Додаток, розроблений IT-командою з Ужгорода, отримав нагороду на щорічній премії RedDot Design Awards

Застосунок для бронювання квитків для скандинавської авіакомпанії SAS розробила Flutter-команда ІТ-компанії PettersonApps з Ужгорода. Робота над застосунком тривала з початку 2022 року. Нині він отримав одну із найпрестижніших нагород в ІТ-сфері на щорічній премії RedDot Design Awards.

RedDot Award – один із найбільших конкурсів дизайну в усьому світі. Переможців у конкурсі визначають у трьох категоріях: дизайн продукту, бренди та комунікаційний дизайн і концепція дизайну. Додаток, розроблений ужгородськими айтівцями, отримав нагороду в категорії «Бренди та комунікаційний дизайн 2023».

З авіакомпанією SAS ужгородська IT-компанія PettersonApps співпрацює понад 4 роки.

«У 2019 ми натрапили на запит на одному із сайтів для пошуку робіт. Звʼязалися з ними і отримали тестове завдання, яке мали зробити за 3 дні. На той час ми ще не знали що це компанія SAS, вони навмисно цю інформацію не оголошували. Після виконання тестового завдання їм сподобався результат, і тоді ми почали співпрацю. Сформували команду з чотирьох розробників, по 2 на кожну платформу – андроїд та іOS», – розповів у коментарі Varosh керівник команди Flutter-розробки Томаш Мондок.

Після років успішної співпраці в авіакомпанії SAS вирішили оновити додаток, за допомогою якого пасажири могли купувати авіаквитки.

Томаш Мондок розповів: «На той час ми вже впевнено використовували Flutter для розробки кросплатформенних мобільних додатків, і запропонували для SAS цей фреймворк для нової версії. Після довгих обговорень вони погодилися спробувати Flutter і за 2-3 місяці ми розробили базовий функціонал додатку, який дозволяє купувати авіаквитки та керувати уже існуючими. Вони були задоволені результатом, тому вирішили продовжити розробку і розширити команду та функціонал».

Наразі в команді цього проекту від PettersonApps працює 7 працівників. Вся команда займається з розробкою мобільного додатку.

У PettersonApps додали, що від початку повномасштабного вторгнення авіакомпанія SAS підтримувала Україну. Зокрема, надавала переобладнані літаки для евакуації та госпіталізації важко поранених бійців.

PettersonApps – закарпатська IT-компанія, яка займається розробкою сайтів, мобільних додатків та програмного забезпечення для телебачення. Нині компанія налічує понад 160 фахівців, які працюють у декількох офісах в Ужгороді та Дрогобичі, а також віддалено у кількох містах України.

За понад 7 років існування, команда PettersonApps реалізувала понад 400 проєктів, включно і для іноземних партнерів у кількох країнах світу.

Varosh,

Фото надані PettersonApps

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