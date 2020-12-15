Як відпочити на Закарпатті взимку: 10 ідей від Федора Шандора

Різдвяно-новорічні канікули – на порозі, тому варто якомога швидше спланувати якісний сезонний відпочинок. Звісно, якщо ви досі цього не зробили. Якщо у вас нема планів, то збережіть собі цю статтю, аби мати ідеї для зимової відпустки в Українських Карпатах. Публікуємо 10 ідей для зимових атракцій від Федора Шандора, президента Закарпатської туристичної організації.

Погляньте також:

Зимовий туризм ще називають білим туризмом. Пік його популярності – різдвяні й новорічні вихідні.

Цей сезон суттєво залежить від кліматичних, погодних умов. Зокрема, глобальне потепління внесло корективи у плани багатьох гравців зимового туристичного ринку, дещо змінивши карту курортів. Відсутність “гарантованого снігу” на початку зими завдає значної шкоди зимовому туризму. Тому часто туристичні організації вдаються до технологічних новинок – інтенсивно використовують снігові гармати.

Зимовий туризм пропонує такий спортивний відпочинок: гірські лижі та слалом, сноубординг та сноутюбінг, ковзанярство та керлінг. На Закарпатті є чудовий бонус – у зимових туристичних зонах є термальні купелі просто неба.

Федір Шандор називає найпопулярніші локації активного зимового відпочинку на Закарпатті:

Драгобрат, високогірний курорт на Гуцульщині,

Пилипець та Подобовець,

Косино та Берегово: купання у термальних басейнах під відкритим небом,

Поляна: сноутюбінг, найкраще штучне засніження та зимове SPA.

Зимовий сезонний відпочинок у регіоні – це не тільки лижі та сноуборд. Ось кілька активних зимових атракцій:

Канатні дороги.

Канатні дороги – це комфортно. В Українських Карпатах їх чимало, наприклад, у Волосянці, Ізках, Пилипці та на інших курортах.

Зимовий велосипед.

Це гірський зимовий велосипед, у якому замість коліс – лижі. Можна спускатися майже з усіх схилів. На ньому доволі легко навчитися їздити. Тільки жаль, що не всі курорти пропонують таку послугу.

Санні упряжки.

Поїздка на санях – гірськими схилами, у теплих ковдрах, із казковими краєвидами – легко, безпечно, незабутньо.

Ще кілька ідей для класної зими:

Санчата . Таку послугу пропонують майже всі курорти. Чудова розвага для дітей та дорослих.

. Таку послугу пропонують майже всі курорти. Чудова розвага для дітей та дорослих. Сноутюбінг . Це направду екстрім, проте такий атракціон оптимальний для туристів різної вікової категорії.

. Це направду екстрім, проте такий атракціон оптимальний для туристів різної вікової категорії. Снігові скутери – експедиція з адреналіном. Але тут завжди присутній інструктор, тому можна не перейматися.

Окремий подарунок від Закарпаття – термальні води та чани. Берегівщина, Косино, Виноградівщина, Деренівська Купіль… Тут різного складу термальні води і кожна корисна для всього організму загалом і особливо – для окремих його систем. А чан – це направду закарпатське SPA – суцільна насолода ніжитися у гарячій воді морозної погоди. Ідеальний і напрочуд приємний контраст. Чани – це Лумшори, Воєводино, Деренівська Купіль.

Підкресліть свято глінтвейном. Адже гаряче вино у Карпатах – це магія тепла і затишку. Уявіть: гори довкола, морозна свіжість, різдвяна атмосфера і гаряче горнятко вина у руках. І загалом Закарпаття – це так смачно. Влаштуйте собі зимовий гастрономічний туризм: бограч, токан, банош, гомбовці, глінтвейн.

Зимова риболовля. Так, чому ні? Спіймайте форель, приготуйте на вогні, смакуйте усією родиною. На Закарпатті активно пропонують таку послугу.

Вечір біля каміна. Так просто, але так неймовірно. Ви, ваші найрідніші поруч, камін, гаряча страва на столі, хатинка в горах, гірські вершини за панорамним вікном. Це мить, яку хочеться зупинити і усвідомлено прожити. Насолоджуйтеся.

Varosh

Фото – з фб-сторінки Федора Шандора.