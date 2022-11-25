Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

“Давай займемось текстом”: доступний мобільний застосунок для вивчення української

25 Листопада 2022 8

Авторка проєкту “Давай займемось текстом” Наталія Місюк та архітектор в ІТ, музикант Олег Новосад підготували мобільний застосунок “Давай займемось текстом” для вивчення української.

“Ми — кримська львів’янка та IT-архітектор — розробили застосунок таким чином, щоб він тішив і тих, хто тільки відкриває для себе українську, і тих, хто вільно нею володіє. Кожен знайде для себе щось вабливе”, — кажуть вони, презентуючи додаток.

“Люблю діалекти, бо в них багато життя”: Наталя Місюк про свій блог “Давай займемось текстом”

Наталія є авторкою проєкту, Олег займається його технічним втіленням. Додаток розрахований для тих, хто ще тільки відкриває для себе українську та для тих, хто хоче вийти за рамки “шкільної” мови та зробити свою українську більш вишуканою.

gal-170651
gal-170637
gal-170630
gal-170644

За визначенням Олега, додаток “трошки крейзі й дуже теплий, добрий”:

— Якщо б він був піснею, то однієї з тих сонячних та радісних пісень, які слухаєш зранку, а потім ходиш та цілий день їм підспівуєш. Щось типу “Роксоляна” або Dance Monkey, — каже він. — Ким би ти не був, де та коли б не відкрив наш застосунок, тобі буде добре. Цього року з усіма нами трапилося багато поганого. Робота над мобільним застосунком — це те, що особисто зі мною трапилося з хорошого, і я дуже цим тішуся.

Проходьте гру, збирайте всі доступні досягнення та всі приховані подарунки. Додаток “Давай займемось текстом” для Android уже доступний на Gogle Play та для IOS.

Varosh

Фото Наталі Місюк

Про людей, які надихають читайте в соцмережах Varosh! Підписуйтеся на наші FacebookInstagram та Тelegram.

 

 

0 #

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Пункти незламності на Закарпатті: перелік адрес

Вільшанське водосховище: що каже Віктор Микита про забудову

Пункти Незламності розгортають у всіх областях України

На Закарпатті застосовують аварійні відключення електроенергії для всіх 10 черг