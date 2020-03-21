Лікарка Юліанна Федько пояснила, чому вагітним слід бути максимально обережними під час пандемії коронавірусу

Лікарка-гінекологиня Юліанна Федько пояснила як слід поводити себе вагітним під час пандемії та на що варто звернути особливу увагу. Далі – пряма мова.

Вірус НЕБЕЗПЕЧНИЙ своєю контагіозністю, простішими словами високою заразністю та швидкістю поширення. В певному відсотку випадків вірус дає важке ураження легень. В більшості відсотків випадків, це були пацієнти літнього віку, або пацієнти із супутніми, хронічними захворюваннями, типу захворювання легень, або цукровий діабет.

Що важливо? Не втомлюємся перечитувати інформацію про БЕЗПЕКУ. БЕЗПЕКА НЕ ЛИШЕ ВАША, АЛЕ І ІНШИХ ВІД ВАС.

Проста медична маска не рятує вас від вірусу, на жаль. Але вона врятує інших від вас. Таким чином маска захищає від розповсюдження заражених фізіологічних рідин людини – слина, мокротиння при кашлі, виділення з носу.

Респіратор! Антисептик для рук! Уникати скупчень людей! Важливо та ефективно.

Але, ми забуваєм і про інше:

Телефон! Який торкається всіх брудних поверхонь і потім до нас в долоню. Не забуваєм обробляти.

Який торкається всіх брудних поверхонь і потім до нас в долоню. Не забуваєм обробляти. Волосся! На період карантину забуваєм про локони, які романтично розвіває вітер, по-максимуму забираємо волосся.

На період карантину забуваєм про локони, які романтично розвіває вітер, по-максимуму забираємо волосся. Одноразові рукавички. Дозволяють повністю уникати контакту шкіри рук із поверхнею чого-небудь.

Дозволяють повністю уникати контакту шкіри рук із поверхнею чого-небудь. Очі! Дуже комфортна слизова оболонка. Тож пам‘ятаємо і про захист очей – захисні окуляри.

За підказкою одного з колег, все і всіх навкруги наразі вважаю потенційно зараженим. Допомагає не забувати про всі необхідні та вчасні заходи безпеки. Порада не може використовуватись у випадку підвищеної тривожності!

Вагітні та коронавірус. За інформацією відомою сьогодні:

Станом на сьогодні зафіксовано 18 випадків серед вагітних, які народили 19 новонароджених ЗДОРОВИХ діток (1 двійня).

Середній бал АПГАР (оцінка, по якій судять про стан дитини після народження) – 8/9; тобто 9 балів із 10; діти народились абсолютно здорові.

Всі вагітні були заражені в третьому триместрі вагітності, тобто тоді, коли більшість органів та систем вже сформовані. Наразі немає даних про неблагоприємні наслідки зараження короновірусом під час вагітності. Всі 18 вагітних не мали вкрай важких, несприятливих особливостей перебігу вагітності; 16 із них завершили вагітність шляхом кесаревого розтину.

Немає жодних даних, які б підтверджували факт передачі інфекції від матері до дитини в утробі. Однак! Станом на сьогодні є інформація про двох новонароджених, які заразились вірусом після народження. Один з них захворів на 17 день після народження через тісний контакт із дорослою хворою особою. Із доступних на сьогодні даних відомо, що в грудному молоці інфікованих мам вірусу не виявлено.

Прояви коронавірусу у вагітних, такі ж як і у невагітних – лихоманка, сухий кашель, біль у м’язах, головний біль, діарея.

Британський гайдлайн по вагітним та коронавірусу оновлюється приблизно щодня, ми маємо розуміти що ця інформація наразі є доволі обмежена. Ми не знаємо як вірус поводить себе при зараженні на ранніх термінах вагітності, коли дебютує падіння імунної системи мами, внаслідок нового стану. Саме в цей період закладаються всі органи та системи.

Тому, одна із останніх та основних рекомендацій для майбутніх мам – САМОІЗОЛЯЦІЯ. ПОВНА І ТОТАЛЬНА. Навіть, якщо ви цілком здорові наразі.

Містом вже розходиться паніка щодо заборони партнерських пологів в Ужгородському пологовому будинку. Я не належу до офіційних речників закладу, але дозволю собі дати коментар щодо цього. Порозумійте, що це необхідність. Карантин однаковий для всіх. Так, ви розраховували на пологи з чоловіком/мамою/доулою. Але ми всі маємо підлаштуватися під нові умови. Не шукайте обхідних шляхів, не наражайте себе на небезпеку. І зрозумійте, ця заборона – основа вашої безпеки, безпеки ваших діток та всіх, хто знаходиться в закладі. Я впевнена, що персонал буде по-максимуму йти на зустріч і допомагати вам у всьому.

Щодо планових візитів до лікаря. Їх треба відмінити/перенести на час опісля карантину та зв’язатись з лікарем про план дій. Наразі я потерпаю від того, що стала заручником свого власного телефону і щодня відповідаю на більше 1000 повідомлень. Прохання – перенос планового прийому не означає консультація по телефону на всі можливі нетермінові теми.

Я стараюсь відсортувати повідомлення від важливих до менш термінових, але це ускладняється через їхню велику кількість, ТОМУ – зберігайте спокій. Не панікуйте. Дозволю собі процитувати одного колегу – «В умовах карантину ваша затримка може зачекати», або більш об‘єктивно до реалій – «Лікування дисплазії – привілея тих, хто вижив». Якщо об‘єктивно, ваш стан не є порушений, ви можете зачекати до консультації два тижні – не тривожте зайвий раз лікарів, які працюють наразі в режимі максимального навантаження, як фізичного, так і психологічного. Якщо ж ваш стан об‘єктивно вимагає огляду вже тепер, і не може зачекати декілька тижнів – максимально чітко опишіть все у розмові з лікарем, ви отримаєте вказівки, чи-то з ургентного очного прийому, чи-то з скерування що/куди і як.

Будьте здорові та залишаймося розсудливі!

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Юліанна Федько, спеціально для Varosh