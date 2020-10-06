Стати професійним фотографом за 10 місяців – реально! Сергій Мазур – про #зумшколу – сучасний навчальний центр фотографії на Закарпатті

#зумшкола – це школа фотографії на базі фотостудії ZoomStudio. Актуальні знання у різних сферах фотографії, різножанрова практика, креативне портфоліо та готовий план – як стати успішним фахівцем на ринку. Це коротко про унікальність навчання у цій фотошколі. 1 жовтня тут стартував третій десятимісячний курс “Від А до Я”. І це чудова нагода розповісти більше про #зумшколу і власне про цей масштабний курс. З нами ділиться Сергій Мазур, фотограф, співзасновник ZoomStudio та #зумшкола.

Сергій Мазур та Ігор Майхеркевич заснували #зумшкола вісім років тому. Аналогів на Закарпатті нема, та й загалом в Україні не надто зустрінеш подібну концепцію.

— Концепція полягає в тому, що за неповний рік студент має можливість опанувати професію фотографа. Кращі викладачі краю діляться своїми секретами саме комерційної фотографії. В #зумшкола ви отримуєте не тільки класні фоточки для портфоліо, а готові кейси, які стануть хорошим фундаментом для старту у фотобізнесі.

Наразі #зумшкола пропонує курси для початківців, а також професіоналів, котрі хочуть розвиватися у нових напрямках.

Курс “Швидкий старт”. Це насичене навчання, під час якого ви забудете про нудні конспекти з онлайн-відео, а на практиці засвоїте найважливіші знання. Наприкінці курсу фотоапарат стане вашим другом у мистецтві фотографії. І ви навчитеся робити неймовірні знімки! Бажаєте швидко опанувати основи фотографії та цінуєте свій час? То це ідеальний курс саме для вас.

Курс “Сімейна та дитяча фотографія”. Це курс для тих, хто хоче навчитися легко працювати з дітьми різного віку і отримувати живі та емоційні кадри за будь-яких умов. Тут приділена значна увага психології роботи з клієнтами, а також професійній обробці знімків. Ми навчимо вас створювати цікаві, унікальні сімейні історії, які виділятимуть вас з-поміж конкурентів.

Курс “Портретна фотографія”. Спеціалізований курс для досвідчених фотографів, які обрали портретний напрямок за основний. Або ж для тих, хто хоче додатково розвиватися саме в портретному жанрі і отримати цінні знання. У програмі акцент робиться на естетиці та розвитку художнього смаку, а також на глибинній психологічній роботі з моделлю. Крім того, це навчання сприяє у розкритті вашої творчості і допоможе стати універсальним фотографом-портретистом, який може знімати портрети за будь-яких світлових умов.

Курс “Весільна фотографія”. Ось чудова нагода одержати теорію та закріпити її практикою разом із професіоналами у сфері весільної фотографії. Цей курс може стати початком вашого творчого шляху у світі весільної фотографії. Ми знаємо, як розкрити ваш потенціал та розвинути естетичне бачення прекрасного.

Курс “Професійна обробка фотографій”. Тут ви навчитеся швидко та якісно обробляти світлини за допомогою програм Photoshop та Lightroom. Цей курс змінить ваше уявлення про фотографію. Адже ми покажемо вам світ можливостей фотографії з фотошопом і без.

Курс “Маркетинг для фотографа”. Програма для тих, хто чітко розуміє, що в сучасному світі замало якісно фотографувати, потрібно також вміти продавати свої послуги та ефективно їх рекламувати. Курс допоможе вам опанувати лайфхаки з просування свого фотобізнесу. Наша основна ціль – допомогти вам просувати свої послуги і отримати потік потенційних клієнтів.

Курс “Контент для інстаграму”. Тут йдеться про грамотне візуальне наповнення акаунту унікальними фото та відео, а також про вербальну взаємодію з аудиторією. Ми знаємо, як досягнути популярності, використовуючи різноманітні методи просування вашого інстапрофілю! Будь-який контент для інстаграму – інформаційний, комерційний, розважальний – потребує правильної подачі, про яку ви дізнаєтеся на нашому курсі “Контент для інстаграму”.

Курс “Мобільна фотографія”. Це можливість для кожного зберегти прекрасні миті. Мобільна фотографія набуває чималої популярності, відтак дедалі більше людей замислюються про те, аби стати професійними фотографами або фотографами-любителями. Дивовижні миті життя можуть стати витвором мистецтва – навіть якщо зроблені на камеру телефону, і часто автори цього навіть не усвідомлюють. Сьогодні майже у кожного є смартфон з камерою і всі можуть “зловити” магію щоденної реальності.

Індивідуальне навчання. Це ефективний спосіб засвоїти інформацію, кожна тема спрямована на покращення вашої майстерності фотографа. Цей курс передбачений для професійних фотографів, які хочуть підвищити кваліфікацію, успішно розвивати фотобізнес. На індивідуальних уроках ви зможете розглянути теми, які найбільше вас цікавлять, і отримати відповіді на запитання, які виникають у вашій професійній роботі.

Курс “Від А до Я”. Це масштабний десятимісячний курс, який фактично об’єднує усі вищезазначені. Студентам подають теорію і практику, техніку і творчість, історію і сучасність, а також маркетинг, відтак ви навчитеся правильно комерціалізувати свою діяльність.

— Ми розробили методику, котра допоможе студенту пройти весь цей шлях від азів до професіонала. Всі лекційні та практичні заняття – “вижимка” знань, без води. Поетапна подача інформації дозволяє добре засвоювати різні навички. Наприклад, основи композиції, побудова кадру, робота зі світлом (природним, імпульсним), професійна обробка фото, робота з моделями, створення та “упакування” продукту, маркетинг і все, що потрібно фотографу для надавання якісних послуг.

Лектори – Сергій, Ігор, а також команда ZoomStudio.

Простір – професійна фотостудія.

Зручний час – навчання проходить ввечері, що дуже комфортно для учасників, котрі мають повну робочу зайнятість, але хочуть розвиватися в сфері фотографії.

— Курс “Від А до Я” допомагає знайти баланс між “я роблю те, що люблю, і заробляю тим, що люблю робити”. Ми з досвіду поділимося інформацією, як заробляти на тому, що подобається, розвиваючи своє хобі до професійного рівня.

Навчаєшся у #зумшкола – розкриваєш свій потенціал, прокачуєш його, знаходиш себе по-новому, опановуєш сучасну фотографію, створюєш креативне портфоліо. Завершуєш курс “Від А до Я” – отримуєш професію. Інакше просто неможливо.

1 жовтня відбулася презентація для третього потоку курсу “Від А до Я” – для 18 студентів. Їм показали креативні дипломні проєкти випускників, провели екскурсію, познайомили з командою, викладачами. 6 жовтня у них стартувало десятимісячне навчання – це немов маленьке, проте дуже насичене й цікаве життя. Після завершення у кожного може початися новий етап у кар’єрі – пов’язаний з професійною фотографією.

Сергій Мазур, сайт.

Ігор Майхеркевич, сайт.

Сергій Мазур та Ігор Майхеркевич. Фотографи. Засновники Zoomstudio та #зумшколи. Весільна фотографія. Портретна фотографія. Рекламна зйомка. Розвиток фотомистецтва в Ужгороді та на Закарпатті.

Партнерська публікація

Текст: Евеліна Гурницька