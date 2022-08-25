Рекорд України: майже 10-метрову гойдалку встановили на Ужгородщині

На День Незалежності у селі Вільшинки на Ужгородщині зафіксували новий Рекорд України — найвищу в країні гойдалку. Її висота — 9 метрів 45 сантиметрів. За словами Лани Вєтрової, керівниці Національного реєстру Книги рекордів України, тут потрібна була абсолютна точність, тому що це рекорд, який перебиває попередній, у Буковелі. З її слів, заміри були дуже точними, ані лазером, ані спеціальною формулою за довжиною тіні не послуговувались. Скористалися 11-метровою драбиною, що дало можливість виміряти висоту конструкції абсолютно точно.

Гойдалка знаходиться на території комплексу відпочинку “Vdoma. Шале у Карпатах”, атракцію задумав власник, Євген Молнар. Він розповів Varosh, що гойдалка збудована з суцільного дерева, з бука, і розташована на висоті 649 метрів над рівнем моря.

— Хотілося створити щось нестандартне для Закарпаття, — пояснив Євген. — Гойдалку обрали за прикладом “Буковелі”, як вони зацікавлюють туристів. У нас дуже гарні краєвиди, тому зупинилися саме на цьому варіанті. Тобто, вийшло, що ми продублювали, але перевершили їх — там гойдалка висотою в 8,80, здається.

Гості годували боґрачем, звареним у 300-літровому казані, поїли у free-барі з безалкогольними коктейлями, аніматори розважали діток, а дорослі насолоджувалися народними піснями у виконанні ансамблів з Вільшанок та Тур’ї Ремети. Ще однією родзинкою вечора став виступ київського гурту RhythmMen, які в темряві влаштували led-шоу з барабанами з невеликим майстеркласом.

Окрім цього, захід мав благодійний характер: на вечорі на потреби ЗСУ зібрали 40 тисяч гривень та меценат Андрій Зацаринний придбав 8 рацій для захисників на фронті.

Varosh

Фото Аркадія Шиншинова

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