Алгоритм дій лікарів для виявлення коронавірусу: пояснює інфекціоніст Віктор Петров

Ужгородський лікар-інфекціоніст Віктор Петров записав емоційне відео з алгоритмом дій для місцевих лікарів під час пандемії коронавірусу. Ми публікуємо текст звернення, оскільки відео містить нецензурні висловлювання, які відволікають від суті того, що пояснює медик.

Далі – пряма мова.

– Це відео записане для медичних працівників, для наших колег, і я, як інфекціоніст, хотів би розказати, який алгоритм дій по бригаді (йдеться про виклик до пацієнта мобільної бригади, яка має взяти матеріал на аналіз на коронавірус, – ред.). Ви бачите, скільки у нас є звернень, скільки людей, які потребують негайної діагностики на COVID-19. Ця діагностика має бути безкоштовною.

Мобільні бригади вже почали діяти, для їх виклику ви повинні дотримуватися наступного алгоритму.

На обстеження може бути направлений пацієнт: з важким респіраторним синдромом; з гарячкою; зі зниженою сатурацією (порушення дихання). Також це може бути пацієнт, котрий 14 днів тому мав контакт з людиною, яка має підтверджений випадок. Або ж ця людина повернулася з країни, де поширений COVID-19. Ці люди є потенційними контактами COVID-19 і мають право на обстеження.

Який алгоритм? Пацієнт телефонує своєму сімейному лікарю, який має зібрати анамнез, далі заповнити форму 058 і зателефонувати в епідвідділ. Ці пункти передбачені наказом, який ви всі отримали на електронну пошту.

У формі 058 необхідно вказати всіх контактних з пацієнтом. У графі “діагноз” вказати COVID-19 під питанням. Також треба написати, коли людина захворіла (коли почалися симптоми, – ред.) і яким чином їй встановлений діагноз. Це повідомлення, яке ми заповнили, маємо зареєструвати через епідвідділ. Дзвонимо в епідвідділ за номером: 0312 64 07 22, і повідомляємо про випадок.

Від заповнення форми до дзвінка має минути не більше двох годин. Тільки після зв’язку з епідеміологом можете викликати бригаду за номером гарячої лінії Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги: 0504232218. І таким чином ми маємо виклик бригади до пацієнта додому.

Що ще стосується документації? Необхідно заповнити додаток 4 до наказу по ковіду, який має містити інформацію, коли людина повернулася з-за кордону, з ким контактувала. Тоді сімейні лікарі мають подати це направлення на обстеження в Ужгородську міську поліклініку, аби ця бригада могла виїхати і відібрати матеріал у пацієнтів.

Тепер поговоримо між собою. Доки ми не виконуватимемо свою роботу? Ми всі боїмося, але ми повинні цю роботу робити. Нам потрібно негайно виявляти ці випадки. Один випадок коронавірусу на Закарпатті – це дуже мало. Ви розумієте, що ця картина значно гірша. І ми повинні терміново почати тестувати.

Ніхто вас не хвалитиме за те, що ви реєструєте випадки, вам ніхто не скаже дякую, але ви мусите включитися в цю роботу. Якщо ми не будемо реєструвати, то у нас не буде випадків, не буде випадків – ми не врятуємо частину хворих, не обмежимо контактних людей, які можуть бути вчасно ізольовані, врятовані.

Ті лікарі, які розуміють, про що я говорю, будь ласка на “первинці” включайтеся в роботу, не дивіться на завідуючих, головних лікарів, ви повинні виконати свій обов’язок перед вашими пацієнтами.

У мене є 2100 чоловік, я виконаю перед ними свій обов’язок. І ви теж повинні. І необхідно, щоб 91 сімейний лікар, який працює у державному закладі, та близько 50 лікарів, які мають приватну практику або працюють у медичних центрах, негайно вийшли і намагалися врятувати своїх пацієнтів, обстежили їх безоплатно, аби мати реальну картину коронавірусу по Ужгороду.

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