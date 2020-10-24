Мами надихають. Чотири закарпатські мами розповіли, як організовують осінні канікули

Стартують осінні канікули, тому ми запитали в чотирьох мам про ідеї та плани на відпочинок із дітьми. Тамара Готра приділяє увагу сімейним зустрічам, регулярному спорту та вилазкам в гори. Галина Репарюк любить родинні фотосесії, спільну кулінарію та мандри. Тетяна Когутич поєднує свою роботу з дому, дитячі гуртки і походи вихідного дня. А Аліса Смирна щоразу організовує табір для дочки та її ровесників.

Чотири історії, які надихають до нових активностей на осінніх канікулах 2020.

Тамара Готра, керівниця закладів “Apriori” та “УнгварЪскій”.

Мама Владіка, Сашка і Марка, 17, 12 і 2 роки.

Ужгород

Далі – пряма мова.

— Осінні канікули завжди припадають на Хеловін, але в нашому закарпатському розумінні, це 1 листопада, коли їдемо до родичів. У мене бабуся з дідусем поховані в Хусті, і в нас є сімейна традиція – щороку їх відвідувати. Усі рідні з’їжджаються, і це приємні поїздки, які мої діти люблять.

На осінніх канікулах Саша щодня має тренування. Обов’язково, багато. Школи нема, тому займається щодня, аби канікули пішли на користь для здоров’я і бойового духу. Чергуємо різні заняття: бойові, силові, кросфіт. Може, навіть бігати будемо.

Скажу відверто, вже пройшов той час, коли я дуже напрягала Сашу читати. Треба, мабуть, до цього повертатися. Старший читав більше у такому віці, а середній – діджіталізований, він заглибився у комп’ютери, ІТ. Але все одно напрягатиму, аби читав на канікулах.

Звичайно, під час осінніх канікул намагаюся додавати якихось атракцій, поїздки. Раніше ми їздили за кордон. Цього разу – Закарпаття. Наші гори прекрасні! Нещодавно ми з подругами їздили в Лумшори, мені так сподобалося! Тому думаю, що винаймемо з дітками якийсь будинок для хоча би однієї ночівлі. Бачу, що нам поталанить з погодою, тому обов’язково будуть природа, гриби… Прощатимемося з літом.

Мабуть, мій основний лайфхак для осінніх канікул – це пам’ятати, що дуже скоро буде холодно. Тому ці останні дні хорошої погоди дітям треба максимально проводити на свіжому повітрі. Виганяти їх від комп’ютерів. Увечері хай читають книги, а вдень – насолоджуються останніми теплими днями перед зимою.

Історії до теми:

Галина Репарюк, підприємиця, засновниця кондитерського бренду Gallia sweet-shop.

Мама Яни і Матвія, 15 і 8 років.

Великий Березний.

Далі – пряма мова.

— Я завжди зайнята роботою, тому мало часу проводжу з дітьми. Один із найкращих віріантів на осінні канікули, звісно, море в Єгипті, це маленьке продовження літа, там дуже добре. Цього року, звісно планували, але це відпадає.

Щодо спільного дозвілля на канікулах, то Яна вже більше сама хоче гуляти, з друзями. Зате двічі на тиждень їздимо в Ужгород на англійську, завдяки цьому багато спілкуємося в дорозі, більше зблизилися. Поки дочка на англійській, мама обіцяє піти в спортзал.

А з восьмирічним Матвієм більше потрібно розповідати про все. Щотижня стараємося їздити Закарпаттям та Україною. Нещодавно відвідали Буковель та бабусю на Рахівщині. Багато подорожуємо Березнянщиною: Ужоцький перевал, Явірник, Красія. На канікулах хочемо покататися на конях у Воєводині і відвідати Хустщину, а по дорозі заїхати в Деренівську Купіль.

Якщо говорити про режим, то на канікулах він трішки змінюється, даю їм вранці поспати. Може, це і неправильно, але я дозволяю. І сама інколи не проти довше полежати. Уроки не вчимо, але можемо в ігровій формі згадати таблицю множення і щось почитати разом.

Скажу відверто, що діти дуже люблять комп’ютер. Але ми знайшли альтернативу. Разом із Матвієм дивимося на ютубі історії найвідоміших світових брендів, розглядаємо великі міста світу. Також дивимося цікаві інтерактивні програми, де треба вгадувати психологічні задачі. Так ми проводимо час вечорами, аби син не просто сидів в інтернеті, а з користю. І мама – в тренді (усміхається, – ред.). До речі, Матвій любить розглядати сімейні фотографії, до деталей усе розпитує, йому так цікаво.

Ще одна розвага – Матвій готує зі мною. Яна окремо куховарить, вона організувала сезон гарбуза. Лате з гарбузом, суп-пюре… А син любить ліпити вареники, домашні різанки для бульйону.

Одна з класних ідей на осінніх канікулах – організувати сімейну фотосесію. Кілька років тому ми фотографувалися і діти були дуже задоволені. Я створила весь осінній декор для зйомки на природі. Також у нас були дві спільні зимові фотосесії. У майбутньому хочу влаштувати у горах – із віночками та у вишиванках. Діти таке запам’ятовують.

