Понад 400 тисяч зібрали на благодійному сейлі “Поділись” в Ужгороді

401 270 гривень зібрали на другому благодійному сейлі “Поділись”, який відбувся в Ужгороді в неділю, 2 квітня. Ці гроші передадуть волонтеру Андрію Любці для придбання автомобілю швидкої допомоги, — розповіла Varosh одна з організаторок збору Катя Брижань.

— Решту 100 тисяч, бо швидка коштує 300 тисяч гривень, Андрій уже вирішить, куди направити, — сказала вона. — Ми були готові до того, що можемо не добрати до потрібної нам суми, але загалом в кінці дня за сейл, лотерею і аукціон ми виручили 363 тисячі 286 гривень. Ми не мали слів від вдячності ужгородцям, адже це означало, що швидку ми таки зможемо придбати! Але наступного дня наша подруга, яка не змогла бути на заході і побажала залишитись анонімною, вирішила заокруглити суму.

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Катя Брижань розповіла, що на аукціоні було не так людно, як сподівалися організатори, але він приніс врешті 110 тисяч гривень. Найдорожчим лотом, який продали за 21 тис грн, стала пляшка вина, яка пережила обстріли на Київщині, на другому місці була колекція посуду ужгородського бренду (15 тис), третім за вартістю в аукціоні продали худі від модного бренду GASANOVА. В п’ятірку найдорожчих лотів потрапили також картина Соні Морозюк та кітель пілота-рятувальника з Маріуполя.

Наступний благодійний garage-sale “Поділись” Катя Брижань, Роксолана Сливка та Сергій Голод, власник кав’ярні “Folks” планують орієнтовно на червень.

Varosh

Фото Яни Сідей

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