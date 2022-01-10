10 жіночих портретів року від Ігоря Майхеркевича

Ігор Майхеркевич – ужгородський фотограф. Ігорю особливо вдаються жіночі портрети, у місті його називають “гуру” цієї справи.

Для Varosh фотограф підібрав 10 жіночих фотопортретів року.

“Фотосесія із кожною жінкою – це щоразу новий і неповторний досвід. Цікаво, що не всі вірять у свою красу, приходять дуже гарні: з мейками, зачісками, але зажаті. Абсолютно усі жінки переймаються, щоб не бути товстими у кадрі – безпідставно, звісно. Задача фотографа – помітити особливість жінки, розслабити її і показати унікальність”, – з підслуханого на курсах про фотографію від Ігоря.

Varosh