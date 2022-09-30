Як ужгородські викладачі створювали власні проєкти та вивчали нові технології на курсах SoftServe IT Academy

“Ганна Семенівна, добрий день! Як ваші справи?”, — гукає юнак викладачці, коли ми проходимо повз його робочий стіл.

“Рада вас бачити! Це — мої студенти, — пояснює вона. — А тепер я була наче студенткою компанії, де він працює”.

Цього літа (і навіть трошки осені) частина викладачів Ужгородського національного університету дійсно відчула себе трохи в іншій ролі: IT-компанія SoftServe проводила для них навчання з мови програмування Ruby та напрямку DevOps. У ньому взяли участь викладачі технічних напрямків як з Ужгорода, так і Івано-Франківська.

“Ідея курсу для ужгородських викладачів народилась ще до війни, — розповідає Юрій Безгачнюк, Talent Acceleration Center Lead, викладач курсу.

— Ми поставили собі за мету системно розвивати технічну освіту по всій Україні й зокрема в Ужгороді. Тому регулярно запускаємо курси підвищення кваліфікації, ділимося з викладачами досвідом та останніми тенденціями. Наразі співпрацюємо з УжНУ і ще понад 50 вишами по всій Україні, щоб і викладачі, і їхні студенти отримували актуальні знання.

З початком війни ми навпаки продовжили відкривати нові напрямки та географії. Так, цього року запустили вперше дуальні програми у Києві, Дніпрі та Харкові, всього їх девʼять по всій Україні. Вони покликані дати студентам можливість отримати практичний досвід роботи ще під час навчання в університеті. Також впроваджували додаткові курси для світчерів — людей, що прагнуть перевчитися та почати карʼєру в ІТ. Вдосконалення технічної освіти є стратегічним напрямком роботи для нас, а кваліфіковані викладачі — це про можливості для молоді як зараз, так і у післявоєнному майбутньому.

Цей курс стартував влітку 2022 і тривав два місяці, при цьому його географія трохи збільшилась у порівнянні з запланованою — долучились також викладачі з Івано-Франківська. Заняття проводились двічі на тиждень, на них ми давали мікс практики та теорії, щоб курс тримав увагу викладачів і був максимально корисним для них. Кінцевим результатом став мікропроєкт з використанням тих технологій, які ми там їм розказували. Головний критерій — він мав бути застосованим в роботі викладача”.

“Мій проєкт ще потребує вдосконалення, — ділиться Анна Гедеон, асистентка кафедри комп’ютерних систем і мереж. — Я вивчала Ruby, і коли прийшла, то мала якісь поверхові знання, але тут ми вчили все з нуля: від найелементарнішого до створення певного продукту. Було цікаво, бо, скажімо, ті мови програмування, які ми вивчали до того, були більш замороченими. Тут, грубо кажучи, набагато менше всього потрібно робити: однією командою прописується те, що в інших прописується 10-ма рядками.

Навчальні програми в університеті постійно вдосконалюються і, можливо, колись ми будемо навчати і Ruby — в такому разі ми вже маємо щонайменше двох людей на нашій кафедрі, які зможуть викладати цей предмет студентам. Звісно, потрібно далі вдосконалюватися, адже все вивчити за ці курси було неможливо, але це хороший старт”.

Ганна Тютюнникова, старша викладачка кафедри комп’ютерних систем і мереж (якраз їй колишній студент і вигукував привітання), розповідає, що цікавим було не лише саме навчання як таке, а й підходи до нього: “Я кожен рік на якісь курси йду. Я люблю це — завжди хочеться дізнатися щось нове. Познайомитися з новими викладачами, новими напрямками.

У нас студенти люблять практику: коли їм показуєш щось із практики, вони краще включаються в процес. Крім того, цікаво не лише те, чому нас вчили, а як нас вчили, самі методи викладання. Можемо щось запозичити з того: презентації, наприклад, дуже цікаві були — і ми одразу беремо це собі на замітку. У нас вже 3 рік іде дистанційне навчання, тому ми мусимо вдосконалювати подачу інформації”.

Ініціатива такої співпраці між Ужгородським національним університетом і SoftServe була взаємною, каже проректор з науково-педагогічної роботи УжНУ Ігор Король. “Ми шукали один одного: з одного боку, компанія завжди потребує свіжих спеціалістів, з іншого — ми теж шукаємо такі компанії, щоб давати студентам не лише теоретичні, а й практичні знання.

Це важливо не лише для підвищення кваліфікації самих працівників, а й для університету загалом: наприклад, ті викладачі, які будуть сертифікованими, матимуть змогу започатковувати нові дисципліни, нові курси. І ці курси будуть дійсно фаховими.

Ми активно комунікуємо з роботодавцями та студентами стосовно того, що треба змінити в освітній програмі, аби йти в ногу з часом”.

Курс точно можна вважати успішним, оскільки більшість учасників дійшла до кінця і презентувала свої проєкти, переконаний викладач курсу Юрій Безгачнюк. При цьому створені ними продукти були різними — від автоматизації звітів до досвіду створення комерційних проєктів, як-от інтернет-магазини тощо. “Загалом учасники добре засвоювали інформацію, головне в тому, щоб викладати для викладачів — робити курс організовано. Людина має розуміти користь і закривати свої потреби, адже викладачі дуже цінують свій час”, — пояснює він.

Тим часом в Ужгородському національному університеті вже створили простір, в якому можна буде проводити офлайн факультативи в позанавчальний час: як для студентів, так і для викладачів. Тож скоро можуть розпочатися нові проєкти, спільно втілені між вишем та SoftServe. У компанії так само вже планують наступні навчальні активності як для початківців, так і досвідчених ІТ-спеціалістів, всі можливості регулярно розміщуються в SoftServe IT Academy.

На правах реклами

Ірина Сов’як, Varosh