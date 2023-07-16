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Life

Відпочинок в Карпатах: 5 купольних наметів та шале на Закарпатті

16 Липня 2023 8

Останні роки серед туристів набуває популярності глемпінг, буквально, гламурний туризм (термін утворився від злиття двох англійських слів glamour та camping). Відпочиваючі зупиняють у спеціальних купольних наметах  з елементами зручностей готелю: ліжко, меблі, кухня, душ, санвузол.

Популярними залишаються і шале — будиночки сільського типу збудовані з природних матеріалів. Це чудові локація, аби зібратися великою компанією родини чи друзів.

Відпочинок у шале та купольних наметах має дві головні переваги — близькість до природи та максимальний рівень комфорту. І не останню роль відіграє і можливість зробити незабутні фото на інстаграмних локація з неймовірною панорамою з вікна.

Mandra Tytulka 2
Mandra Hills

Це глемпінг на висоті 900 метрів в серці Закарпаття, розташований на схилах гір посеред незайманих лісів і полонин. Купольний глемпінг, що закохає вас у себе своїми ваннами чи телескопами перед розкішними панорамними вікнами. Тут пропонують 5 куполів з індивідуальним дизайном та смачну локальну кухню.

Вартість залежить від дня тижня та вибору купола і складає від 3700 до 4300 за ніч.

Розташування: село Річка, Закарпатська область
Контакти: сайт та інстаграм @glamping_mandra.

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DoReMi Space

Три затишних купольних будиночки, розраховані на від 2 до 4 осіб, що знаходяться безпосередньо на лижному схилі гори Красія з гірськолижним під’їздом до кожного з них. Кожен будиночок повністю обладнаний для комфортного проживання, включаючи кухню, спальне місце, санвузол, піч та кондиціонування, особисту терасу і мангальну зону.

Do Kupol

Також на території комплексу є ресторан з різноманітним меню, а навіть можливість доставки страв до купольних будиночків. Для незабутніх вражень тут пропонують також високогірний чан і джакузі. Крім того, є можливість зайнятися активним відпочинком.

Вартість залежиться від вибору купола і складає від 3000 до 4 000 грн/ніч.

Розташування: с. Вишка, Ужгородський р-н (на схилі 2а ГК «Красія»)

Контакти: сайт та інстаграм @doremi_space

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Vdoma: шале у Карпатах

Місце, в яке хочеться з радістю втекти від галасливого міста, щоденної рутини та побуту. І почувати себе як вдома.

У шале пропонують чан просто неба, басейн, лаундж зону з кріслами-мішками та сіном, мангал та найвищу в Україні гойдалку висотою 9 метрів 45 сантиметрів. Також можна замовити стильну інстаграм-фотосесію як у шале, так і на території комплексу.

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Шале можна орендувати як для двох, так і для відпочинку з друзями або родиною.

Вартість буде коливатися від кількості осіб та дня бронювання. Наприклад, шале для 4 дорослих обійдеться у будні у 4000 на добу, а на вихідних — 4,500.

Розташування:  с. Вільшинки Перечинського району Закарпатської області.

Контакти: сайт та інстаграм @vdoma.karpaty

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Gukhouse

Будинок для відпочинку із балконом і видом на гори розташований у мальовничому селі Гукливий. На території облаштовано терасу та безкоштовну власну парковку. Цей будинок для відпочинку з кондиціонером складається з 3 спалень, вітальні, повністю обладнаної кухні з холодильником і кавоваркою, а також 1 ванної кімнати з душем. На території будинку для відпочинку облаштовано сауну.

Вартість проживання для пари — 6 тис.гривень за дві ночі.

Розташування: с.Гукливий, Мукачівський район Закарпатської області.

Контакти: @guk.house

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Chalet Borzhava

Шале “Боржава” розташоване приблизно за 10 км від водоспаду Шипіт, з власним патіо та з видом на сад. Гості можуть відпочити в саду з місцем і обладнанням для барбекю або зайнятися пішим туризмом і лижним спортом неподалік.

У шале з терасою та видом на гори є 3 спальні, вітальня, телевізор із плоским екраном, обладнана кухня з холодильником і духовкою, а також 1 ванна кімната з душем. Власники — pet friendly.

Оренда будиночка обійдеться у 3400 грн на добу для 2-4 гостей, та 4400 для 7-8 персон.

Розташування: с.Гукливий, Мукачівський район Закарпатської області.

Контакти: сайт та інстаграм @chalet.borzhava

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Хай відпочинок на Закарпатті стане для вас незабутнім!

Галина Гичка, Varosh

Фото зі сторінок закладів у соцмережах

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