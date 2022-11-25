“Давай займемось текстом”: доступний мобільний застосунок для вивчення української

Авторка проєкту “Давай займемось текстом” Наталія Місюк та архітектор в ІТ, музикант Олег Новосад підготували мобільний застосунок “Давай займемось текстом” для вивчення української.

“Ми — кримська львів’янка та IT-архітектор — розробили застосунок таким чином, щоб він тішив і тих, хто тільки відкриває для себе українську, і тих, хто вільно нею володіє. Кожен знайде для себе щось вабливе”, — кажуть вони, презентуючи додаток.

“Люблю діалекти, бо в них багато життя”: Наталя Місюк про свій блог “Давай займемось текстом”

Наталія є авторкою проєкту, Олег займається його технічним втіленням. Додаток розрахований для тих, хто ще тільки відкриває для себе українську та для тих, хто хоче вийти за рамки “шкільної” мови та зробити свою українську більш вишуканою.

За визначенням Олега, додаток “трошки крейзі й дуже теплий, добрий”:

— Якщо б він був піснею, то однієї з тих сонячних та радісних пісень, які слухаєш зранку, а потім ходиш та цілий день їм підспівуєш. Щось типу “Роксоляна” або Dance Monkey, — каже він. — Ким би ти не був, де та коли б не відкрив наш застосунок, тобі буде добре. Цього року з усіма нами трапилося багато поганого. Робота над мобільним застосунком — це те, що особисто зі мною трапилося з хорошого, і я дуже цим тішуся.

Проходьте гру, збирайте всі доступні досягнення та всі приховані подарунки. Додаток “Давай займемось текстом” для Android уже доступний на Gogle Play та для IOS.

Varosh

Фото Наталі Місюк

Про людей, які надихають читайте в соцмережах Varosh! Підписуйтеся на наші Facebook, Instagram та Тelegram.