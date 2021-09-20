25+ пропозицій як відпочити восени на Закарпатті в стилі СПА: путівник

Одна з топових причин неодмінно завітати на Закарпаття восени – це бальнеологія і СПА. Адже регіон – це понад 300 видів мінеральної води для різних лікувальних та оздоровчих цілей, термальні басейни, в яких неймовірний релакс купатися за осінніх температури і краси. А ще – сучасні СПА-території і колоритна атракція – чани просто неба, в обіймах закарпатської природи в кольорах осені.

Цей текст, скажімо, лаконічний гід про можливості такого формату відпочинку в області. Збережіть собі й поділіться з друзями.

Бальнеологія

Медичний, курортний туризм чи не найбільше асоціювався із Закарпаттям років 50, 30, 20 тому. Але й сьогодні – безумовно теж. Санаторії розвиваються таким чином, аби надавати послуги не тільки українському, а й іноземному туристу.

Природна особливість регіону – це найбільша кількість видів мінеральної води в Україні. Кожна має мікроелементи, які впливають на певні функції різних органів.

До прикладу, до слабомінеральних належать усі види Лужанської, вона бережно впливає на людський організм і легко виводиться, даючи хороший лікувальний результат.

На Свалявщині є “Поляна купель”, яка належить до вод середньої мінералізації. Вона має вуглекислий газ, калій, натрій, кальцій. “Поляну купель”, за її складом, ще можна назвати мінеральною вуглекислою гідрокарбонатною, її часто призначають при лікуванні шлунково-кишкового тракту, в першу чергу, шлунка.

На Свалявщині також маємо “Поляну квасову”, що належить до вод із підвищеною кількістю солей. Інколи лікарі при лікуванні захворювань ШКТ, через велику кількість солей, рекомендують цю воду розбавляти.

Якщо говорити про “Квітку полонини” на Свалявщині, то тут три мінеральні води, які подаються безпосередньо зі свердловини. Це дає широкі показання для лікування. Раніше санаторій позиціонували лише як гастроентерологічний, але тут науково довели, що його води дуже ефективні при захворюванні нирок і сечовивідних шляхів. До прикладу, “Лужанська 4”.

– Ми маємо дуже добрі сірководневі ванни, які є ефективними при захворюваннях опорно-рухового апарату. А також інше обладнання для роботи з такою проблематикою, якого немає ніде в області. Наша “Лужанська 7” дуже ефективна при цукровому діабеті та інших порушеннях обміну речовин, – каже в інтерв’ю Varosh Павло Ганинець, директор санаторію “Квітка полонини” ТОВ “Сузір’я”.

Загалом усі води Свалявщини найкраще допомагають при захворюваннях шлунково-кишкового тракту з підвищеною секреторною функцією шлунка (підвищена кислотність).

А ось на Хустщині є Шаянська мінералка, яка належить до вод середньої мінералізації, ефективна при лікуванні патологій печінки та жовчовивідних шляхів, оскільки в ній є магній.

У санаторії “Гірська Тиса” на Рахівщині використовується миш’яковисто-радонова мінеральна вода. Вона ефективна для лікування пацієнтів із захворюванням опорно-рухового апарату. Крім того, ще й вуглекисла, а радон і миш’як – у такій кількості, що воду можна використовувати для внутрішнього і зовнішнього приймання.

У санаторії “Синяк” Мукачівського району мінералка має в своєму складі велику кількість сірководню, який використовується для лікування захворювань опорно-рухового апарату.

У нас є надзвичайні залізисті мінеральні води, якими багата Міжгірщина.

У селі Келечин, на Хустщині, є свердловини, з яких постійно тече вода з великою кількістю заліза, потічок – весь червоний. Соймівська мінеральна вода також має залізо в своєму складі, на її джерелах побудований санаторій “Верховина”. Там у 1996—97 роках відкривали відділення для лікування пацієнтів із захворюваннями органів кровотворення.

В Ужгородському районі, на території санаторного комплексу “Деренівська Купіль”, з артезіанських свердловин видобувають мінеральну “Закарпатська 1”, термальну “Закарпатська 2” та питну “Деренівська Купіль”. Тут, на власному заводі, розливають мінеральну й питну за технологією “без розриву струменя”, що дозволяє зберегти всі природні властивості води. Мінеральна “Закарпатська 1” має високий вміст кремнію, що дозволяє сповільнювати старіння організму.

