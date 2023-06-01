10 міфів у стоматології. Тест на те, чи все ви знаєте про власні зуби та догляд за ними

Здається, що про зуби вже все досліджено, доведено, говорено-переговорено. Змалечку дітей вчать правильно чистити зуби, доглядати за порожниною рота, вчасно звертатись до лікаря. Та навіть за відкритого доступу до інформації, під час зустрічі з клієнтами стоматологи раз-у-раз дивуються міфам, якими обросли очевидні речі про зуби. Втім, деякі міфи якраз і починаються з Інтернету, бо саме там накопичилося стільки інформаційного сміття, що в ньому непросто розібратися.

Настав час перевірити, наскільки «просунутими» ви є в знаннях про сучасну стоматологію і чи вмієте відрізнити правду від нісенітниць. Попросили зібрати для вас 10 найпопулярніших міфів у стоматології лікарку-естетистку ужгородського інноваційного стоматологічного комплексу «ЕСТЕТ» Оксану Стойку.

1. Звертатися до стоматолога потрібно тільки тоді, коли болить зуб.

Так-так, досі є ті, хто досиджується до останнього і приходить до стоматолога, коли знеболювальні вже не допомагають. Між тим зубний біль входить до трійки найсильніших болів, які відчуває людина. Сусідить з ним ще запалення вуха і нирок. Тому радимо не зволікати з профілактикою, обстежитися, пролікувати карієс на початкових стадіях і ніколи не знати, як болять зуби у гострих станах.

2. Вагітним не можна лікувати зуби.

Не знаємо, хто вигадав таку нісенітницю, але якраз майбутнім мамам потрібно дбати про те, щоб убезпечити свою дитинку від проникнень інфекцій. А карієс – просто відкритий канал для цього. Під час вагітності хвороби зубів прогресують швидше і викликано це порушенням гормонального фону жінки та pH. Крім того, під час росту плід забирає вітаміни, мінерали, різні поживні речовини від мами, тож збільшуються каріозні процеси й гінгівіти (запалення). В медицині навіть існує такий діагноз – гінгівіт вагітних. Запалені ясна у першому триместрі – норма, тому в цей час дуже важлива професійна гігієна. Забираємо наліт, камені – і фундаменту для карієсу немає. Або ж він розвивається повільніше.

В якому ж триместрі що робити, ось підказка:

Перший триместр . Відбувається закладка органів. До речі, зуби в людини закладаються на 6-му тижні. Це ризикований період. В цей час дійсно не рекомендуються якісь оперативні втручання, включаючи лікування зубів. Виняток – гострі стани.

. Відбувається закладка органів. До речі, зуби в людини закладаються на 6-му тижні. Це ризикований період. В цей час дійсно не рекомендуються якісь оперативні втручання, включаючи лікування зубів. Виняток – гострі стани. Другий триместр (3-6 місяців) – абсолютно безпечний. Можна навіть виконувати анестезію й рентген, оскільки вже сформований гемоплацентарний бар’єр, який захищає малюка.

(3-6 місяців) – абсолютно безпечний. Можна навіть виконувати анестезію й рентген, оскільки вже сформований гемоплацентарний бар’єр, який захищає малюка. Третій триместр – відносно ризикований. Стоматологи стараються лікувати тільки гострі стани, щоб не спровокувати передчасні пологи.

3. Зубної щітки й пасти достатньо для хорошої гігієни.

Ні, і ще раз ні! За допомогою зубної щітки можна очистити максимум 60% поверхні зуба. Але, rрім того, у нас є міжзубні проміжки, ясна, жувальна поверхня. Тому рекомендуємо придбати такі засоби: щітка, паста, флос, міжзубні йоршики, іригатор. Які саме модифікації – краще підкаже стоматолог, оцінивши стан вашої порожнини рота, ясен і зубів.

4. Рентген в стоматології шкідливий.

Цей стереотип з’явився у період молодості наших бабусь і підстави для цього були в минулому. Та за вікном ХХІ століття і сучасна стоматологія в роботі використовує візіографи, які мають дуже малу дозу опромінення. Настільки малу, що якщо порівняти проведену вами в телефоні годину, то протягом цього часу ви отримали 1 рентген. Трансатлантичний переліт у літаку дорівнює 100 рентгенам. Візіограф навіть безпечніший за звичайний знімок на плівку. Там витримка становить 0,5-1,2 сек., а для отримання такого ж знімку за допомогою датчика візіографа – 0,05 – 0,3 сек. Висновок один: боятися отримати значну дозу при стоматологічних втручаннях не потрібно.

5. Видалений зуб не потрібно заміщувати.

Наука все більше робить відкриттів в організмі людини й вчені не перестають дивуватися досконалості людського тіла. Так от все, що придумала природа для людини, їй потрібно. І зникнення чогось тягне за собою цілий ланцюг змін. Зуби в тому числі. Виняток – «вісімки» або зуби мудрості. Еволюція їх сама відтіснила, оскільки зникла потреба жувати тверду їжу.

Якщо ми втрачаємо хоча б один зуб, жувальна ефективність падає на 15-20%. Плюс – змінюється прикус, зуби-антагоністи перестають дотикатися, сусідні зуби нахиляються і «з’їжджають» в непотрібні сторони. Зміщується весь зубний ряд. Це впливає навіть на фізіогноміку обличчя – змінюються риси обличчя, з’являються заломи й зморшки. Гадаємо, цього достатньо щоб переконати вас: видалений зуб потрібно якнайшвидше заміщувати. Найкраще в такому випадку – імплантація.

