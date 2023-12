ANNA – мобільний застосунок, створений ужгородцями на противагу російським сервісам в Україні

ANNA – саме таку назву отримав застосунок, де підприємець у сфері послуг отримує програму для управління бізнесом та декілька способів для створення візитів онлайн для своїх клієнтів , а користувач може знайти та записатися на улюблену процедуру, переглянути відгуки, рейтинг, знайти потрібного майстра усього за кілька хвилин.

Тут усе створено для того, аби комунікація між бізнесом та клієнтом була максимально швидкою та ефективною. Підприємці, які послуговуються застосунком ANNA, мають всю необхідну інформацію про візити клієнтів; можуть відстежувати свої доходи; коригувати графік та комунікувати з користувачами.

Користувачі, своєю чергою, можуть обрати послугу у салонах краси, знайти адвоката, бухгалтера, нотаріуса, замовити послуги клінінгу тощо. При цьому застосунок вчасно поінформує вас коли і на яку послугу ви записалися аби точно нічого не пропустили.

У чому особливість і перевага такого сервісу; які функції вже доступні користувачам і скільки бізнесів вже послуговуються застосунком за перші місяці роботи; що нового зʼявиться в ANNA в найближчій перспективі говоримо з ідейним натхненником створення цього сервісу, CEO стартапу, Юрієм Балогою.

Все почалося з бажання витіснити з ринку все російське

Юрій каже, що виношував ідею створити подібний сервіс давно й коли почав аналізувати, що з подібного уже доступно користувачам – зрозумів, що цей ринок заполонили сервіси з російським корінням. Тоді вирішив діяти й створити для українського бізнесу й користувача платформу для взаємодії створену в Україні:

«Найбільші мастодонти у цій ніші – польський стартап Booksy, що працює у США та глибоко вкорінений, на жаль, в Україні – Yclients. Останній, з початком повномасштабного вторгнення, швидко став Altegio з реєстрацією компанії на Кіпрі. На жаль, українці досі ним послуговуються, надаючи доступ нашим недосусідам до свого бізнесу й клієнтської бази».

Застосунку ANNA лише кілька місяців, але ним уже послуговуються сотні бізнесів й користувачів, а при його створенні зроблено все можливе аби він був максимально простим у користуванні та зрозумілим для кожного: «Якщо говорити про Booksy, то тут користувач має використовувати один застосунок, а бізнес інший. ANNA об’єднує ці моменти, адже навіть, якщо ви власник бізнесу й надаєте послуги – ви також відвідуєте інших фахівців, як користувач. Тому в ANNA містить в собі обидві функції.

Це значно спрощує комунікацію та закриває багато питань в одному додатку і в кілька кліків. За перші 3 місяці застосунком ANNA, лише завдяки органічному приросту клієнтів, скористалися – 280 бізнеси. Усього створено майже 2500 записів. Наразі щодня в застосунку створюють щонайменше 25 записів».

Як назвати ідею Юрій з командою обирав з думкою про користувача: «ANNA – це найбільш розповсюджене жіноче ім’я в світі. Нам хотілося додати проекту персоналізації; відчуття, що це не просто автоматизована машина, а асистент, створений людьми й для людей. У назву застосунку ANNA ми також заклали фразу All necessary needs automation – усе необхідне потребує автоматизації».

Що дає ANNA для бізнесу, а що – для користувача

Перш за все, це мобільний додаток, як CRM система для управління бізнесом та створення візитів онлайн.

Один з найпоширеніших способів, який використовують фахівці для запису клієнтів – через соціальні мережі: «Враховуючи те, що багато бізнесів розміщують у своїх соцмережах веб-посилання для запису – ми зробили таку функцію й в ANNA. Фахівець може розмістити посилання з ANNA на зручному йому ресурсі або ж надіслати клієнту в особисті. При цьому, той, хто записується необов’язково має мати завантаженим застосунок на мобільному.

Основна функція ANNA – онлайн бронювання: як із застосунку безпосередньо, так із веб-посилання. Також доступним є електронний блокнот, де ви бачите свій графік записів, зайнятість та отримуєте важливі сповіщення. Якщо підприємець створив запис, а у клієнта немає додатку, то він отримає смс повідомлення про запис. Також за 2 години до візиту прийде нагадування про запис. Якщо у клієнта є додаток, сповіщення прийде у момент запису, за добу до запису й за 2 години».

Наразі ANNA двомовна: «Крім української, ми додали англійську мову. Звісно, у пріоритеті у нас Україна, але багато українців виїхали за кордон і там ANNA також може бути корисною. Наразі ми плануємо максимально популяризувати застосунок в Україні, але з часом маємо намір виходити й на закордонні ринки».

Процедура запису чітка і послідовна, а що ж відбувається після того, як візит завершився: «Після взаємодії йде закриття запису в ANNA: підприємець натискає «завершити» і відбувається процес оплати, яка після фіксується у застосунку. Згодом ви можете переглянути всю історію з клієнтом: чи скористався він послугою, чи скасовував візит, скільки разів і коли був тощо. Після закриття ордера фахівець може переглянути у застосунку свій фінансовий звіт: скільки коштів і за які послуги отримав. Аби фінансова аналітика була повною, плануємо згодом додати і витрати».

