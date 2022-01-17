Крістіна Полуденна розповіла, як позбулася 30 кг і як втримує свою вагу

Крістіна Полуденна мешкає в Ужгороді, займається SMM та фотографією, активно веде свою сторінку в інстаграмі. І саме в інстаграмі вона інколи розповідала про своє схуднення на 30 кг. З 88 кг до 58 кг при зрості 173 см. Основне скидання зайвих кілограмів відбулося за 7 місяців. Їй навіть закидали використання “чипу молодості”.

Спілкуємося з Крістіною про її шлях до нового образу.

Водночас хочемо зазначити, що це індивідуальна історія. Що пасує одному, не буде доречно іншому.

— Крістіна, скільки ти важила найбільше? Раніше в тебе бували проблеми з вагою?

— У мене ніколи не було супер-проблем із вагою. Але, як і більшість дівчат, завжди хотіла скинути пару кг. Моя стабільна вага була 61-64 кг, і я завжди здавалась собі не худою, і хотіла скинути 3-5 кг. Одного разу мені це вдалось, але не надовго. Я важила років в 20 стільки, як сьогодні (58 кг, – авт.).

Найбільша моя вага – +/- 88 кг, коли йшла в пологовий (дочці нещодавно виповнилося два роки, – авт.).

— Якщо говорити про попередній рік, до схуднення, то якою була вага? І як ти почувалася фізично та морально?

— Коли я вийшла з пологового, то думала шо вийду хоча би з -10 кг, “УВИ”, ні (усміхається, – авт.). Перше зважування після пологів – 84-85 кг. Перші два місяці було мега-складно, все просто стояло і я скинула лише 3 кг. І фізично, і морально мені було дуже важко. Плюс – все тіло в розтяжках.

— Що стало каталізатором до рішення про кардинальне схуднення?

— Відправною точкою було, звичайно ж, моє відображення в дзеркалі. І найбільше те, як виглядало моє обличчя плюс набряки від того, шо ввечері я завжди наїдалась. Це було замкнене коло: я “страждала” і мене заспокоювала їжа.

— Скільки часу пішло на “основне” схуднення?

— На основне схуднення пішло десь 7 місяців. Чому? Бо я постійно зривалась. Скинула 5 кг – почувалась краще і переставала слідкувати за харчуванням, тому вага стояла.

— У період схуднення якими були твої їжа та спорт?

— Спочатку я харчувалась за програмою марафону, який купила, і довгий час старалася дотримуватись його. Там було розписане класне меню, з грамажем страв. Спорт – його було дуже мало. Спробувала ходити на тренування, але повернутись в спорт було найважчим, бо я не особливо фанатка взагалі тренувань, фітнесу, більше люблю волейбол, теніс, але давно нічим не займалась.

— Скільки тепер важиш і які наразі правила з їжею та спортом. Раціон, фізичні навантаження?

— Зараз моя вага – +/- 58 кг. Я проходила марафон двічі: першого разу скинула 5 кг, другого – 3 кг. І я зрозуміла для себе правило дефіциту калорій.

Під час марафону вся їжа була корисною і правильною, то вже після я почала собі дозволяти чітміл, але з розрахунком, що вписуюсь в калораж. І тоді я зрозуміла, що виграла цю битву. Також я повернулася на тренування, і навіть при всій моїй колишній нелюбові до них, ці тренування стали частиною мого життя, і я їх полюбила. За це дуже себе “респектую”. Займаюся двічі на тиждень, іноді пропускаю, але загалом стабільно їх відвідую. Це функціональні тренування.

— З яким темпом ти скидала?

— Моє схуднення зайняло загалом рік, тому не скажу, що я дуже швидко схудла, як усі вважають.

— Чи проходила медичні, лабораторні чекапи?

— Так, роблю чекапи, стежу за здоров’ям. Наразі все добре, хоча були проблеми з травленням, але не пов’язані з типом харчування.

— Як змінилися твої звички? Щось додалося/відсіялося?

