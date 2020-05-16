Де в Ужгороді можна зробити тест на коронавірус та як перевірити чи є антитіла до захворювання

Професійна медична лабораторія OneLab, про яку ми вам розповідали нещодавно, почала робити в Ужгороді тести на COVID-19. Фахівці лабораторії зізнаються, що йшли до цього довго, адже «нова» хвороба вимагає ретельного вивчення існуючих методів діагностики, пошуку доступних і вибору найбільш надійних діагностичних наборів. А сама лабораторія мала провести цілий ряд додаткових заходів для підтвердження своєї компетентності в питаннях діагностики коронавірусної хвороби та пройти верифікацію в ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Подолавши всі ці етапи, лабораторія впевнена в достовірності результатів досліджень, які проводяться.

Окрім широко відомих на ринку експрес-тестів, тут пропонують повний спектр досліджень для діагностики CОViD-19, серед яких зокрема і ПЛР-дослідження, про які так багато говорять у новинах, і дослідження на наявність антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2 експрес-тестами і методом ІФА.

ПЛР-діагностика коронавірусної хвороби (COVID-19) – це виявлення РНК коронавірусу SARS-CoV-2 – найбільш затребуваний в умовах сьогодення тест, що, напевно, зацікавить закарпатців чи не найбільше, адже деякі країни просять надати результат дослідження на відсутність вірусу SARS-CoV-2 в організмі при перетині кордону. Крім того, саме цей вид дослідження є підставою для встановлення діагнозу «коронавірусна хвороба» та вказує на «заразність» і необхідність суворого дотримання профілактичних заходів для попередження інфікування своїх рідних, друзів чи колег. Матеріал, який необхідний для дослідження – мазок з верхніх дихальних шляхів. Аналіз роблять за попереднім записом, результат видають українською та англійською мовами. Термін виконання – до 2 діб.

– На антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2 можна зробити два види досліджень – експрес-тест, про які вже теж загалом було чимало інформації, а також на такі антитіла як IgG і IgМ до коронавірусу SARS-CoV-2 методом ІФА (імуноферментний аналіз). Термін виконання першого – 1 доба, другого – 2 доби. Матеріал для дослідження – кров. За антитілами можна визначити чи людина перехворіла, можливо безсимптомно, чи є специфічний імунітет до хвороби чи ні. Обмежень за віком для дослідження немає жодних – від дітей до літніх людей, – розповідає лікарка-вірусологиня, кандидатка медичних наук, Наталія Потокій.

Чому це важливо? Багато людей згадують, що якось незвично хворіли у зимові місяці, з нетиповими або дуже сильними симптомами і зараз починають думати, що можливо вже перехворіли раніше. Дослідження антитіл у крові справді може дати відповідь на питання, чи був контакт з вірусом та чи є своєрідний, бодай тимчасовий, імунітет до нього.

– Хочу додатково зазначити, що навіть ПЛР-тести не мають 100% точності. Вони також можуть бути хибно негативними. Якщо є усі симптоми, а тест негативний, то дослідження потрібно повторити. Дуже багато факторів впливає на якість дослідження, зокрема й що стосується забору матеріалу. Якщо з забором крові немає ніяких особливостей, то з мазками з дихальних шляхів можуть бути певні ризики, що залежить від фаховості та навиків медичного працівника, який відбирає зразки біоматеріалу для дослідження. Варто також зазначити, що термін придатності результатів тесту короткий. Про це слід пам’ятати особливо тим людям, яким необхідні довідки для перетину кордону або виходу на роботу, – каже Наталія Потокій.

Для того, аби записатися на тестування необхідно зателефонувати за номером 0 800 400 940 та попередньо забронювати відповідний час. Сім’я, яка проживає разом, може здати аналізи одночасно, не записуючись на різний час або дні.

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