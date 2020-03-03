7 міфів про коронавірус від ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я випустила пам’ятку, в якій розвінчує найбільш поширені міфи про коронавірус 2019-nCoV.

1.

Чи безпечно отримувати листи, пакунки з Китаю?

Так, безпечно. Якщо отримуєте пакунки з Китаю, то не ризикуєте заразитися новим коронавірусом. З попереднього аналізу відомо, що коронавірус не живе довго на предметах (листах чи пакунках).

2.

У зоні ризику переважно люди похилого віку?

Всі можуть заразитися новим коронавірусом. Люди старшого віку та люди з хронічними захворюваннями (астма, діабет, хвороби серця) схильні до підвищеного ризику розвитку важких форм коронавірусної інфекції.

ВООЗ радить усім захищатися від вірусу, наприклад, дотримуватися належної гігієни рук та дихання.

3.

Чи можуть домашні тварини поширювати 2019-nCoV?

Наразі нема доказів, що домашні тварини, зокрема собаки чи коти, можуть заразитися новим коронавірусом. Однак після контакту зі своїми улюбленацями краще мити руки.

4.

Чи вакцини для запобігання пневмонії можуть захистити від коронавірусу?

Ні, вакцини проти пневмонії не можуть захистити від нового коронавірусу.

Вірус настільки новий і настільки різниться від інших, що від нього потрібна спеціальна вакцина. Дослідники намагаються розробити вакцину проти 2019-нCoV.

5.

Чи антибіотики ефективні для запобігання та лікування нового коронавірусу?

Ні, антибіотики не діють проти вірусів, лише – проти бактерій.

2019-nCoV є вірусом, а отже, не слід застосовувати антибіотики як засіб профілактики чи лікування. Якщо ж ви госпіталізовані через 2019-nCoV, вам можуть призначати антибіотики для лікування можливих супутніх бактеріальних інфекцій.

6.

Чи є ліки для профілактики чи лікування нового коронавірусу?

Наразі не існує медикаментів, рекомендованих для профілактики або лікування нового коронавірусу, проте тривають дослідження конкретних методів лікування, які спочатку мають пройти клінічні випробування.

7.

Наскільки ефективними є теплові сканери для виявлення людей, заражених новим коронавірусом?

Теплові сканери ефективні для виявленні людей, у яких є лихоманка через зараження коронавірусом. Однак, вони не можуть виявити людей, які заражені, але ще не мають гарячки.

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