Застосунок – в рази зручніше, ніж сайт. Навіть з адаптованою версією

На п’ятому місяці роботи над веб-версією ANNA Юрій усе змінив й направив зусилля команди саме на створення застосунку: «Під час прогулянки з дружиною, вона вирішила зателефонувати своїй перукарці і записатися на процедуру. Кількахвилинна розмова завершилася словами майстра: «Напиши мені смс аби я не забула, бо блокнот вдома – я перегляну й відповім, коли є вільні години…». На той час ми вже працювали десь п’ять місяців над створенням платформи ANNA у веб-версії. І у цей момент я зрозумів. Точно не веб-версія, це має бути додаток для смартфона, адже останній завжди у кожного з собою. Так ми з командою змінили вектор і направили зусилля на створення застосунку, який за кілька хвилин об’єднає бізнес і клієнта без телефонних дзвінків, смс, блокнотів і втрати часу».

Який шлях проходить користувач аби записатися на ту чи іншу послугу: «Найперше користувач обирає представлені у ANNA і потрібні йому категорії послуг: краса, медицина, спорт, відпочинок тощо. Серед обраного переглядає, які бізнеси тут представлені, які послуги надають і може переглянути на карті, хто з фахівців де знаходиться.

ANNA передусім пропонуватиме тих, хто знаходиться найближче від вашого місцеперебування. Також можна переглянути відгуки й залишити свій після завершення запису відповідно.У застосунку є можливість сортування за рейтингом, віддаленістю, доступний графік роботи, соціальні мережі, контактна інформація. Після того, як користувач записався, він очікує на підтвердження. Фахівець, своєю чергою, отримує сповіщення про запис і підтверджує, пропонує перенести годину чи може відхилити запис.

Створити свій бізнес з переліком послуг в ANNA не менш просто: «Створюючи бізнес у застосунку ви витратите на процедуру максимум дві хвилини. Я особисто це перевіряв. Програма автоматично веде вас при створенні бізнесу на платформі ANNA за певними підказками, що і як потрібно зробити та вказати. Завантаживши застосунок ANNA ви отримуєте не лише комфортний сервіс, а й особистого асистента, який значно покращить і спростить процес комунікації між вами й клієнтом. Також фахівець може у застосунку ставити собі неробочі години чи вихідні тоді, коли в цьому виникне потреба. У такому разі, на цей час, записатися до нього користувачі не зможуть».

Нові функції, можливості та, звісно, штучний інтелект

Завданням штучного інтелекту в ANNA буде максимально заповнити час фахівця, особливо у тому випадку, якщо користувач відмінив запис за кілька годин до початку: «Одна з функцій, як працюватиме штучний інтелект в ANNA – це знижки на послуги в особливих випадках. Ми проводили ряд опитувань, що підтвердили, що відсоток тих, хто не проти скористатися знижкою досить високий. Є навіть ті, хто свідомо полює на них.

Тому, якщо ви скасували запис, а фахівець у процесі роботи ще не побачив відміну запису – ANNA запропонує фахівцю дати знижку на цю послугу у цей проміжок часу. Якщо її буде застосовано, ті, хто підписаний на профіль бізнесу чи додав його в улюблені автоматично отримають про це сповіщення. Відтак, фахівцю не потрібно розміщувати інформацію у соцмережах про вільне вікно на послугу чи шукати, як заповнити цей час – клієнт знайде його сам».

Корисним штучний інтелект в ANNA буде й для користувачів, не лише для бізнесу: «У застосунку буде інформація про те, куди ви ходите на ту чи іншу послугу. Через певний час програма надішле вам сповіщення, що час записатися на процедуру й у вашого майстра до якого ви завжди ходите на послугу є на завтра запис і можна одразу записатися».

Наразі користування ANNA є безкоштовною опцією, але з нового року застосунок стане платним: «До кінця цього року ми максимально збираємо зворотний зв’язок від тих, хто користується застосунком та впроваджуємо функції, яких наразі не вистачає. У 2024 році ANNA стане платним застосунком, адже, на мою думку, безкоштовний застосунок немає такої цінності, яку ми бачимо в ANNA. Плата буде символічною й помісячною для українського бізнесу й залежатиме від кількості працівників. Наприклад, якщо у вас один фахівець – це 7 доларів, до трьох працівників – 12 доларів, від трьох і більше – 22 долари. Оплата здійснюватиметься шляхом підписки одразу в Play Market або App Store».

Команда, яка працювала над створенням ANNA продумувала все до найменших деталей та з урахуванням усіх побажань користувачів: «Ми створювали ANNA близько півтора року. Починали з командою з семи людей. Зараз ми маємо багато запитів від салонів краси, їм потрібна розширена аналітика, продаж товарів тощо. І це теж обʼємний пласт роботи і зміни, які ми впроваджуватимемо в ANNA. Додамо максимум аналітичних даних, можливість нарахування зарплат і бонусів тощо. Аби все було просто й прозоро по витратах, днях, втрачених клієнтах тощо. Але саме зараз основним клієнтом якого ми хочемо підтримати – це самозайняті фахівці або бізнеси з невеликою кількістю найнятих працівників».

Саме у доступності й простоті застосунку ANNA і полягає його цінність. ANNA – це результат глибинного аналізу та великого обсягу інформації від користувачів. А головна мета команди, що створила ANNA, – «цінуй свій час і комфорт».

Сайт ANNA

Посилання для завантаження додатку ANNA:

IOS – Android

Інстаграм, Фейсбук, Тік-Ток

**На правах реклами

Марія Расчупкіна, Varosh