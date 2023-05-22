Кульбабовий мед та фіалковий сироп. Новий бренд органічної продукції “Лісостеп” від Валерії Попович

Ужгородська волонтерка та екоактивістка Валерія Попович створила свій бренд екопродукції з польових квітів. М’ята, фіалки, кульбабки — це основа для смачних сиропів до столу.

Валерія з дитинства дбає про збереження навколишнього середовища. Вона сортує сміття вдома та навчає цьому всіх охочих, обмежує використання пластику та популяризує повторне вживання речей. І навіть вміє власноруч виготовляти новий папір з вже використаного. Раніше вона створила проєкт “Екочубака” та разом з командою забирала від людей сортоване сміття аби відвезти його на станцію вторсировини. Також дівчина — координаторка БУР Закарпаття, під час повномасштабного вторгнення допомагала у “Гастробатальйоні Закарпаття”.

Волонтерство та екосвідомий спосіб життя — звична для дівчини річ. А от запустити свій перший бізнес-проєкт вона наважилася тільки цього року.

— Я люблю природу, збирати та вивчати рослини. Вже близько 5 років вчуся їх правильно засушувати та варити. Майже всі рецепти я спочатку брала з мережі, а зараз вже можу самостійно експериментувати.



Спочатку Валерія готувала трави для себе та родини, а потім відправляла друзям з інших міст як подарунок із Закарпаття.

— Мені дуже подобається процес — збирати трави, їх готувати, потім заливати у баночки, все гарно оформлювати, фотографувати, пакувати. Навіть відправляючи своїм друзям я намагалася зробити все так якісно, ніби вони мої замовники.

Потім Валерія вирішила, що цю ідею можна капіталізувати. До того вона шукала спосіб, як можна ще більше донатити на ЗСУ і вирішила створити якийсь продукт, який можна було б продати. Тому 15% прибутку стабільно йде на потреби військових.

Наразі у її онлайн-крамничці можна придбати кульбабовий мед, фіалковий сироп, сушені трави для чаю. Асортимент збільшується поступово в міру того, як ростуть у польових умовах різні трави.



— Я збираю трави далеко від міських доріг, щоб рослини не насичувалися шкідливими речовинами. В основному роблю це у своєму селі — Сторожниці, але також регулярно ходжу в гори й намагаюся там зібрати максимум.

Основний продукт в крамничці — це сироп. Технологія порівняно проста, адже потрібні тільки вода, цукор та приготована в особливий спосіб та чи інша рослина, яка й складатиме основу продукту.

— Я постійно експериментую і намагаюся робити неочікувані поєднання. Наприклад, не тільки сушити рослини, а й варити з них щось незвичне. Це завжди загадково, бо звичні трави можна використати у неочікуваних поєднаннях, а інколи й навпаки — можна смакувати продуктами з тих рослин, які ви б ніколи за звичних умов не з’їли.

Валерія каже, що турбота про природу повинна бути на всіх етапах створення її продукту. Тому дівчина подбала і про пакування, яке не шкодить планеті: використовує повторно баночки для меду, пакує у вже наявні коробки та додає природні наповнювачі (наприклад, пахуче сіно).



Для тих, хто поверне тару — баночки з-під меду — пропонується знижка на наступне замовлення.

— Ми маленька крамничка, у нас обмежений у кількості асортимент, адже все роблю вручну та з любов’ю. Маю ще ідею, аби додати декор з трав для дому. “Лісостеп” — це і про затишок. Тож слідкуйте за нашими соцмережами.

Валерія говорить, що її маленька ідея також і про популяризацію природи Закарпаття, яку треба оберігати від знищення. Дівчина закликає дбайливо ставитися до навколишнього середовища:

— Все, що дає нам природа — це дар. Його треба вміти використати з користю та максимально ефективно. І я хочу переконати максимум людей, що можна і треба споживати продукти природи, але при цьому — не шкодити їй. Тому у нас природна сировина, екологічне пакування, обмежені партії. Я вірю, що з любов’ю та повагою до природи можна жити й смакувати краще.

Галина Гичка, Varosh

Фото з особистого архіву Валерії Попович

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