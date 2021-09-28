Як навчити дитину спати. Христина Яремкевич – про чіткий графік і здоровий сон малечі, а також тайм-менеджмент для мам

Тридцятирічна Христина Яремкевич керує клінікою Асклепій в Ужгороді, є співзасновницею та співвласницею освітнього медичного проєкту Esty Derm. Спільно з Крістіною Полуденною втілює проєкт для жінок “Naked”. Пише книжку англійською мовою для Amazon. Веде інстаблог. Дружина, мама дворічного Ромчика. Вона вміє поєднувати материнство, кар’єру та особисте життя за мінімального стресу для себе, дитини, сім’ї та роботи.

Але так було не завжди.

Аби дійти до певного балансу, молода мама вивчала багато джерел, набиралася досвіду, щоби вибудувати власну систему ефективного “мамського тайм-менеджменту”.

Розповідаємо детальніше, але наголошуємо, – це досвід саме Христини. До речі, ви завжди можете написати їй в інстаграмі, вона неодмінно відповість на ваші питання.

Сон дитини – це секретний секрет всевстигання мами

Перші три місяці материнства Христина відчувала трохи хаос і складно було виділити час для справ та себе. Тож провела дослідження і визначила, що треба встановити режим, а його основа – це правильний сон немовляти. Слід було чітко визначити, скільки син має спати вдень і вночі, та які мають бути інтервали бадьорості на кожному етапі розвитку. Саме навколо графіку сну дитини формуються всі інші активності малюка, мами й родини.

«Сон дитини – це секретний секрет, який допомагає мамі внормувати її час».

Аби дати малюку якісний сон, Христина навіть заглибилася в дослідження роботи мозку. Наприклад, у період активності дві півкулі головного мозку діють порізно, а під час сну починають взаємодіяти, обмінюватися інформацією, розподіляти отримані знання, досвід і, так чином, розвантажуються. Христина підкреслює, що вона не лікар, відтак трактує все для себе зрозумілою мовою.

«Тому і є приказка, що ранок вечора мудріший, тому що дві півкулі мозку систематизували інформацію і дають нам цілісну картинку певного питання, яке нас цікавить».

Діти отримують дуже багато інформації як для свого віку, тож їм тим паче потрібен повноцінний сон для психо-емоційного відновлення. Ось чому напрочуд важливий чіткий графік.

Так ось, до вивчення питання Христина робила помилку: давала сину довше бути бадьорим, мовляв, “хай не доспить вдень, але спатиме вночі, бо змучиться”. І це була справді катастрофічна помилка. Молода мама інколи годину не могла вкласти Ромчика, а через це позбувалася змоги планувати і свій час.

А потім Христина згадала себе, коли працювала вкрай багато, з надскладними проєктами, перевтомлювалася, то якраз тоді і страждала безсонням.

«Я згадала свої відчуття, що коли перевтомлювалася, то не відключалася за одну секунду, я не могла заснути годину-півтори, тому що в голові просто була “дискотека”. Так само може відбуватися з дитиною, але вона не може про це сказати».

Зрештою, прийшло розуміння, що для якісного нічного сну дитина якраз має добре спати вдень. Аби легко засинати, треба бути розслабленим. Так це працює і з дорослими, і з дітьми.

«Дитина, виспана вдень, буде гарно спати вночі. До того в мене було хибне переконання, що дитину треба максимально виснажити, щоби вона гарно спала вночі».

І щоби досягнути міцного сну маляти вдень і вночі, Христина вибудувала скрупульозний режим, похвилинний. Вона почала похвилинно планувати кожен день свого сина, а відтак і власний графік. Нотувалося все, наприклад, коли починається підготовка до сну і що в цей проміжок неодмінно слід зробити. Поступово всі дії дійшли до автоматизму. Питання, власне, у звичці. Якщо дотримуватися чіткого плану хоча би два тижні – це стає традицією.

«Коли я створила сину хороший графік дня – у нас став хороший графік ночі. Я відпрацювала його за два тижні».

Важливо було дати дитині відчуття часу, аби вона щодня, саме в конкретну мить, відчувала, наприклад, бадьорість або бажання заснути.

«Перше, що я відпрацювала, це відчуття комфортного відходу до сну, аби не було протестів і дитині справді хотілося спати».

