Як ужгородські приватні клініки й лабораторії тестують на коронавірус

Mи записали, як приватні клініки й лабораторії в Ужгороді проводять тестування на COVID-19. Ми отримали інформацію з лікувально-діагностичного центру “Credoclinic”, медичного центру “Prevention” та медичної лабораторії “Астра-Діа”. У медичному центрі “Діамед” зазначили, що не тестують на коронавірус, а ще одна з клінік взагалі відмовилася коментувати.

Нагадаємо, є два методи лабораторної діагностики COVID-19. Серологічний метод – це виявлення у крові вірусоспецифічних антитіл, а також метод ПЛР (полімеразно-ланцюгова реакція) – виявлення РНК вірусу в організмі людини.

Credoclinic

У лікувально-діагностичному центрі Credoclinic тестування проводиться саме серологічним методом з використанням сертифікованих в Україні швидких тестів. Йдеться про експрес-тести на виявлення вірусоспецифічних антитіл.

У клініці закликають попередньо порадитися зі своїм сімейним лікарем щодо доцільності та вибору методу тестування. Якщо ви звернулися у Credoclinic саме стосовно тестування, то лікарі безкоштовно проконсультують вас. У разі, якщо потрібен повноцінний прийом, пов’язаний з іншими захворюваннями, то пацієнт додатково оплачує цю послугу.

Загальна вартість тестування – 400 гривень. 250 гривень – тест, 150 гривень –

вартість забору з посиленим захистом.

Prevention

У медичному центрі Prevention проводять експрес-тести, а також за методом ПЛР. Аби пройти тестування, треба записатися на прийом, вас оглянуть і, за потреби, зроблять тест. У разі проведення ПЛР, зразки передаються у лабораторію особливо небезпечних досліджень ДУ “Закарпатський лабораторний центр МОЗ України”. А результати екпрес-тесту можна одержати на місці за кілька хвилин.

Нагадаємо, що головний лікар Prevention Віктор Петров пообіцяв: щоп’ятниці від його центру готова виїжджати мобільна бригада задля забору зразків для проведення аналізу на коронавірус.

ПЛР у клініці коштує 2000 гривень, швидкий тест – 350 грн, а разом з консультацією лікаря – 550-600 гривень.

Астра-Діа

Медична лабораторія “Астра-Діа” проводить саме ПЛР-діагностику в молекулярно-генетичному підрозділі бактеріологічної лабораторії. Забір біоматеріалу відбувається тільки в Ужгороді. Для цього спеціально облаштовано окремий пункт забору біоматеріалу, де винятково беруть зразки для аналізу на COVID-19. Цей пункт знаходиться в Ужгороді, по вулиці Грибоєдова, 23. Керівництво мережі лабораторій “Астра-Діа” вирішило відокремити територію для забору аналізів на коронавірус, аби обмежити контакти пацієнтів між собою. Тут проводяться посилені заходи санітарно-протиепідемічного режиму, тобто між кожним відвідувачем є 10-15 хвилин перерви для прибирання, оброблення поверхонь у приміщенні дезрозчинами, провітрювання та знезараження за допомогою бактерицидної лампи. Персонал навчений і забезпечений засобами індивідуального захисту.

Аби пройти тестування, треба зателефонувати на рецепцію, адміністратори вас запишуть і проконсультують, як правильно підготуватися до забору на аналіз. Важливо, аби людина не мала гарячки, сильного кашлю й попередньо не перебувала у контакті з інфікованими.

Забір проводиться у будні, з 8.00 до 12.00, далі зразки передаються до молекулярно-генетичної лабораторії, де наступного дня виконуються аналізи. Потрібно розуміти, що про позитивний тест на COVID-19 медичний директор неодмінно сповіщає уповноважених працівників обласного управління охорони здоров’я, а взірець передається для підтвердження у лабораторію особливо небезпечних досліджень ДУ “Закарпатський лабораторний центр МОЗ України”.

У Астра-Діа кажуть, що найчастіше звертаються люди, які довгий час перебували за кордоном і хочуть перевіритися. Записуються ужгородці, а також приїздять з районів. Щодня є близько 10 запитів на аналізи, тобто ажіотажу нема.

Ціна ПЛР-діагностики — 2000 гривень.

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