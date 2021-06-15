Як провести один день на Середнянщині: легенди тамплієрів, підземна екскурсія та створення власного купажу вина

Нещодавно я побувала в мандрівці винною Середнянщиною, це авторська екскурсійна програма “Стежками тамплієрів” від закарпатського туроператора MUSE travel. Один день, три різноформатні локації, історія, вино й винна атракція, яку вперше презентували саме під час нашої подорожі. Але про все – поступово.

Маршрут “Стежками тамплієрів”, як каже Юрій Зизич, гід-екскурсовод MUSE travel, відкриває певні сторінки винної історії та сучасності Закарпаття.

«Ця екскурсія про те, яким було наше минуле, яким є теперішнє і яким буде наше майбутнє. Звідки в нас вино, яке воно в нас, чому Закарпаття називають винним краєм. Є два вирази: “Істина у вині” та “Істина десь посередині”. Значить, нам треба шукати вино, в якому є істина, а істина – десь посередині. Де? В селищі Середньому – рівно між Ужгородом та Мукачевом».

Спершу відвідуємо Середнянський замок. Його утворює тільки одна чотирикутна кам’яна башта-донжон. Довкола – стіни-дерева, тиша природи й легенди. Одна з них каже, що замок був пов’язаний із орденом Тамплієрів.

Далі їдемо до агропромфірми “Леанка”, тут дізнаємося про історію виноробства на Закарпатті в радянський період. Лариса Большакова, інженер підприємства, проводить екскурсію винними підвалами, які свого часу турки видовбали вручну. Це пам’ятка архітектури XVI ст.. Їхня протяжність – близько 4,5 км, проте з них використовується до 2 км, де-не-де бачимо дерев’яні діжки. Найглибший підвал сягає 18 м глибини. Тут неначе міні-місто з вуличками, як-от Арвайка, Крицканя, Дикунка. Є і “церковне підземелля”, колись тут була келія, адже священник неодмінно мав помолитися над молодим вином, відтак усі могли його скуштувати.

Пані Лариса вказує на барельєф XVI ст., на якому написано латиною, а поруч переклад: “Выдолблено стараниями знатных братьев, наследников и владельцев земельных угодий и замка в Среднем – Франциска, Стефана и Доминика Добо из Руской. Подвал укреплен бойницами и рвом года Христового 1557”.

Історію середнянського вина пов’язують із Петром І. Пані Лариса мовить, що однієї суворої зими відправляли вино для царя. На перевалі сталася поломка, ремонт, чималий холод. Тож начальник екіпажу взяв на себе відповідальність, відкрив одну бочку і поїв усіх гарячим вином. До завершення подорожі ця діжка закінчилася. А Петро І, за легендою, наказав стратити начальника обоза, аби надалі в інших не було спокуси відкривати й пити царські вина.

У дегустаційній залі колись збиралися політичні лідери, як-от Брежнєв, Чаушеску, Наджибулла. Нині вони споглядають із портретів на стіні, а скуштувати вина може кожен турист. Під час дегустації пані Лариса читає гостям Омара Хаяма.

Тут у нас тільки екскурсія, а куштувати вино їдемо далі, крізь зелені тунелі, до урочища “Шкільна винниця”, у немов французьку атмосферу, де Влад Чопак створює Čopak wine. Він, до речі, нещодавно одержав ліцензію.

3 га виноградників, винне виробництво, стилізована дегустаційна зала, неначе будиночок у Австрійських Альпах, інстаграмні краєвиди, природа творить мелодію тиші, на зустріч прямує товариська киця.

«Виноградник молодий, восени йому виповниться 8 років. Відповідно, вина – освіжаючі, не надто насичені, але при цьому мають виражені квіткові, фруктові аромати», – каже Влад Чопак.

Тут вирощуються Мускат Люнель (Італія), Каберне Совіньйон (Франція), Фурмінт (Італія), Липовина (Токайська область).

«Я вважаю токайські сорти винограду місцевими, тому що колись давно вони росли і тут, не лише в Токаї. Виноград називається “Липовина”, тому що листочки подібні на листочки липи».

На Шкільній винниці, в антуражі “гірської хатинки”, відбувається дегустація від сухого до солодшого Čopak wine. Сухе й напівсолодке вино Muskat, напівсолодке рожеве Rose, напівсолодке червоне Caberne Sauvignon, сухе та напівсухе біле Lipovina, а також напівсолодке біле Furmint.

Біля келихів – по дві карти для кожного гостя – дегустаційна та купажна. У дегустаційну записуємо наші емоції: про колір, аромат, смак, післясмак, ставимо оцінку. Скуштувавши всі позиції, створюємо власний купаж. Купажування вина – це нова туристична атракція від MUSE travel та Čopak wine.

«Ми хотіли, аби після цієї екскурсії ви взяли з собою щось особливе. Тому сьогодні ви зробите свій власний купаж вина», – зазначає Інеса Ізай, засновниця MUSE travel.

Тож обираємо улюблені вина, визначаємо пропорції, міксуємо, пишемо на етикетці назву для власне свого купажу й забираємо пляшечку додому.

Ця локація є дуже популярною серед туристів, наприклад, улітку тут проходять винні вечірки на винограднику.

А загалом екскурсія “Стежками тамплієрів” – ідеальна ідея для одноденного внутрішнього туризму.

«Наш задум – популяризувати відпочинок на Закарпатті не тільки для гостей із інших областей, а й для місцевих. Ми створюємо власні нестандартні, нетипові екскурсії, з цікавими атракціями», – мовить Інеса.

Дуже раджу підписатися на сторінки туроператора в інстаграмі та у фейсбуці, й вирушити з ними хоча би в одну подорож. Бо ми з друзями вже плануємо. ♥

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Галина Кулик