Термальна вода

Термальні води – безумовно релакс і оздоровлення. Проте важливо не переборщити: у термальній воді можна перебувати 15 хвилин (до трьох разів на день). Тепла мінеральна ванна має найкращий ефект на 12-й хвилині перебування в ній. Від 12-ї хвилини до 15-ї зберігається на цьому рівні ефективності, а після 15-ї – спадає. Крім того, довге лежання в термальній воді є значним навантаженням на організм.

Коли йдеться про Закарпаття й термальні води, то перша асоціація – Берегівщина. Насправді, термальні джерела є в різних куточках області. Якщо ж мовимо саме про Берегівщину, то говоримо передусім про популярне Косино.

Гарячий гейзер термальної води прямує зі свердловини глибиною 1190 м під землею та потрапляє в термальний басейн із температурою +40-45°C. Кожен басейн – тематичний, як-от “Смарагдовий”, “Золотий кран здоров’я Косино”, “Інь-Ян”, “Ванна Кнайпа 17 кроків здоров’я” та інші.

Власне в місті Берегово розташований комплекс “Жайворонок”, не такий атракційний, як Косино, проте бюджетніший. На сайті пишуть, що вода, якою поповнюються басейни, прямує зі свердловин глибиною 1200 м. Відтак не піддається технічній або хімічній обробці. Гарячі води надходять із магматичних інтрузій у районах активної вулканічної місцевості, на які багатий Берегівський край.

Температура води в термальних басейнах становить від +25 ° С до +40 ° С.

“Термальною” є і Хустщина, до прикладу, туристичний комплекс “Теплі води Велятино”. Тут пропонують відпочинок у термальних басейнах та мінеральних ваннах. Вода видобуваються зі свердловини глибиною близько 1000 м і має температуру понад 36° C. У “Теплі води” є шість термальних ванн із різним мінеральним складом, три термальні, два мінеральні і п’ять прісних басейнів.

Щодо Ужгородського району, то тут сфокусуємося на “Деренівській Купелі” (Нижнє Солотвино) та “Золотій горі” (урочище Золота Гора), вони якраз розташовані неподалік Ужгорода.

Деренівка має термальну воду “Закарпатська 2”, збагачену кремнієм. Видобувається із артезіанської свердловини, з глибини 640 м. Охолоджується із +43 ° С до +34 ° С. На території є напіввідкритий термальний басейн із живописною панорамою Деренівської Купелі. Загалом деренівська вода, мінеральна, термальна, є основою всього оздоровчого процесу в санаторному комплексі (йдеться про оздоровчий центр “Ірис”, СПА “Срібні терми” в Деренівській Купелі).

Окрім термального напіввідкритого басейну, є ще відкритий і закритий із прісною.

“Золота гора” має великі один відкритий та критий басейни з термальною водою, температура відповідно – +29° С і ​​+ 26° С (а видобувається із температурою 29 – 39°C).

СПА

Ця частина публікації – про СПА-території в регіоні.

СПА є переважно в усіх закладах, про які йшлося вище. Додамо трішки деталей.

Ужгород

Ви можете відпочити в СПА безпосередньо в Ужгороді. У етно-велнес готелі “УнгварЪскій” є “російська” і “карпатська” бані, вам запропонують лікувальні та косметологічні програми, а родзинка – “Унгварська купіль” на глибині 6 м.

У місті розташований оздоровчий комплекс “Карпати”. Його банний комплекс включає вологу, інфрачервону та римську лазні, турецький хамам. Водночас є пропозиції масажів, обгортань та інших “цукерок” для тіла.

Ужгородщина

СК “Деренівська Купіль” має СПА-простір “Срібні терми”. Тут, окрім басейнів, римська парна, руська лазня й фінська сауна, бальнеологічні та масажні кімнати, гідромасажна ванна і контрастна ванна для ніг, крижаний фонтан і тропічний душ. Водночас є кімната відпочинку та кафе.

Також у Деренівці відкрито масштабний оздоровчий центр “Ірис”, що поєднує бальнеологію, фізіотерапію та косметологію. Тут поєднано деренівську воду, апаратні технології та кращу косметику. В аквазоні “Ірису” є великий критий басейн, фінська сауна та зона відпочинку.

Готель “Камелот” (село Кам’яниця) у своїй СПА-зоні має критий басейн, аромагрот, російську лазню, римську парну, фінську сауну, крижаний водоспад, “душ вражень”. А ще хамам: Турецький, Балійський, Мароканський. У меню є ванни, масажі, обгортання та комплексні програми.

У комплексі “Золота гора” відкрито аквазону “Aurum Aquis”, яка об’єднує термальні басейни, джакузі, руську сауну, турецьку та евкаліптову парні, аромасауну та “стежку Кнейпа”.

