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10 жіночих портретів року від Ігоря Майхеркевича

10 Січня 2022 387

Ігор Майхеркевич – ужгородський фотограф. Ігорю особливо вдаються жіночі портрети, у місті його називають “гуру” цієї справи. 

Для Varosh фотограф підібрав 10 жіночих фотопортретів року.

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“Фотосесія із кожною жінкою – це щоразу новий і неповторний досвід. Цікаво, що не всі вірять у свою красу, приходять дуже гарні: з мейками, зачісками, але зажаті. Абсолютно усі жінки переймаються, щоб не бути товстими у кадрі – безпідставно, звісно. Задача фотографа – помітити особливість жінки, розслабити її і показати унікальність”, – з підслуханого на курсах про фотографію від Ігоря.

 

Varosh

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