6. Імпланти не приживаються.

Бувають дуже рідкісні випадки, але статистика дозволяє з оптимізмом дивитися на штучні заміщення зубів. До речі, пересадка органів в сучасному світі швидко розвивається і людство дуже прогресує в цій сфері.

Щодо зубів, то тут головне – дотримуватися рекомендацій лікаря щодо післяопераційного періоду і все буде добре. Ризик того, що імплант не приживеться, мінімальний. Тим паче, що в сучасній стоматології дуже багато видів імплантантів, матеріал для них підбирається індивідуально, тому не потрібно боятися. Це один із дуже поширених міфів і ми боремося з ним. Щодня під час консультацій ми чуємо, що люди бояться імплантів, відмовляються, сумніваються. Але моя вам порада: знайдіть кваліфікованого лікаря і просто дослухайтеся до нього. Житимете потім і не знатимете мороки.

7. Молочні зуби не потрібно лікувати.

На щастя, батьків з такою думкою меншає, але вони все одно трапляються. Мовляв, молочні зуби випадають, то навіщо ними заморочуватися? Це дуже велика неправда. Зубки в діток прорізуються у 6 місяців, служать до 12 років. І якщо вони зіпсувалися, чим малюк буде жувати? Їхня будова така сама, як і в постійних: є корінь, нерви, коренева система, вони болять і сильно. Тому якщо доросла людина ще якось може дати собі раду за допомогою знеболювального, то дитину ви наражаєте на величезну муку. У стоматології є такий діагноз, як «блискавичний карієс». Так от це дуже про молочні зуби. Там дещо інша структура, все ширше – корені, нерви, дентинні канальці. Інфекція, відповідно, проникає набагато швидше. Сьогодні малесенька дірочка – завтра вона доходить до нервів і болить. Крім того, запальний процес у молочному зубі може вплинути на постійний. Він може прорізатися хворим, або не прорізатися взагалі. І потім все набагато складніше виправляти. Тому висновок: приводьте дітей до стоматолога і лікуйте зубки.

8. Вініри й художня реставрація – тільки для заможних людей.

Дорого і дешево – категорії дуже відносні. Так, витрати чималі, але все більше людей різного соціального статусу вдаються до художньої реставрації зубного ряду. Втім, можна заощадити, якщо змалку доглядати за зубами, чистити й влаштовувати профілактичні сеанси. Тоді ваша усмішка буде такою, наче ви обслуговуєтеся у голлівудського стоматолога. Криві зуби можна вчасно вирівняти, карієс випередити, жовтого нальоту позбутися. Але навіть якщо іншого виходу немає, повірте, створити усмішку своєї мрії ви все одно зможете – головне бажання. До того ж я можу розповісти безліч історій про те, як люди накопичували велику суму на вініри, а при індивідуальній консультації виявлялося, що потрібна була часткова корекція, а не повна реставрація.

9. Брекети – тільки для дітей і молоді.

Неправда. Звичайно, у молодому віці ефективність брекетів вища. Молода кістка м’яка, рухати зуби набагато легше. Але навіть літні люди заслуговують на комфорт і естетику. У нашій клініці є пацієнт, який поставив брекети у 60-річному віці. Головне – бажання і мотивація. Звісно, система буде трошки довше працювати, але результат того вартий. Коли людина довго не заміщала видалений зуб, сусідні зуби вже нахилилися, тому задля усунення дефекту на допомогу приходять брекети. І вікових обмежень не існує. Чим швидше виявлена патологія прикусу, тим швидше потрібно з нею працювати.

10. Кровоточивість під час чищення зубів – це нормально.

Часто люди кажуть, що у мене так все життя. Це не нормально і ясна кровити не повинні! Чому так стається? Неправильна гігієна, захворювання пародонту. Кваліфікований стоматолог виявить проблему за допомогою попереднього огляду і рентген-дослідження. Затим призначається лікування і, увага, – підбір правильних засобів гігієни. Якщо надто жорстка щітка, надалі це може призвести до захворювання ясен, розхитування зубів, появи щілин і зміщення зубного ряду. Деякі люди вважають, що чим більше давити на щітку, то ефективніше вона очищує зуби. Ні, навпаки, щітка повинна бути м’якою або середньої жорсткості, прямого зрізу, з рівними щетинками без перехресть. І без фанатизму: не натискати з усієї сили. Ще нюанс: щітку потрібно тримати в долоні, як кулькову ручку чи олівець. Так ясна не травмуватимуться.

Ну що, чи зруйнували ви сьогодні бодай один міф?

Якщо так, ми цьому раді й бажаємо бачити навколо більше усміхнених людей.

Підсумок простий: критично ставтеся до інформації про здоров’я в Інтернеті й більше довіряйте фахівцям під час індивідуальної консультації.

А ще краще – знайти свого лікаря, який стане вашим постійним сімейним стоматологом і роками дбатиме про стан ваших зубів.

Саме так працює інноваційний стоматологічний комплекс «ЕСТЕТ» в Ужгороді.

Тут одним з аргументів якісного підходу до лікування є первинний детальний огляд, під час якого фахівці не тільки допоможуть розібратися в існуючій проблемі, а й запропонують оптимальний варіант вирішення.

Адреси стоматологічного комплексу «ЕСТЕТ»:

м. Ужгород, вул. Собранецька, 118/2;

м. Ужгород, вул. Климпуша, 4/17

Записатися на консультацію можна за телефоном: 066 221 77 33

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Каріна Асад

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