Якщо в малечі задоволені всі базові потреби (комфортне самопочуття, ситість, відчуття безпеки, зручні умови) і є режим, то ніщо не мало би їй заважати щодня засинати й прокидатися в один час. Щоразу, за 20 хвилин до денного сну, відбувалися однакові ритуали: створення атмосфери спокою і тиші, переодягання тощо. А перед нічним сном: ванна, намазування кремами, піжама, колискова від улюбленого пінгвінчика, абсолютна темрява в кімнаті. Ритуали “до і після” є напрочуд важливими, – це повторювані дії, які сигналізують, що час, наприклад, спати чи займатися іншими справами.

Далі мама привчила сина засинати в різних місцях та умовах: у візочку, в ліжечку, на собі, біля себе.

За перші кілька днів графіку Ромчик припинив прокидатися вночі. До 4,5 місяців пробуджувався один раз, о 5 ранку, аби поїсти. А далі, з 5 місяців, спав із 21.00 до 8.00. У півроку інколи прокидався, то саме тоді почав одержувати соску, яка заспокоювала. Із восьми місяців достатньо було просто вкласти його в ліжечко і він миттєво засинав. З іншого боку, так, бувало по-різному. Але навіть, коли різалися зуби, достатньо було кілька секунд поколисати. Ідеальний нічний сон налагодився з 1,5 року.

«Коли вже все налагодилося, то бували такі епізоди, що написала мені подруга з питанням, коли малий має заснути. А я відповіла: ну десь о 15.17. І о 15.17 я скинула їй фото, що дитина заснула».

Для якісного сну важливо зберігати атмосферу: в якому антуражі заснула маленька людина, в такому підсвідомо очікує і прокинутися. Тому – якщо вона заснула в мами на руках, а раптово прокинулася в ліжечку, то може сприйняти це за стрес. Якщо заснула під час їзди возика, то він має їхати до кінця сну. Якщо під час руху автомобілю – аналогічно.

Ще важливим є розуміння фаз швидкого й глибокого сну.

«Тому і звучать фрази: “моя дитина спить по 20 хвилин, а пізніше – моя дитина спить по 40 хвилин”. Знаючи про ці фази сну, я наприклад, розуміла, що 20 хвилин можу займатися своїми справами, а далі маю підійти і допомогти дитині, наприклад, дотиком комфортно перейти в наступну фазу сну».

Похвилинний графік

І щоби досягнути здорового сну – безумовно важливо повсякчас діяти за графіком. У побудові такого чіткого плану для Ромчика спрацювали Христинині перфекціонізм і строгий тайм-менеджмент. Вона ознайомила найближче оточення, яке допомагало з доглядом, з режимом та “інструкцією сну” Мама наголосила, що таймінг буде тільки таким і не інакшим, і що конче важливо діяти тільки за ним. Головна мета цього всього – допомогти дитині почуватися спокійніше.

«Коли графік відпрацьований, то дитина стає прогнозованою. А це означає, що довкола неї можна побудувати і свої плани».

Христина зізнається, що з її скрупульозності кепкували, називали її Гітлером, але ж усе спрацювало.

Спокійна мама – спокійна дитина. І як Христина передає свої знання

У цих процесах Христина збагнула одну важливу річ: від самого початку малюк є дзеркалом мами. Добре мамі – добре дитині. Тому й важливо мамі забезпечити комфорт, а життя дитини має налагоджуватися через внутрішню гармонію мами, її баланс.

«Батьківство змушує нас, напевно, ще раз здивуватися. Ми вчимося з дітьми ще раз побачити світ, але вже по-іншому, по-новому. Батьківство – це про те, наскільки важливо радіти простим речам».

Створивши свою систему, отримавши досвід, Христина захотіла ділитися інформацією. Про тайм-менеджмент для мам розповідає на своїй інстаграм-сторінці. Навіть більше, пише книгу англійською мовою для Amazon “How to hack your child sleep”. Вона вважає це маленьким вкладом у комфортне материнство інших жінок.

«У мене є віра в те, що добра енергія жінки, її любов, можуть принести дуже багато корисних змін і зробити цей світ кращим. Коли мама є спокійною, гармонійною, збалансованою – вона дає це майбутньому поколінню, яке буде ще кращим за нас, адже зростає в кращих психологічних умовах, в іншому сприйнятті світу. І це все є якісна зміна еволюції».

До речі, на інстаграм-сторінці є збережений прямий ефір про дитячий сон, можливо, він допоможе вам із вашим малюком.

Евеліна Гурницька, Varosh