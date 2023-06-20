Літній відпочинок у Деренівській Купелі: відновлення природою і термальними водами

Зараз як ніколи раніше ми потребуємо часу для відновлення фізичного і ментального здоров’я. При цьому ритуали, що повертають нас до життя, у кожного свої – хтось знаходить сили у природі, дехто у водних чи спа процедурах, у гастрономії, відпочинку з рідними та друзями… Курорт на Закарпатті «Деренівська Купіль» – місце, де всі ці види відпочинку можна поєднати.

Термальна вода, збагачена природним кремнієм: які види водного відпочинку пропонує курорт

У Деренівській Купелі наразі функціонують чотири басейни, відвідування яких доступне не лише для мешканців готелів курорту, а й для всіх охочих. Біля найбільшого басейну Деренівки просто неба «Інфініті» одночасно можуть відпочивати понад 260 людей.

Це чудовий варіант для тих, хто розглядає плавання як активний вид відпочинку: довжина басейну 25 метрів, ширина – 12,5 метрів, а глибина від 1.2 до 1.8 метрів. Якщо обиратимете басейн як пасивний вид відпочинку – «Інфініті» також підійде. Зони басейну з повітряним і гідромасажем ідеально підійдуть для тих, хто хоче розім’ятися при мінімальних зусиллях.

Розташований басейн «Інфініті» у спа-комплексі «Срібні терми» Деренівської Купелі. Крім нього тут є ще один відкритий басейн з аквабаром та термальний басейн із водою, збагаченою природним кремнієм. Також у вартість відвідування спа-комплексу входять фінська сауна та римська парна.

Вартість відпочинку у спа-комплексі «Срібні Терми»

Упродовж року або за дощової погоди влітку у Деренівській Купелі можна поплавати в критому басейні Аквазони «Ірис», що знаходиться в Оздоровчому центрі «Ірис». Це чудовий варіант для відпочинку з дітьми, адже температура басейну тут завжди у межах +27°C, глибина від 1.2 до 1.7 метрів та є гідромасажні установки для пасивного відпочинку. Останній також можна поєднати з відвідуванням фінської сауни, корисними напоями з фіто-бару та комфортною зоною відпочинку з лежаками, де крізь панорамні вікна проглядаються пейзажі дендропарку.

Вартість відвідування Аквазони Оздоровчого центру «Ірис»

Дендропарк і парк скульптур Деренівської Купелі: понад 5 000 видів квітів, рослин і дерев з усього світу та скульптури авторства українських і зарубіжних митців

Доглянута територія дендропарку площею понад 14 га вражає різноманіттям квітів, кущів і дерев більшість з яких ви можете побачити тут уперше. З ранньої весни й до пізньої осені дендропарк Деренівки квітує. Навесні перше, що вабить сюди відвідувачів – цвітіння понад 250 сортів ірисів. Навіть є сорт ірису, виведений спеціально для Деренівської Купелі.

Алея різних видів і кольорів сакур ідеально доповнить неспішну прогулянку. А з першим подихом літа тут починає квітнути розарій масштаби і кольори якого вражають. Рододендрони, дерен, лаванда, тюльпанові дерева – лише малий перелік того, чим вабить дендропарк Деренівки влітку. Чудові світлини на згадку, перезавантаження і відновлення природою гарантовані.

Гуляючи дендропарком, ви бачитимете скульптури, які українці та зарубіжні митці робили спеціально для Деренівської Купелі. Вибагливі форми, глибокий зміст, сучасність, поєднана з мудрістю митців минулих віків, доповнюють природу курорту.

Вартість відвідування дендропарку для дорослих наразі 100 гривень, для дітей до 120 см. зросту – безкоштовно, від 120 см. зросту – 50 гривень.

Гастрономія Деренівської Купелі: що особливого скуштувати тут у літню пору

Після прогулянки дендропарком чи відпочинку на воді можна спробувати органічну кухню ресторану «Саламандра». Він є однією з гастрономічних родзинок курорту влітку. Вабить сюди туристів, крім їжі, тераса на воді. Літні вечори у супроводі живої музики, що лунає щовихідних у ресторані, доповнює картину дозвілля у Деренівці.

Серед страв, які пропонують у ресторані «Саламандра» – риба, м’ясо, овочі і фрукти, вирощені на власних фермерських господарствах (рибу вирощують у кремнієвій воді курорту), авторські десерти від бренд-шефа курорту Вадима Ковальова та освіжаючі напої. Тому, якщо шукаєте нові відкриття у їжі чи бажаєте спробувати дещо незвичайне – усі дороги ведуть у ресторан «Саламандра»

Меню і ціни ресторану «Саламандра»

У спа-комплексі «Срібні терми» можна підкріпитися у кафе «Саламандра». Меню різноманітне і невибагливе, тому пасуватиме до родинного відпочинку. А на аквабарі спа-комплексу спробуйте різноманітні авторські коктейлі.

Щовихідних на хуторі «Деренівка» можна відвідати гриль-пікніки з їжею на вогні, освіжаючими напоями. Це варіант відпочинку в альтанках на природі при якому ви не докладаєте зусиль для приготування їжі, а насолоджуєтесь часом в колі однодумців.

Загалом у Деренівській Купелі ви зможете знайти варіант відпочинку на свій смак та гаманець: гуляти парком, засмагати біля басейнів, відновлюватися у термальній воді, нові гастрономічні відкриття – обирати вам.

Сайт Деренівської Купелі: https://derenivska-kupil.ua

Контактний телефон: +380 (312) 42 83 75

**На правах реклами

Марія Расчупкіна, Varosh