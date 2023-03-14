“Частинка тепла”: вчитель з Колочави запустив благодійну ініціативу для підтримки захисників

Іван Гаврил — вчитель фізичної культури в школі у селі Негровець і з самого початку війни активно займається волонтерською діяльністю. У грудні він започаткував акцію “Частинка тепла”, щоб посеред війни, обстрілів та холоду поділитися з воїнами часточкою тепла, передавши невелику коробку, заповнену “теплими речами”. Тоді, розповів чоловік Varosh, поділився своїми думками з товаришем, який воює, і той підтримав цю ідею.

— І товариш сказав, що військові — як діти: так само радіють будь-яким подарункам, малюнкам. Вони їх дуже цінують, — пригадує Іван Гаврил.

Відділ освіти Колочавської громади цю ідею підтримали і поширили інформацію по школах. Лише в Колочавській громаді учні та дошкільнята зібрали 1500 індивідуальних подарунків військовим. 1500 пакунків закупив Волонтерський Рух Тереблянщини — це колочавці, які працюють за кордоном.

Естафету швидку перейняли інші школи і наразі в акції бере участь біля 30 шкіл по всій Україні і окремі люди.

Тепер, щоб трохи активізувати рух, чоловік написав про акцію на своїй сторінці у Фейсбуці, де пояснив усі необхідні кроки для того, щоб долучитися до акції. Подарунок формують маленький, за словами Івана Гаврила, щоб умістився в коробку 10х10х10см до 15х15х15см. Можна покласти туди солодощі, сухофрукти, малюнки, листи підтримки чи обереги. Таку коробку отримає окремо кожен воїн, індивідуально.

— Після того, як ви заповнили коробку, зв’яжіться із волонтером чи волонтерським штабом, який надішле ваші подарунки в бойові підрозділи, — пояснив чоловік. — Якщо ви хочете передати пакунки “Частинки тепла” військовим підрозділам, у складі яких є ваші рідні, друзі, знайомі, неодмінно зробіть це, сконтактувавшись із довіреною особою.

В Івана Гаврила є чимало контактів військових, які тепер воюють зокрема й на Бахмутському напрямку. Тому в першу чергу цими індивідуальними подарунками хоче підтримати тих захисників, які зараз перебувають на передній лінії фронту.

Varosh

Фото: “Частинки тепла” у Фейсбуці

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