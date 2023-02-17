Жінки Закарпаття на благодійному вечорі зібрали 80 тисяч гривень для ЗСУ

В Ужгороді відбувся благодійний мотиваційний вечір VONA. Це абревіатура, яка розшифровується словами «ВІЛЬНА», «ОСОБЛИВА», «НЕЗАЛЕЖНА», «АМБІЦІЙНА». Мета заходу – надихнути жінок, додати енергії, дати відповіді на непрості запитання, які хвилюють їх у час війни, а також допомогти військовим на передовій у придбанні необхідних речей.

Спікерками вечору були психологиня із 13-річним досвідом, гештальт-терапевтка, коуч Рената Ізай, яка спеціалізується на посттравматичних станах, панічних атаках, співзалежних стосунках, страхах та тривогах. Тема її виступу – «Жінка і війна: як справлятися?» Як бути свідомою і в ресурсі в нинішніх реаліях, як жінці залишатися жіночною?

«Етика чи естетика: нові правила соціальних мереж» — тема виступу провідної спеціалістки у сфері СММ-стратегії та розвитку особистого бренду Каті Брижань. Вона обговорила з учасницями таке поняття, як «не на часі», контент «із моря» і те, як інформація змінює світ.

Спеціальною гостею вечору була сучасна поетка із Хмельницького Настасія Семенюк. Її вірші під музичний супровід торкалися душі і змусили замислитися про найважливіші речі.

Музичний супровід забезпечувала кавер-вокалістка із Калуша Євгена Андріїв.

Захід супроводжувався аукціоном та розіграшем лотів, які надали різні заклади Закарпаття. Також на ярмарку за символічну ціну можна було придбати вироби, створені дітьми. Загалом протягом вечора вдалося зібрати 80 тис. грн, які передали закарпатським розвідникам 101-ї окремої бригади ТРО.

— Надзвичайно задоволена післясмаком від вечора, який відвідала 101 жінка – саме стільки квитків ми продали. Цей захід ми наважилися організувати у такий непростий час. Навколишні події гойдають нами. Усі ми то кидаємося волонтерити, то безсило падаємо на саме дно, не в змозі вийти із заціпеніння. Але ми повинні бути сильними. Повинні знаходити сили, щоб жити далі самим, допомагати нашим близьким і військовим на передовій. Саме для цього ми організували вечір – щоб разом пошукати джерело сили, натхнення, мотивації, віри у завтрашній день. Дякую всім, хто долучився до нашої справи, — прокоментувала організаторка події, власниця івент-агенції My Day Мирослава Малькова.

Лариса Липкань, Varosh.

Фото – Денис Кротков

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