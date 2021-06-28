Марина Лунченко тестує BMW X5: «Кожна марка авто розповідає про характер людини»

За ініціативи Ідеал М, офіційного дилера BMW, у циклі інтерв’ю розповідаємо про авто та людей, про стиль життя та комфорт, про подорожі та мрії.

Ми запросили на тест-драйв BMW X5 рестораторку та готельєрку Марину Лунченко. Неспішно каталися вулицями Хуста, побачили новий міський парк та поспілкувалися за склянкою лимонаду у V&P.

В родині Марини завжди були BMW, її батько – великий шанувальник бренду, який кожні кілька років купував нове авто саме з цим знаком. Марина також багато часу проїздила на BMW, а коли вийшла заміж, пересіла на Audi. Тому тест-драйв після великої паузи керування BMW – ще цікавіший.

– Коли ви почали керувати автомобілем?

– Мені було майже 16. Здавала на права в Угорщині. Я дуже хотіла їздити і якось прибігла додому і кажу: «Мама, терміново треба записуватися в автошколу, бо там зараз -50% знижка на навчання!». Ми записалися, хоча й виявилося, що знижки такої там не було, але я раділа, що процес запустився. Так за місяць до 16-річчя отримала водійські права.

– Наскільки складно було здавати на права угорською мовою?

– Оскільки з 12 років я з батьками жила в Угорщині, то мову знала добре. Навчалася в угорській школі, потім в гімназії, закінчила там університет. Угорську пам’ятаю досі, хоча спілкуюся вже не так вправно через те, що дуже рідко практикую. А на права я здала з третього разу. Практику – з першого разу, а тести – з третього.

– Вам батьки одразу купили власне авто чи ви їздили на їхньому?

– Спочатку на маминому Opel Omega, а потім тато нам купив з сестрою на двох Seat Cordoba.

– Як ділили це авто з сестрою?

– Хто перший вхопив ключі, той і поїхав. (ред. – сміється) Головне, що відносини не змінилися від цього, бо ми з сестрою дуже любимо одна одну.

– Коли у вас з’явилося відчуття, що ви вправна водійка?

– Дуже дивно, але раніше, до народження дітей, я відчувала себе більш впевненою за кермом. Тоді більше їздила, мала багато часу, зосереджувалася інакше.

– Багато подорожуєте родиною?

– Так, часто їздимо на машині Європою – завжди з дітьми. 99% часу за кермом чоловік, але інколи я його страхую. Люблю їздити в Європі – там чудові автобани, інший стиль водіння. І діти наші люблять подорожувати. Перша наша поїздка з дитиною за кордон була у віці двох тижнів у Хорватію. Ми побули на відпочинку, приїхали назад, аби зробити щеплення і повернулися на відпочинок.

– В яких країнах ви їздили за кермом?

– Багато їздила по Угорщині, трохи менше – в Австрії, Німеччині, Італії.

– Ваш батько – фанат BMW. Які моделі були в нього?

– Навіть не скажу вам кількість, але кожні 2-3 роки він змінював авто. Тим паче, що були від седанів до Х6. Мені здається, що кожна марка авто розповідає про характер людини. Якщо говорити про мого батька, то це авто йому ідеально підходить, бо він завжди в дорозі, швидкий, активний. Тому він і залишається вірним BMW.

– На яке авто ви пересіли після спільного з сестрою Seat?

– На весілля тато передарував нам Х5 і якийсь час ми їздили на ньому.

– А коли пересіли з BMW на Audi?

– 15 років тому – коли вийшла заміж. (ред. – посміхається) Хоча пам’ятаю, що колись моєю найбільшою мрією була BMW M6, я уявляла як їжджу саме на ній.

– Чи змінився ваш стиль кермування з появою дитини? А зараз вже з поїздками з трьома дітьми?

– Звичайно! Я люблю швидку їзду, але від неї повністю відмовилася з появою дітей. Та й кількість часу проведеного в авто значно зменшилася.

– Чи прижився б у вашій родині електрокар?

– Думаю, що так. І ми давно вже до них придивляємося, консультуємося, тому думаю, що незабаром такий перехід цілком ймовірний. Якщо вже змінювати авто, то змінювати в кращу сторону і дбаючи про екологію. Рада, що в Україні і на Закарпатті з’являється дедалі більше зарядних станцій та краща інфраструктура. дорога до Хуста, до прикладу, незрівнянно краща, ніж була раніше.

– Що скажете про BMW Х5 після тест-драйву?

– Машина мені сподобалася, класна, велика, м’яка. Вона дещо жорсткіша за мою, але я знаю, що у BMW є різні типи підвісок та амортизаторів залежно від побажань. Звичайно, коли сідаєш у нову машину, то потрібен час на звикання. Коли я вперше сіла в своє авто, то воно мені здавалося дуже великим і не надто комфортним, але пройшло трохи часу і це відчуття зникло. Тому й Х5 мені зараз здається великим автомобілем, але впевнена, що звикла б до нього, якби трохи більше покористувалася. Для родини він був би ідеальним.

В першу чергу, для мене в автомобілі важливий комфорт. По-друге – простір, аби було зручно розміститися дітям. Дуже люблю якісну стереосистему, бо слухаю музику в дорозі.

– Як формуєте свій плейлист?

– Цим у нас займається чоловік – він розуміється на сучасній музиці і я завжди в нього просто прошу переслати мені папочку із завантаженими треками. У нас дуже подібні смаки.

– Для мене дуже важливо як ставиться людина до власного життя та безпеки. І відмітила, що ви пристебнулися ременем на повному автоматі.

– Так, навіть не звернула на це уваги, бо для мене це явище, яке не обговорюється. Ніколи не розуміла, коли ставлять «заглушки». Особливо, коли людина дбає про своє здоров’я, зовнішність, а потім сідає в авто і не пристебується. Як так можна? Не все ж залежить від вправності водія. Ти ніколи не знаєш, хто їхатиме на зустріч.

– Куди радите поїхати на Закарпатті? Де любите бувати самі?

– Ми лише відкриваємо для себе родзинки Закарпаття. Але оскільки живемо в Хусті, то рекомендую приїхати на Хустщину. Зокрема й до нас у V&P. У Нижнє Селище – подегустувати локальний сир; в Ізу – село лозоплетіння; в Шаян – погуляти та попити мінеральної води. Раджу приїхати до Деренівської купелі на Ужгородщині. Туристам – до буйволиної ферми у Виноградові, до ресторану «Порядний Ґазда» у Мукачеві, до «Chizay. Мала гора» в Берегові серед неймовірних виноградників.

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Запис на тест-драйв за посиланням

Росана Тужанська, Varosh

Фото: Станіслав Понзель

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