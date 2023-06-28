10+ локацій для літнього відпочинку на Закарпатті. Колонка гідеси Марії Заболотної

Мене звати Марія, і я гідеса Ужгорода та Закарпаття (так-так, “гідеса” — саме так за новими правилами пишеться моя професія). Але частіше я —екскурсовод Ужгород/гід Ужгород та Закарпаття/відпочинок в Карпатах на вікенд/тур Закарпаттям/екскурсії не нудно/дитячі та підліткові екскурсії з квестами.

90% мого часу — це робота в Ужгороді, коротесенькі екскурсії на пару годин, консультації щодо гастрономічних чи сувенірних родзинок міста, організація подій, ярмарків та фестивалів.

Літо — спекотна пора року, яка так і манить до затінку й прохолоди… Принаймні так мало би бути… Ми сподіваємося, що сезон дощів позаду і можна починати планувати літній відпочинок. Ось 3 ідеї для літнього відпочинку в Закарпатті.

Варіант «Для дівчат»:

Ідеальний варіант для легкої мандрівки на 1 день, і від Ужгорода недалеко, і дуууже інстаграмно! Можна спокійно в першій половині дня підготуватися, зібратися, зробити макіяж та зачіску, а по обіді вирушати в дорогу!

Першою локацією з панорамним виглядом можна обрати Невицький замок: прогулянка затінком лісу, старезні мури і безкрайня долина — звідси неможливо поїхати без десятка чудових світлин. А якщо знати ракурси чи трохи покреативити, то фото будуть дійсно неповторні.

В самому Перечині є безліч цікавинок, тут головне бажання їх відшукати! Зупинка на каву у закладі Галини Репарюк з унікальними тістечками, дегустація сирів в Перечинській Мануфактурі чи обід в одному з двох найпопулярніших закладів: Підкова або Реторта — гастрономічний вибір вражає. Дегустації слід замовляти наперед.

Також рекомендую відвідати музей Перечина , який настільки ж маленький, наскільки неймовірна історія цього населеного пункту. Ви витратите до 1 години часу, а дізнаєтеся багато секретів, про які не говорять в інших містах: про італійців, німців і словаків, що масово переїздили сюди, про індустріальне минуле міста, про поштаря, що проходив щодня десятки кілометрів до Ужгорода й назад, про кондитера, котрий відмовився від життя у великому місті не зрадивши Перечину, про… просто завітайте в музей, він дійсно того вартий…

І, звісно ж, нас чекає давно розрекламована «Лавандова гора». Саме на неї ми прямуємо за гарними кадрами. Там на нас чекає величезне лавандове поле з безліччю фотозон, сувенірна крамничка і, при бажанні, тут можна замовити дегустацію лавандової продукції. Рекомендую приїжджати сюди у вечірній час.

7 липня тут планується «Лавандовий забіг», це може трохи завадити фотосесіям, врахуйте це перед своєю мандрівкою.

Якщо впевнені у власних силах, то забронюйте собі наперед один із чанів в самому Перечині, чи навколо. Вибір їх теж не маленький)

Отже, якщо коротко підсумувати, план такий:

Невицький замок

Лавандова гора і фотосесія

Обід в Реторта

Чани

Варіант родинний «Мамо, мені нудно»:

Часто чуєте цю фразу від своєї малечі? Тоді гайда разом подорожувати Закарпаттям!

Почнемо з Діно Парку в Яношах (), тут, в затінку лісу, причаїлися іграшкові динозаври в натуральну величину, цікаво буде і діткам, і дорослим. Будьте обережні, статуї рухаються і видають різні звуки, відповідно до свого виду: ричання, вереск, свист — це може налякати з несподіванки.

Якщо бажаєте показати дитині справжніх тварин, а не пластикові копії, то завітайте на Ранчо Хайленд: назване на честь особливого виду корівок, воно ж є контактним Екопарком. Тут зібрані лами, кози, коні, страуси, павліни, і навіть кенгуру. А якщо готові до експериментів, то можете замовити дегустацію равликів чи равликову ікру. Для неекстрималів є й звичайні страви: салати, сирники, смажене мʼясо, борщ, вареники тощо.

Освіжитися можна в аквапарку в Косино, який відкривається вже 28 червня, а повечеряти в закладі «Чизай. Мала гора», посеред неймовірних виноградників. Ці заклади вже давно відомі за межами Закарпаття і додаткової реклами не потребують.

Отже, варіант 2 — Родинний:

Діно парк

Ранчо Хайленд + Олені

Косино

Чизай. Мала гора

Варіант «Для відважних любителів історії»:

В дорогу з самого ранку і так, щоб до заходу сонця? Легко!

Тут можна обійтися малою кровʼю, у вигляді всіх найпопулярніших замків Закарпаття:

Паланок, в якому нещодавно презентували мультфільм, якщо давно не були — завітайте;

Палац графів Шенборнів, що розташований санаторії Карпати, він колись був витвором паркового мистецтва та збудований за астрологічними принципами;

Сент-Міклош, замок кохання Ілони Зріні з Імре Текелі, на території якого теж безліч фотозон і є невелика паркова територія. Для обіду чи вечері рекомендую заклад «Порядний Ґазда» — справжня знахідка для вибагливого туриста!

Гадаєте цього замало, то відвідайте водоспад Скакало, а для справжніх шукачів пригод можна розширити маршрут до бункеру лінії Арпада у Верхній Грабівниці.

А якщо все ж захочете трохи охолодитися, то бонусом підказую, що у вечірній час доби в аквапарку «Карпатія» діють знижки, тож сюди можна завітати на звороті, після важкого туристичного дня.

Варіант 3 — Хард