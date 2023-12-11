Ми відповідальні перед клієнтами, партнерами та командою. Колонка Василя Бабілі

Колонку створено на основі виступу Василя Бабілі на форумі Re:Open Zakarpattia.

Лабораторія OneLab запрацювала на Закарпатті наприкінці 2019 і сьогодні має по області дуже багато партнерів серед лікарень та медичних установ, співпрацює з чималою кількістю лікарів. Одна з її важливих переваг полягає у тому, що виробничі потужності знаходяться в Ужгороді,і аналізи, які пацієнт здав у клініці чи в лікарні, не потрібно транспортувати до Львова або Києва.

Одразу ж 24 лютого, стався перший виклик – припинила працювати внутрішня інформаційна система лабораторії OneLab через те, що дата-центри лабораторії фізично розташовані в Києві. Через це пацієнти не змогли оперативно дізнаватися про свої результати. Але до другої половини дня всю роботу налагодили. Специфіка роботи OneLab не дозволяє зупинятися надовго, бо від аналізів залежить здоров’я і життя клієнтів лабораторії, тож необхідно все вирішувати швидко і відразу.

Ще одним викликом початку нападу росії став для лабораторії вихід до мережі інтернет. OneLab мала двох провайдерів до повномасштабного вторгнення, але обидва перестали працювати. Аби забезпечити роботу за будь-яких умов, встановили систему старлінк, але наразі провайдери продовжують працювати добре і старлінком лабораторія ще жодного разу не скористалася.

Для безперебійної роботи лабораторії дуже важливим є постійне енергозабезпечення, однак з початком повномасштабної війни черговим викликом лабораторії стало відключення від електромережі, коли колективу необхідно було приймати швидкі і далекоглядні рішення.

Третім викликом для лабораторії з початком війни стало те, що троє працівників OneLab, які працювали кур’єрами та шоферами, пішли на війну добровольцями і через це ускладнилася швидкість виїзду на виклик. Зрештою OneLab знайшов вирішення в тому, що закупили смарт-автомобілі, аби медсестри самі могли їхати до пацієнтів, не витрачаючи час на простоювання на парковках чи в заторах, додатковим плюсом стало те, що це електромобілі – тобто перевага при недостатності пального у місті. Всі ці питання лабораторія мусила вирішувати відразу, не маючи права на зупинку в пошуку рішень. Є певні моменти, які можна прорахувати, але здебільшого вони вимагають негайного розв’язання.

Однією з найбільших цінностей лабораторії OneLab є відповідальність у бізнесі – це головне. Ми відповідальні перед багатьма гравцями: колективом, нашими клієнтами, партнерами, родинами працівників-добровольців, якими опікується лабораторія OneLab. У цих людей немає більше нікого, але є ми і ми тримаємо цю відповідальність і раді, що можемо допомогти. Крім того, OneLab прийняли на роботу внутрішньо переміщених людей, які стали органічною частиною команди.

Відповідальність перед партнерами тримаємо тим, що вчасно і кваліфіковано надаємо всі необхідні результати аналізів, які чекають від лабораторії щогодини. За цей період ми не підіймали цін на наші послуг і це ще один момент нашої відповідальності перед клієнтами і партнерами. Через це ми розуміємо, що наші партнери і клієнти можуть розраховувати на нас і далі, за будь-яких складних обставин.

Крім того, попри відсутність кур’єрів, що пішли до лав ЗСУ, працівники розширили ареол безкоштовних виїздів на виклики і стали більше задовольняти попит своїх клієнтів, не тільки Ужгород, а й сателіти міста. Це наша відповідальність, ми взяли її і розвиватимемо її далі.

Соціальна відповідальність була у компанії з самого початку заснування OneLab, ми завжди підтримували соціальні проєкти та громадські організації (“Дорога життя”, BigCityRide та інші). Ми це робимо і будемо робити.

Щоб підтримати захисників, у лабораторії організували акцію – “Конкурс дитячих малюнків”, переможці мали можливість побачити свій малюнок на біг-бордах міста. Решта малюнків була прикріплена до плитоносок, що відправлялися захисникам. Такі плитоноски, впевнені, захищають військових у силу своїх фізичних можливостей, але малюнки – це ще й додатковий оберіг та мотивація. Соціальна відповідальність є і була завжди, це місія нашої лабораторії.

Ми не можемо собі дозволити не видати результат, невчасно його зробити, стараємося робити все, щоб було точно, швидко, зручно. А найголовніша цінність — це люди, наш колектив, що постійно вдосконалюється, збільшується. А добра енергетика в колективі відображається на нашій роботі.

Василь Бабіля, директор зовнішньої служби лабораторії OneLab