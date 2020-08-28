Дві ЕкоЧубаки безкоштовно допомагають ужгородцям вивозити сміття

Дві ужгородки Валерія Попович та Емілія Бровді заснували екоініціативу “ЕкоЧубака”. Вони безкоштовно допомагають містянам – передають їхню вторсировину на станцію збору, заготівлі “Проектна, 3”, про яку дізнайтеся тут.

Розповідаємо деталі. І водночас радимо переглянути три екорозповіді:

Валерія цього року закінчила одинадцяту школу і вступила до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького. Емілія перейшла в одинадцятий клас четвертої школи, а ще розвиває ідею репетиторського центру Гречка, про який ми писали тут. Вони близькі подруги, популяризують екологічний спосіб і ось нещодавно стали ЕкоЧубаками.

Валерія розповідає в інтерв’ю Varosh про ідею. Все почалося із закриття майданчика для сортування сміття по вулиці Фединця. Дівчина вже близько року сортує відходи вдома і регулярно відвозить здавати на Проектну, 3. Проте не у всіх є час і змога, аби доставляти вторсировину в інший кінець міста. А в Лєри якраз було вдосталь часу, а головно – наснаги – аби допомогти друзям і знайомим із транспортуванням.

«І якось так склалося, що знайомі, друзі, котрі сортують вдома сміття, питали, а ти не забереш. Адже я сортую і регулярно відвожу на станцію. І я кажу: та заберу, мені не важко».

Уже два місяці, кілька разів на тиждень, екоактивістка на своєму велосипеді доправляє відсортоване сміття до пункту збору і заготівлі, переважно – по 10 кг за один велозаїзд. Відтак підтримує інших і надихає до екосвідомості.

«Так вийшло, що мені це не вартувало нічого, окрім часу, а його було достатньо. Тому я вирішила, що було би чудово комусь допомогти».

Охочих сортувати і здавати на переробку стає все більше, тож Валерія з Емілією масштабувалися до ідеї “ЕкоЧубака”. Дівчата створили образ (Чубакка – персонаж із фільму “Зоряні війни”), розробили логотип, графічну символіку, надрукували тематичну поліграфію, створили сторінки у соцмережах.

Вони написали у фейсбуці: «В Ужгороді, по вулиці Фединця, припинив роботу чи не єдиний екосмітник у місті. І ЕкоЧубаки виїхали допомагати екосвідомим людям. Ми працюємо виключно на волонтерських засадах, ця справа для нас неприбуткова і ніхто нас не спонсорує. Але! Ми – незалежні, вільні, аполітичні ЕкоЧубаки – віримо, що змінимо світ на краще».

І це свідчить, що дівчата готові допомагати всім. Якщо ви сортуєте сміття, але не встигаєте відвозити на станцію, то просто напишіть ЕкоЧубакам у соцмережах.

У фейсбуці є таке оголошення: «Мене звати ЕкоЧубака, я з Ужгорода, і я твій друг, який допоможе тобі жити екологічно. Якщо ти екосвідома людина, сортуєш сміття, але не маєш змоги відвезти вторсировину до пункту прийому, то напиши мені. Я та мій залізний кінь миттю приїдемо та з радістю доставимо твоє сміття на станцію “Проектна, 3”. Ми працюємо з квітня по листопад, бо потім Чубаки впадають у сплячку».

І хоч Лєра їде до Львова, Емілія залишається, і до листопада, поки гарна погода, відвозитиме вторсировину. Надалі подруги планують подаватися на грантову програму, аби, можливо, відкрити в Ужгороді ще один пункт прийому вторсировини.

Екочубаки у фейсбуці та інстаграмі.

Евеліна Гурницька, Varosh