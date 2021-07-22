Зміни для 5-ти закарпатських замків: тут буде доповнена реальність та нова інфраструктура

У п’яти закарпатських замках будуть сценарії доповненої реальності (AR-маршрути). Йдеться про Невицький, Середнянський, Виноградівський, Королевський та Хустський. Як це виглядає: ви завітаєте до замку, завантажите спеціальний мобільний застосунок, у ньому з’явиться герой, який проведе вам екскурсію, розповість історію та цікаві факти про замок, а наприкінці запропонує зробити спільне селфі й поширити його в соцмережах. Таку атракцію можна втілити з телефоном або з окулярами доповненої реальності.

Для Хустського та Невицького замків будуть нові інфраструктурні рішення. У Хусті зведуть дитячий майданчик, стилізований під Хустський замок, а для Невицького облаштують концептуальну в’їзну арку та тематичний інфокіоск.

Це відбувається в рамках проєкту HUSKROUA/1901/3.1/0020 “Тематичний замковий маршрут, SMAR.T.OURISM” – який спільно втілюють Румунія з Україною, повіт Сату Маре із Закарпатською областю. Відтак 15-16 липня, в місті Сату Маре, відбулася стартова конференція за участі делегації із Закарпаття. Проект реалізується в рамках програми ЄІС ТКС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020 та за фінансової підтримки ЄС.

Головний заявник: Асоціація розвитку міжсоціальної культури повіту Сату Маре. Партнери: “Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Закарпаття” Закарпатської обласної ради (АРР “Закарпаття”) та Оноківська сільська рада.

Тож загалом у 10-ти замках повіту Сату Маре та Закарпатської області створять транскордонний замковий тематичний маршрут зі сценаріями доповненої реальності. Для цього напишуть мобільний застосунок для IOS та Android. Дитячі майданчики будуть в закарпатському Хусті та в замку Ходод у Румунії. У сусідів облаштують три інфокіоски та один у нас, у селі Невицьке збудують в’їзну арку.

Новий туристичний маршрут може стати магнітом для українських та румунських туристів

Андрій Шекета, перший заступник голови Закарпатської обласної ради, зазначив під час конференції, що участь в таких проєктах дає додаткові можливості залучення ресурсів для збереження локальної архітектури, об’єктів історичної спадщини.

«На Закарпатті є більше 10 замків, городищ різного стану і різного статусу. Частина цих замків до недавнього часу навіть не мала власника, тобто не було якоїсь установи чи організації, чи органу влади, які відповідали би за їх стан, за їх збереження. Тому Закарпатська обласна рада розпочала й успішно продовжує роботу по тому, щоби всі наші замки мали власника».

Він переконаний, що завдяки проєкту SMAR.T.OURISM, наші замки зможуть стати туристичними магнітами в Україні та Румунії.

«Королевський, Виноградіський та Середнянський замки, які беруть участь в цьому проєкті, цього року отримали документи, що підтверджують, що вони мають власника. Цим власником є обласна рада. Це вже добре, бо маємо орган, який відповідає за збереження цих архітектурних, історичних, культурних пам’яток. Це покладає на нас додаткові видатки на їх утримання, збереження, охорону».

Патакі Чаба, Голова повітової ради Сату Маре, цінує таку двосторонню співпрацю, адже, за його словами, це розвиток для Румунії та її сусідів.

«Мета проєкту – продемонструвати привабливість замків, просувати їх в обох регіонах. Ми хочемо показати цінності цих обох територій, цікаві історичні місця. Ми прагнемо зробити так, щоби ці замки були реабілітовані».

Пан Чаба підкреслює важливість співдружності Закарпаття й Сату Маре.

«На всіх зустрічах із українською стороною я повторюю, що треба створити чим більше пунктів пропуску між двома державами, аби не було жодних бар’єрів і зросла мобільність з обох сторін».

Ніколетта Лашан, менеджерка проєкту, акцентує, що основна його мета – збільшити потенціал транскордонного туризму в Сату Маре та на Закарпатті – шляхом розробки замкового тематичного маршруту, що просуває культурно-історичну спадщину.

AR-сценарії, віртуальні екскурсоводи

Михайло Данканич, директор АРР “Закарпаття”, розповідає, що в агентства це вже четвертий проєкт на тематику замків. Усі п’ять закарпатських замків фактично є руїнами, проте, завдяки SMAR.T.OURISM, мобільний телефон покаже їхню історію.

«Ті замки, які ми вибрали цільовими, – Невицький, Середнянський, Виноградівський, Королевський та Хустський, – вони майже всі є руїнами, там не побачиш якусь експозицію, а тільки стіни, які збереглися. Тут ніхто не зустрічає й не просить заплатити за вхід, тут нема екскурсовода, який провів би екскурсію. Але сучасний світ рухається в мобільний телефон, тому буде дуже класно зробити мобільний додаток, у якому буде віртуальний персонаж, і коли ви прийдете до замку – ви його “ввімкнете” і він трішки розповість вам про історію».

Ідея така, що для кожного об’єкту буде свій герой, пов’язаний із його історією. І цей персонаж із допомогою доповненої реальності покаже тодішній антураж та розповість факти, підтверджені істориками та археологами.

Важливо, що недостатньо буде просто завантажити застосунок і дивитися удома. Треба приїхати, адже “оповідач” оживає винятково в своєму замку. Ви піднялися до замку, активували мобільну програму, до вас “підійшов” герой, провів територією, жартома розповів історію і запропонував сфотографуватися.

Екскурсоводами можуть бути, наприклад, Поган-діва в Невицькому, або ж брутальний Іштван Добо в Середнянському.

«Ми уявляємо, що це буде дуже класно і дуже стильно. Так, щоби людина, яка прийшла в замок, захотіла би зробити селфі з цим персонажем і опублікувати в соціальних мережах», – каже М. Данканич.

Над сценаріями доповненої реальності, розробкою персонажів працюють експерти з історії, археології та AR. Відтак на конференції спікерами від Закарпаття були також Володимир Мойжес, історик, археолог, директор Археологічного музею імені Є.А. Балагурі, а також Юрій Готра, відеограф, спеціаліст із AR. Володимир презентував закарпатські замки, включені в маршрут, а Юрій продемонстрував технології доповненої реальності, які застосують у проєкті. Про замки Сату Маре розповів Феліціан Поп, заступник директора Повітового центру сприяння та збереження традиційної культури Сату Маре.

Інфраструктурні рішення для двох замків

Як уже сказано вище, в проєкті будуть втілені дві інфраструктурні ідеї для Закарпаття. У Хусті облаштують дитячий майданчик – маленьку копію Хустського замку.

Ще один інфраструктурний елемент буде реалізований з партнерами з Оноківської громади. У планах – сконструювати стилізовану під Невицький замок арку з баштами, всередині якої буде інфокіоск.

Лілія Москалюк, начальниця відділу територіального розвитку, інвестицій та туризму Оноківської об’єднаної територіальної громади: Ця конференція стане вагомим внеском у розвиток транскордонної співпраці, зокрема в галузі туризму й рекреації, а також у популяризації туристичного потенціалу Закарпаття серед країн Європейського Союзу. Нашій Оноківській громаді цікавий напрям туризму й рекреації, тому що наша громада має вигідне географічне розташування, мальовничі гірські краєвиди, є багато історичних місць.

Коли?

Михайло Данканич переконаний, що ідея з таким мобільним застосунком, цифровими персонажами, майданчиком у формі Хустського замку, – це вперше щось подібне в Україні. Втілення всього проєкту планується протягом 24 місяців.

Евеліна Гурницька, Varosh