— Зараз я харчуюся двічі на день, о 14.00 або 15.00, о 20.00 або 21.00, та немає ніяких перекусів – це дуже класна звичка особисто для мене. У мене, по суті, виходить інтервальне харчування + дефіцит калорій. До речі, після марафонів, я встановила собі крутий додаток для підрахунку калорій lifesum, з ним дуже легко навчитись контролювати свій калораж.

— Які в тебе сьогодні фізичні відчуття?

— Фізичні відчуття не передати словами. Легкість – це щось фантастичне.

— А моральні?

— Зі схудненням я почала відчувати і чути свій організм. Я раніше не розуміла, коли я голодна і коли вже досить їсти, а зараз це дуже чітко відчувається. Нереальні відчуття, коли ти носиш XS-S. Я довго боялась, що вага повернеться, та що там, я і зараз боюсь, є такий страх.

Іноді я переїдаю, як і всі. Снеки за переглядом кіно, різний чітміл, я обожнюю смачну і шкідливу їжу. Але, на відміну від минулого, зараз почуваюсь реально погано, коли переїм, особливо – наступного дня, відчуваю важкість і маю набряки.

— Як новий імідж впливає на твій стиль життя? Що нового з’явилося, що переформатувалося, як люди ставляться, як почуваєшся світоглядно?

— Ой, моя вага стабільна вже близько 8 місяців, а я досі щодня чую компліменти від оточення. Не буду приховувати, це дуже приємно. Загалом – нічого не змінилось, ніяк не вплинуло на мене, як на особистіть, і це радує, значить, я, в принципі, непогана людина і коли з круглими щічками.

Сильно змінилось самовідчуття, це так. Подобатись собі – особливий вид задоволення, хоч і чітко усвідомлюєш, що вага – це не головне. Але, коли проходиш такий шлях, не можеш не радіти омріяним цифрам. Чесно, дуже радію також тому, як я себе почуваю, і що відчуваю себе, чую себе.

— Крістіна, а що це була за історія в інстаграмі про “чип молодості”? Тобі приписували, що ти його використала?

— Ооой, це взагалі кумедна історія. Не можу не визнати, що мені дуже лестить ця чутка (усміхається, – авт.). Звичайно, я розумію, що всім хочеться вірити в “чарівну пігулку”, а в моєму випадку – у “чип краси”. Але мій випадок – не той.

Історія така. У мене є близька подруга Христина Яремкевич, і її схуднення набагато вражаюче, ніж моє. Ми худнули в один період часу, але не разом, а паралельно – кожна своїм шляхом. Пройшов час і ми обидві стали стрункі.

Христина працює директоркою дуже крутої клініки, в якій серед послуг і справді є так званий “чип краси”. Насправді, це звичайно ж не чип, але нічого не можу сказати про цей продукт, бо я не знайома з ним. Більш детально варто розпитати в клініці.

Місто в нас маленьке, і я не знаю, як так сталось, але почались розмови про те, що ми з Христиною скористались цим “чипом”, і, як результат, стали стрункими за короткий проміжок часу.

Особисто я не знайома з цим продуктом, і взагалі лише недавно про нього дізналась, як пішли чутки. Можливо, коли важила 85 кг, то розглянула би такий варіант, хтозна. Я давно є відвертою щодо того, до яких благ цивілізації звертаюсь для вдосконалення себе. Ін’єкції краси, наприклад, ніколи не приховую, що користуюсь ними і відверто показую в себе в соцмережах.

Сила волі, внутрішні пропрацювання, усвідомлення своїх цілей та потреб, а головне – потреба чути й відчувати свій організм. І це результат. Важче повірити в дисципліну і велику роботу над собою, людство завжди шукає простіший шлях.

Мій особистий шлях – це два роки постійних зусиль, самоконтролю, самоусвідомлення. І я не хочу применшувати цей факт.

Евеліна Гурницька, Varosh

Студійні фото: Ігор Майхеркевич, Сергій Мазур