багато запитань: скільки років можуть прослужити каркасні будинки, наскільки прибутковим є такий вид бізнесу, які умови проходження практики на підприємстві тощо.

На жаль, зараз студенти здебільшого отримують теоретичні знання в університеті, але в той час не завжди мають де реалізувати їх на практиці. Класичне будівництво для них нецікаве, і виникає запитання: а де ж здобувати досвід? Якщо говорити про класичні комерційні будівництва, то туди на практику студентів навряд братимуть через ряд ризиків.

Своєю чергою, у «Hytte» етапи будівництва включають різноманітну кількість процесів, куди ми можемо залучати студентів для практики й тим самим надати їм потрібний практичний досвід. У нас вони матимуть можливість дізнатися більше про сучасні технології в будівництві, а ми зможемо вплинути на покращення їхніх навичок, зробити свій внесок у виховання майбутніх працівників у будівельній сфері. Ми навіть думаємо про те, аби зробити кабінет на виробництві або проводити час від часу заняття для студентів на факультеті та дати їм можливість підвищувати рівень знань безпосередньо у спілкуванні з практиками. Ми можемо впливати на навчальний процес шляхом впровадження сучасних технологій. Така взаємодія цінна як для закладів освіти, так і для українського бізнесу.

У найближчій перспективі хочемо провести ще одну екскурсію для студентів на виробництво «Hytte», а тим, хто проходитиме в нас практику, видаватимемо сертифікати та навіть готові радити студентів іншим роботодавцям, якщо практиканти добре себе зарекомендують та сумлінно слідуватимуть настановам».

Соціальні мережі «Hytte»: https://linktr.ee/hytte_h

Соціальні мережі «GrowUP Agency»: https://linktr.ee/growup.agency

Марія Расчупкіна, Varosh

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