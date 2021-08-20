«Квітка полонини» – місце, де лікує природа

Ми багато пишемо про туризм на Закарпатті, відпочинок, програми та екскурсійні маршрути. Утім не часто згадуємо про таке явище, як медичний туризм, курортний, рекреаційний. А саме він чи не найбільше асоціювався із Закарпаттям 50, 30, 20 років тому. Та й зараз також.

Розповімо у цій публікації про один із перших санаторіїв Свалявщини, який славився та досі славиться своїми мінеральними водами. А також лікувальними програмами для пацієнтів із захворюваннями шлунково-кишкового тракту та нирок, хворобами органів опорно-рухового апарату, із серцево-судинними недугами та розладами обміну речовин.

Спілкуємося про оздоровницю із керівником санаторію «Квітка полонини» ТОВ «Сузір’я» – Павлом Ганинцем. Людина непересічна – три вищі освіти, майже 50 років досвіду роботи в санаторно-курортній галузі, шлях від лікаря-ординатора, автор книг, наукових статей, Заслужений лікар України.

– Я тут народився і все своє свідоме життя прожив у Сваляві, а з першого дня роботи працюю у курортній сфері. В Радянські часи Свалявщина була найбільш розвиненим промисловим центром на душу населення. Був лісокомбінат, склотарний завод, Електрон, хімкомбінат, будівельні організації. Але на фоні тої потужної економіки курорти були на першому місці. Ми завжди славились ними та нашими мінеральними водами. Є певна категорія людей, яким підходить лише наша лікувальна вода, – розповідає пан Павло.

Лише у «Квітці» є відразу три мінеральні води, які подаються безпосередньо зі свердловини. Це дає змогу мати широкі показання для лікування. Раніше санаторій позиціонували лише як гастроентерологічний, але тут науково довели, що ці води дуже ефективні при захворюванні нирок і сечовивідних шляхів. До прикладу, «Лужанська 4».

– Ми маємо дуже добрі сірководневі ванни, які є ефективними при захворюваннях опорно-рухового апарату. А також інше обладнання для роботи з такою проблематикою, якого немає ніде в області. Наша «Лужанська 7» дуже ефективна при цукровому діабеті та інших порушеннях обміну речовин, – каже директор санаторію.

Трохи історії

Історія побудови санаторію «Квітка полонини» розпочалася ще в 1946 році, тоді почали активне дослідження мінеральних вод на цій території. У 1960 році вирішили почати будівництво оздоровниці. “Квітку полонини” відкрили у 1965 році.

У 1986 році “Квітку полонини” очолив Павло Ганинець, а з 1989-го розпочалася титанічна робота, аби радянський санаторій зі спільною душовою та вбиральнею на поверх перетворити на сучасний та привабливий комплекс.

Відтоді на території «Квітки полонини» з’явилися дерева-екзоти, мальовниче озеро, цікаві скульптурні форми, близько 150 видів дерев та кущів, доглянуті коні.

У 2004 році поряд із «Квіткою» з’явився оздоровчий комплекс «Сузір’я».

У 2006 році за 300 метрів від бювету «Квітки полонини» знайшли родовище «Поляни квасової».

У 2009 році у «Квітці полонини» запрацював новий лікувальний корпус, оснащений сучасним медичним обладнанням, яке дозволило приймати пацієнтів не лише із захворюваннями шлунково-кишкового тракту та нирок, а й із хворобами органів опори та руху, з серцево-судинними недугами, стоматологічними, урологічними та гінекологічними захворюваннями.

Переваги та принади

«Квітка полонини» – місце, де лікує природа, – так кажуть у санаторії. І справді в це охоче віриш, бо коли ми приїздили до комплексу, у дендропарку все цвіло, було тихо, спокійно, у повітрі хвойний аромат, кришталево-чисте озеро. На клумбах – безліч квітів. Чудова набережна для прогулянок. Великий критий плавальний басейн із підігрівом води.

Також багато спортивних локацій: спортивні майданчики та приміщення для гри в баскетбол, волейбол, бадмінтон, міні-футбол, настільний теніс, тренажерна зала, більярд, гірськолижний підйомник, ковзанка, прокат гірськолижного спорядження, велосипедів та іншого спортивного інвентарю. Для дітей є ігрові майданчики на подвір’ї.

Облаштували тут і пляж на березі гірської річки, альтанки для відпочинку та два штучні озера для риболовлі.

Неподалік курорту розташований завод із розведення коней гуцульської породи, на яких можна їздити верхи як просто для задоволення, так і з лікувальною метою.

У санаторії розробили гірські маршрути різної складності для людей із різною фізичною підготовкою.

– Наша велика перевага в тому, що всі приміщення – під одним дахом, тому людина може фактично весь день ходити в халаті. Маємо чудовий парк, 5 кафе, 2 ресторани, кілька магазинів, іпотерапію для дорослих та дітей, гірський витяг, велику паркову територію (до 15 га), навколо – заліснені гори, –каже Павло Ганинець.

Віднедавна у «Квітці полонини» діє програма з реабілітації після ковіду. Тут мають інноваційне обладнання, методики та фахівців, які за ними працюють.

Амбіції та плани

«Квітка полонини» ТОВ «Сузір’я» – єдиний санаторій на Закарпатті, який пройшов міжнародну сертифікацію та підтвердив європейські стандарти надання послуг.

– Маємо великі плани. У нас є сертифікати на 5 видів реабілітації. Сподіваюся, що нам вдасться реалізувати і хороший діагностичний центр та працювати як із українськими пацієнтами, так і з іноземними. Адже нам є що їм запропонувати. По-перше, це висока якість надання послуг, а по-друге – суттєво нижча вартість. Таким чином, ми зможемо розвивати ще активніше медичний туризм в області, – ділиться планами пан Павло.

Варто відзначити, що «Квітка» працює не лише для інших областей, а закарпатці теж мають ті ж хвороби та потреби, тому для багатьох немає змісту їхати в інші лікувальні комплекси в інших регіонах. Важливо, щоб і наші лікарі це розуміли та скеровували пацієнтів.

Та й загалом можна просто приїхати на вихідних і прогулятися гарною набережною, подихати свіжим повітрям та випити лікувальної мінеральної води.

Туризм на Свалявщині

– Ми не лише займаємося власне нашим комплексом, але й активно розвиваємо туризм на Свалявщині, долучаємося до ініціатив та робимо власні проєкти. До прикладу, велопробіг Свалява-Тибава на честь Веніаміна Гуцула, одного із засновників Болгарії. Також на Свалявщині є всесвітньовідомий композитор, який увійшов до переліку 10 кращих композиторів ХХ століття – Євген Станкович. Ми вже провели два фестивалі на його честь, на яких вдалося зібрати неймовірно талановитих музикантів, архітекторів, танцівників. Фіналісти конкурсів мали змогу виступити на одній із найбільших сцен Будапешта. Також працюємо над туристичними регіонами Свалявщини та путівниками. Окрім природних та лікувальних факторів, на яких ми розвиваємо туризм, також маємо дбати і про інтелектуальні та емоційні приводи, – розповідає Павло Ганинець.

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