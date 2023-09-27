“Більшість популярних фінансових додатків в Україні мають російське походження, — дослідження Saldo Apps

Фінтех-стартап Saldo Apps та аналітичний сервіс для мобільних застосунків ASObot з групи IT-компаній Netpeak Group провели дослідження, в якому виявили, що більшість популярних в ​​Україні фінансових додатків мають російське походження. Розробники створили пам’ятку, щоб розпізнати російські додатки та уникнути спонсорування держави-агресора.



App Store та Google Play налічують понад 1 000 застосунків для обліку персональних фінансів, популярних в Україні – близько 100. Saldo Apps та ASObot зібрали інформацію про походження, кількість інсталів та доходи близько сотні додатків цієї категорії. Розробники виявили, що 50% нових інсталів все ще припадає на додатки, які зроблені на росії.

За оцінками спеціалістів, українці за півтора року з початку повномасштабного вторгнення заплатили більше $250 000 додаткам з країни-терористки. Це сталося через те, що більшість російських додатків для обліку особистих фінансів мають або українську локалізацію, або інтеграцію з українськими банками.

«Коли я побачив, що з початком повномасштабного вторгнення українці не стали менше завантажувати російські застосунки і платити російським розробникам – припустив, що українці просто не знають про походження тих застосунків. Тому вирішив зробити памʼятку, яка б нагадувала українцям хто є хто», — зазначає Радомир Новкович, CEO Saldo Apps.



Проблема російських застосунків в Україні стоїть особливо гостро ще й тому, що крім грошей українці добровільно передають свої персональні дані. Згідно з федеральним законом 152-ФЗ «Про персональні дані» персональні дані російських користувачів повинні зберігатися на території росії та оброблятися федеральними органами державної влади. Якщо російські розробники не виділили окремі сервери поза межами росії для зберігання даних українців, це може означати, що всі дії українських користувачів, включаючи донати на ЗСУ, фіксуються на території росії.

Для того, щоб українці могли відмовитися від ворожих фінансових додатків, компанії Saldo Apps та ASObot створили пам’ятку. З її допомогою користувачі зможуть визначити небезпечні додатки та уникнути передачі їм своїх коштів та персональних даних. Серед 16 найбільш популярних російських додатків в Україні команда розробників виділяє: Манібокс, Money manager, CoinKeeper, Zenmoney, Журнал витрат та інші.



Раніше Netpeak Group разом з Міністерством цифрової трансформації запустили ініціативу ReplaceRUwithUA про заміну софту російського походження українськими продуктами.

Розробники закликають користувачів бути уважними при виборі додатків, розуміти потенційні ризики та поширювати пам’ятку.



Saldo Apps – це частина Netpeak Group, фінтех-екосистема для самозайнятих осіб, мікробізнесів та фінансово освічених осіб по всьому світу.

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Varosh,

Фото Saldo Apps

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