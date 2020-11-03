Інтелектуальний відпочинок: На Закарпатті створили “Шлях Закарпатського живопису”

На Закарпатті створили перший культурний маршрут України – “Шлях Закарпатського живопису”. Він сформований з 459 пейзажів художників Закарпаття. А це чотири покоління митців – від заснування живописного феномену до його завершення.

Шлях простягається крізь 20 осередків у регіоні, місць сили, довкола яких ви можете планувати свої туристичні маршрути – щоби побачити унікальні флору та фауну, скуштувати народні страви, відвідати старовинні церкви та познайомитися з культурним спадком Закарпаття.

У рамках проєкту видана монографія “Шлях Закарпатського живопису”, написаний однойменний сайт, розроблений маршрут у горах Закарпаття, локаціями, де творили десять митців. Водночас створенно перший імерсивний контент закарпатських полонин – який крізь віртуальні окуляри показує світанки в горах. Відео супроводжуються розповідю художника Івана Івановича Ілька про живописну традицію школи. На сайті також є фотогалерея і блог, де публікуватимуться інтерв’ю із людьми, дотичними до сталого розвитку Українських Карпат.

Шлях Закарпатського живопису – важливий проєкт для брендингу Закарпаття, розвитку його сталого туризму і промоції інтелектуального відпочинку в регіоні.

Розповідаємо детальніше про ідею, рішення та плани. З Varosh ділиться Євген Забарило, CEO “Культурна платформа Закарпаття”, яка, власне, і втілює Шлях Закарпатського живопису.

Культурний маршрут “Шлях Закарпатського живопису” об’єднує десятку митців-пейзажистів. Це Адальберт Ерделі, Йосип Бокшай, Андрій Коцка, Ернест Контратович, Антон Кашшай, Гаврило Глюк, Золтан Шолтес, Василь Габда, Іван Шутєв, Іван Ілько. Автором культурологічної складової проєкту є Михайло Ілько.

Монографія

Одна з ключових цеглинок культурного маршруту – монографія “Шлях Закарпатського живопису” – власне, про десятьох представників Закарпатської школи живопису. Її написав Михайло Сирохман, мистецтвознавець, художник, дослідник дерев’яних закарпатських церков. Книга надрукована лімітованим тиражем, примірники будуть надіслані до українських університетів, художніх шкіл Закарпаття, а також до Національної бібліотеки України ім. Вернадського та Держагентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Водночас кожен може замовити безоплатну пдф-версію на сайті Шлях Закарпатського живопису.

Михайло Сирохман дослідив представників чотирьох поколінь Закарпатської школи живопису. Він показав їхню творчість також у контексті географії мистецтва – де надихалися митці, де творили свої пейзажі.

«Зазвичай, коли мова йде про феноменальне явище закарпатського образотворчого мистецтва ХХ століття, говорять про закарпатський пейзаж. Про стилістику того чи іншого автора. Але ж цікаво розглянути й конкретні місця – села, долини, перевали, що стали для митців первісними стимулами до формування образу Закарпаття…», – йдеться у передмові автора на сайті проєкту.

До монографії увійшли фото Віталія Маріаша та Олега Мороза. Олег, до речі, є розробником київського бренду технологічного одягу RIOTDIVISION.

Сайт і цифрова мапа

Цифрова цеглинка маршруту – сайт artroad.digital. Художній, свіжий, просторий, сміливий, напрочуд естетичний, творчий і функціональний водночас. Його намалювали українські дизайнери Тетяна Філатова та Олег Новіков, які мешкають і працюють у Відні.

На сайті завантажена монографія; тексти й фото про митців та про місця, де вони творили; блог, у якому публікуватимуть інтерв’ю з людьми мистецтва. А головний гвіздок програми – цифрова інтерактивна мапа. На неї нанесено 459 полотен десяти художників, більшість із цих картин не побачиш в інтернеті.

«Ключова сервісна важливість на сайті – цифрова мапа, на яку ми нанесли 459 робіт десяти художників, про яких і написана монографія “Шлях закарпатського живопису”. Ми взялися за роботу з пейзажистами, тому що пейзажний малюнок ще на початку ХХ ст. був визнаний європейськими культурними установами і профільними інституціями», – розповідає Євген Забарило.

Мапа відкриває географію творчості художників – де вони створювали свої пейзажі. Для цього Євген із командою протягом п’яти місяців організовував експедиції горами Закарпаття, проводив дослідження, аби сформувати маршрут локаціями, де живописці працювали над полотнами. Тож на цифровій мапі ви дізнаєтеся про художників, їхні роботи, флору і фауну місць сили, де створювалися картини. Мапа показує чотири осередки, де художники подорожували, брали участь у пленерах. Це Ужанська, Воловецько-Міжгірська верховини, Рахівщина, Мукачево. Йдеться також про об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО на Закарпатті – Вознесенську церкву у Ясінях, Церкву святого Михайла в Ужку на Великоберезнянщині… Невдовзі буде розроблений гастрономічний напрямок. На шляху у певних концептуальних готелях і рестораціях можна буде скуштувати страви, які полюбляли митці.

Важливо й цінно, що мапа розповідає також про Героїв України, які загинули під час українсько-російської війни, і походили з місць, де творили художники.

Євген мовить, що налагоджена співпраця із Закарпатською ОДА, яка взяла на себе зобов’язання встановити навігаційні таблички за культурним маршрутом “Шлях закарпатського живопису”.

«Закарпатська ОДА взяла на себе зобов’язання встановити навігаційні знаки в осередках, які були визначені у результаті досліджень. Це будуть брендовані “стопери” Шляху закарпатського живопису, які привертатимуть увагу туристів», – додає Євген.

Віртуальна реальність

У рамках маршруту створений контент віртуальної реальності – атмосфера світанків на полонині Руна (1479 м.н.р.м.) та озері Синевир. Крізь VR-окуляри ви зануритеся у ранній ранок в обіймах Карпат. Наразі VR-відео планують використовувати на туристичних конференціях та інших тематичних подіях. Для цього були направлені листи в Міністерство культури, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державне агентство розвитку туризму України, Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. Були отримані листи підтримки.

Насправді, автори пропонували інтегрувати ці відео в експозиції музею Бокшая, проте там наразі до цього не готові.

Культурний маршрут “Шлях закарпатського живопису” – комплексний мистецький продукт для туризму і освіти. Це ідеї для подорожей Закарпаття мистецькими стежками, а також готовий факультатив для освітньої програми у школах, вузах, художніх осередках.

Проєкт ініційовано ГО «Культурна платформа Закарпаття» та реалізується в рамках партнерської програми «Культура. Туризм. Регіони» від Українського культурного фонду, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та Офісу розвитку малого та середнього підприємництва/SME.DO при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Партнерами проєкту виступають Закарпатська обласна державна адміністрація, Мистецький центр ILKO Gallery та ТОВ «ЄВРОБУД МОЛЛ».

Varosh

Фото з презентації: Віталій Маріаш