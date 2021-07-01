“Лавандова Гора” пригощає крафтовими лавандовими смаколиками. А ще вирощує троянду і жасмин

Нещодавно ми зустрічали захід сонця на Лавандовій Горі, що на Перечинщині. У сутінках, в обіймах ультрамаринових вершин, навіть небо немов підлаштувалося і пофарбувалося в лавандовий колір. Жодні фото цього не передають.

Спершу – прогулянка й фотосесія в лаванді, катання на гойдалці з гірською панорамою і лавандовими візерунками довкола. Поруч, на 2,5 га, 15 тисяч кущів дамаської троянди. Якраз висаджують плантацію жасмину, перші кущі вже дарують тендітний аромат.

Серед понад 10 га лаванди, а це 320 тисяч кущів, створена крамниця з екологічними лавандовими виробами, а також кафе-тераса, на якій подають лавандові крафтові смаколики.

Дегустація – наскрізь лавандова і трояндова. Млинці з лавандовим та трояндовим конфітюром, відтак тісто також фіолетового й рожевого кольорів. Лавандовий лимонад, від якого не відірватися. Лавандовий сироп, що смачно лікує від кашлю. Лавандове морозиво. Сир – із “Перечинської мануфактури”, є і з лавандою також. Частування починається із Лавандівки – міцної, проте делікатної.

У крамниці представлена лінійка тематичних сувенірів: 50 лавандових і 15 трояндових. Їстівні, косметичні, декор, іграшки, сумки. Є також подарунковий кошик із сетом лавандових презентів. Все можна придбати на місці або ж замовити в онлайн-магазині.

Сезон лаванди переважно триває з червня по серпень, пік цвітіння – перша половина липня.

Хазяйнують тут Юрій та Мирослава Качур, а допомагають дві доньки.

Varosh