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Ідеї

В Ужгородському пологовому почали робити професійні фотосесії народження дітей

23 Березня 2021 3 783

В Ужгородському міському пологовому будинку можна провести фотосесію під час народження дитини. Закарбувати миті, які не передати словами. Перші емоції, перші сльози, перші хвилини життя немовляти, початок нового етапу для жінки, для обох батьків. Світлини створює Крістіна Полуденна, яка професійно займається фотографією в Ужгороді.

Спільно з пологовим вона заснувала проєкт Birth aesthetics, тож може вільно проводити зйомку.

«Мені вже давно подобалася ідея фотосесії народження дитини. Ці кадри, які передають весь вир емоцій, – очей не відвести. Рішення, що цей проєкт має побачити Ужгород, прийшло спонтанно. Я гортала стрічку інстаграм і вже в котрий раз натрапляла на такі фото. В одну секунду я зрозуміла – це те, чим хочу займатися».

З появою Birth aesthetics відразу з’явилися перші клієнти.

«Я безмежно вдячна парі, яка погодилася бути моїми першими моделями. Це справді магія, котру я ніколи не забуду. Зворушливо, тендітно і так по-особливому. Також неймовірно завдячую нашому пологовому будинку за можливість втілити цей проєкт».

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Крістіна навіть фотографувала жінку за годину до материнства.

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Ось що написала авторка в пості про першу фотосесію:

«Перший подих, перший крик. Його несуть під обігрівач, обтирають, очищують дихальні шляхи, одягають його перші шкарпеточки, першу шапочку, перший підгузок. Цієї миті мої очі наповнилися слізьми. Сакральний момент – перша зустріч із мамою. Поцілунки і сльози.. Тоді час сповільнився, я не перебільшую, емоції просто накрили, навіть не знаю, як я встигла це сфотографувати, момент був дуже хвилюючим. Магія, не інакше…».

Varosh

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# Крістіна Полуденна # материнство # пологи # фото

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