Ужгородець Дмитро Павловський та проєкт Diminium анонсують випуск нового синглу “Розділені Кордонами”

Музикант, композитор Дмитро Павловський анонсував спільно з українським проєктом випуск свого нового синглу “Розділені Кордонами”, який уперше вийде українською мовою. Пісня увійде в майбутній альбом, вихід котрого запланований на осінь 2023 року, — розповів музикант Varosh.

Дмитро Павловський: дихати музикою, бути музикою

— Нова пісня змушує слухачів задуматися над значенням минулого, і наголошує, що лише наші вчинки можуть змінити світ навколо, — каже Дмитро Павловський. — Вона стимулює нас забути про страхи і стереотипи, щоб знайти сміливість в собі і зробити перший крок до змін. Сама пісня,а також матеріал для альбому був написаний під час блекаутів, а запис проходив ночами коли давали електрику. Тому матеріал вийшов злим та безкомпромісним. В майбутньому альбомі приймають участь багато музикантів з різних куточків світу.

Автор тексту — Віталій Попфалуші

Музика — Dimi Rich

Diminium – метал-проєкт, який заснував ужгородський саундпродюсер Dimi Rich (Дмитро Павловський) наприкінці 2022 року. Музику проєкту створює разом із різними запрошеними музикантами, у ній поєднуються елементи атмосферного та прогресив-металу. Дебютний реліз проєкту, сингл “Havoc”, швидко привернув увагу європейських радіостанцій.

Сингл “Розділені Кордонами” вже можна слухати на всіх стрімінгових сервісах.

Varosh,

Фото Анжеліки Зизич

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.