Історії до теми:

Тетяна Когутич, власкор Укрінформу на Закарпатті.

Мама Богуслава і Любомира, 9 і 7 років.

Мукачівщина, село Лохово.

Далі – пряма мова.

— У нас канікули не надто відрізняються від інших періодів, тому що в дітей продовжуються позашкільні заняття. Вони ходять на англійську, Пласт, аеробіку, плавання, тому тиждень забитий. Щодо книг, то ми завжди читаємо ввечері, перед сном, і на канікулах також. Хоч раз треба би сісти за шкільні математику, англійську, аби не повилітало все, тим більше, цього року вони не встигли ще втомитися від школи, нема такого, як в минулі роки, коли вже дуже чекаєш ті канікули.

З іншого боку, на канікулах можна розслабитися, поспати до дев’ятої. Я працюю вдома за комп’ютером, відслідковую новини, але між тим можу відволікатися на синів. Поруч є ліс, тому можна прогулятися, а вдома можуть допомагати порпатися в саду.

У минулі роки для дітей зазвичай організовували шкільні поїздки. Сини їздили на ці екскурсії, цього року їх не буде, але ми і самі багато подорожуємо. На цих канікулах плануємо поїхати в Динопарк, бо без нього ніяк, всю голову мені з’їли (сміється). І загалом будемо організовувати походи вихідного дня. Хочемо спробувати нарешті добратися на Базальтові стовпи, бо за літо так до них і не дійшли. Сини вже самі просяться кудись, бо ми привчили їх до вікендових походів.

Також дуже хочемо потрапити в Деренівську Купіль, бо навесні і восени – якраз надзвичайно красиво, тепер там усі барви осені, все грає. Чудово там провести кілька годин.

У нас такий регіон, що в околицях кожного міста і навіть села можна “зачепитися” на один-два дні. Можна влаштувати собі екопохід, тепер дуже гарно жовтіє ліс, купа грибів, саламандри. Тобто на Закарпатті не проблема чим зайнятися на канікулах.

Можна також створювати всілякі штуки, аплікації з підручних матеріалів: тепер в парках купа каштанів під ногами. Або взяти старий добрий гарбуз, щось вирізати з нього – це роботи на вечір, а всі щасливі. Таким зайнятися – це дуже-дуже благодатне діло – особливо в дощовий день.

Історії до теми:

Аліса Смирна, власниця велосадиби “Добра нуч”.

Мама Аріши, 9 років.

Перечин.

Кожні канікули Аліса організовує табір для своєї доньки та дітей друзів.

Далі – пряма мова.

— Два роки тому я шукала якийсь кемп для Аріши для літніх канікул, який був би пов’язаний з природою і читанням. Не знайшла і організувала сама. У мене утворилося коло друзів із дітьми приблизно однакового віку, і два роки, кожні канікули, я роблю для них екокемп. У нас завжди до десяти учасників. Якщо дозволяє погода, то проводимо в Дубриничах у велосадибі, зимою ми були на Яворнику, ще в Стужицю їздимо. На цих осінніх канікулах буде шостий кемп, який пройде у велосадибі з 27 по 31 жовтня.

Що ми робимо під час кемпу? Мені йдеться про те, щоби ми багато гуляли. Це не мусять бути якісь дуже високі вершини, але маємо йти в гори – широко відкривати очі, відчувати довкілля на дотик, прислухатися до нього, знаходити найменших представників нашої планети. Є багато живих істот, яких ми не помічаємо через телефони, поспіх і незнання.

На кемпі читаємо вголос, вчимо вірші. Зазвичай малюємо те, що читаємо, тобто розвиваємо фантазію. Також є музика і багато вільної гри, щоби діти самі придумували ігри, як то колись було. Щодня запрошую лекторів, тренерів, психолога, музиканта.

Цього разу до нас прийде справжній лицар, будемо одягати лицарські обладунки і вивчатимемо середньовічну культуру, будемо шукати печери в лісі… А ще будемо моркву викопувати з грядок… Думаю, буде круто. Можливо, до нас також приєднається волонтер із Великобританії. Останній день закінчиться святом осені. Такий open фест – з квестами, майстер-класами, їжею, будемо “пальці” пекти.

Мені дуже сподобався зимовий табір, коли тати брали участь. Діти отримують надзвичайну радість, коли саме тато біситься з ними. Зимовий табір на Яворнику ми робили з батьками: проводили конкурси, вчилися пришивати ґудзики, ліпили вареники, ходили з колготками на голові, малювали один одного. У такому таборі діти мають право виходити за рамки, які зазвичай є вдома.

Влітку також було шикарно! У нас і сплав був, і спускалися на канатах через Блакитну лагуну, мали різні заняття з кінологом, психологом…

Телефони у нас зазвичай заборонені, тільки мамі можна подзвонити. І кажу чесно, під час кемпу – багато болота, грязі, дуже мало місця для гігієни. Зміцнюємо імунітет. Батьки в курсі і приймають це на довірі.

Історія до теми: Коріння: історичне вбрання Закарпаття в образах сучасних жінок

Евеліна Гурницька, Varosh