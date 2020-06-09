Чому я вирішила зробити аналіз на антитіла до коронавірусу. Vlog Росани Тужанської

Нещодавно в Україні почали доволі масово робити аналізи на антитіла до коронавірусу. У першу чергу медикам, аби зрозуміти, в кого з них є імунітет до захворювання та хто вже мав контакт з ним, але, можливо, не помітив цього.

В Ужгороді теж такий аналіз може зробити кожен, хто має сумніви, або ж його просто цікавить результат.

У мене на це було кілька причин:

1. Ми з сином дуже дивно хворіли у грудні-січні: висока температура, яку було дуже важко збити, кашель, з якого я «виходила» ще більше місяця. Тож, як і багато хто, хто нетипово хворів цієї зими чи весни, я теж тішила себе думкою, що контакт з вірусом вже був і все позаду.

2. Кількамісячне перебування на карантині з постійними інформаційними хвилями, а часом і атаками, правдивою невтішною статистикою за ранковою кавою та безліччю фейків, перетворять у параноїка навіть найбільш критично мислячу людину.

3. Нещодавно ми написали матеріал про те, що наші партнери, лабораторія OneLab, почали робити аналізи на антитіла до SARS-COV-2, і мені було цікаво дізнатися як це все відбувається.

От що з цього вийшло.

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Росана Тужанська, Varosh

*** Матеріал опублікований як авторська колонка, відтак редакція Varosh може не розділяти погляди та думки, які автор висловив у цій публікації.