Перечинщина

У цій місцевості зазвичай прямують до Voevodyno Resort. У СПА-центрі є критий басейн, ванни “Флоренція”, “Акваделіція”, “Фітованна”, “Кедрова бочка”, ліжко “Termo-SPA”. І, звісно, чимала лінійка масажів, скрабів, пілінгів, обгортань.

Берегівщина

Комплекси “Косино” та “Жайворонок” поруч із термальним напрямком мають і банні території. У Косино небанально оформили “Королівські сауни”: евкаліптову, соляну, трав’яну, римську, угорську, а також хамам і крижану печеру. У “Жайворонку” маємо римську баню, сауну на дровах, голокамеру. До речі, тут роблять “равликотерапію” для обличчя та фіш-пілінг рибками.

Свалявщина

У селі Поляна, в готелі “Kateryna”, створили територію із басейном, чаном, російською лазнею, лікувальною фітобочкою, пропонуються масажі і стоун-терапія.

“Villa Квітка” в селі Голубине має територію із джакузі, фінською та інфрачервоною саунами, а також комплекс масажів та косметологічних послуг.

Хустщина

У селі Шаян, на Хустщині, є колоритний готель “Червона Рута”. Тут Гуцульські хатинки, Швейцарські шале та інші формати котеджів, а вся територія неначе пряникова. СПА-зона стилізована під Прованс, а панорамні вікна з басейну відкривають направду красу. Власне, тут є великий басейн, сауна та СПА-меню.

У смт Вишково, в готелі Publo, простір релаксу має басейн, джакузі, фінську сауну, соляну кімнату, тут пропонують також гідротерапію та кріотерапію. До речі, сауна, джакузі, басейн і фітнес-зала включені у вартість проживання.

Міжгірщина

У контексті Міжгірщини назвемо “Гранд Готель Пилипець” у Пилипці. Тут класична російська лазня на дровах, фінська сауна, джакузі, соляна кімната, карпатські чани й масажі.

Варто відвідати “Живу воду” в Міжгір’ї. СПА-комплекс – це баня на дровах, карпатський чан, фінська та інфрачервона сауни, римська парна, душ Шарко та літній душ, сінна кімната, джакузі під відкритим небом, масажна кімната, соляна кімната, лаунж-зона з панорамними вікнами, територія відпочинку на свіжому повітрі. А ще є масажер для ніг, викладений із каменю.

Чани

Виокремлюємо для чанів окремий розділ у цій публікації, адже це направду закарпатська колоритна СПА-атракція. Чани переважно всюди розташовані просто неба, з краєвидами гір, лісів. У них ідеально купатися восени, взимку, навесні, але й влітку комфортно. Чани є в багатьох локаціях, про які ми вже згадували в цьому тексті.

Ось у Воєводині є територія чанів, у Камелоті. А в Publo пропонують пивний, трав’яний чани. У Kateryna – японський трав’яний чан “Офуро”.

На Закарпатті безпосередньо з чанами найяскравіше асоціюють Лумшори на Перечинщині, найчастіше сюди їдуть саме за цією атракцією. До прикладу, в садибі “Лумшори” є змога зупинитися великій компанії, адже наявні будинок на 5 номерів та двоповерховий екокотедж на 8-12 місць. Окрім чану з мінеральною водою, чану на травах, є російська лазня, ставок із фореллю, альтанки і мангал.

У готелі “Давір” є 5 різних чанів. А в закладі “Чан у Цімбора” встановили чан навіть для 15 осіб. “Зелена садиба” у своїй пропозиції акцентує, що Лумшори славляться своїми мінеральними сірководневими джерелами і жартують, мовляв, “хто в чані не лежав – той в Закарпатті не бував”. Ще одна садиба з п’ятьма чанами – “Мисливська садиба”, тут, до речі, котеджі від двох до дев’яти місць. І ще одна живописна гірська локація – садиба “To lem ande”, з дерев’яними хатинками, колибою, гамаками над “прірвами” і чаном в обіймах гір.

Також чани знані і на Міжгірщині. Ось в селі Ізки є однойменний екокурорт Izki, де облаштований банний комплекс і чан просто неба. Чан заповнюється холодною мінеральною водою з природного джерела, вода нагрівається на відкритому вогні. До речі, вода містить гліцерин, який пом’якшує шкіру, відтак омолоджує її. Здоровим бути – природно – це і є гасло від Izki.

Евеліна Гурницька, Varosh

Колаж: Ольга Тіводор для матеріалу 15 причин відвідати Закарпаття: поради туристам від місцевих

Матеріал підготовлено на замовлення Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА.