Медичний центр Prevention. Професійна турбота про жіноче здоров’я

Тема жіночого здоров’я надзвичайно важлива у сучасному світі стресу, виру гінекологічних та онкологічних захворювань, проблем, пов’язаних з непліддям, вагітністю та виношуванням дитини. Вибір кваліфікованого й комфортного лікаря, якому можна довіритися, актуальний і досі, незважаючи на доволі широкий вибір фахівців на закарпатському ринку надання медичних послуг. Коли вперше потрібно ставати на облік дівчатам, як жінці уберегтися від серйозного захворювання, як обрати компетентного спеціаліста, чи часто і які обстеження проходити жінкам різного віку, як забезпечити комфортну вагітність, що робити з настанням менопаузи – ці та ряд інших питань гінекологічного сервісу ми підняли у партнерській публікації з трьома лікарками медичного центру Prevention.

Софія Лешанич

Досьє лікаря: акушер-гінеколог. Професійна діяльність – 7 років. Закінчила Одеський національний медичний університет та інтернатуру УжНУ. Працює в Ужгородському міському пологовому будинку, приймає пологи. Спеціалізація у МЦ Prevention – профілактичний огляд та ведення вагітності.

Що є головним кредо лікарів клініки Prevention?

Фаховість, турбота про клієнта, високий сервіс, постійний розвиток. Щодо моєї спеціалізації, то я сама розумію, як буває непросто наважитися на візит до гінеколога. Але мені надзвичайно приємно, що майже усі жінки, які потрапили на перший прийом, стають згодом постійними клієнтками. І так з усіма колегами в нашому колективі. Вважаю, що гінеколог повинен бути «своїм» – вміти порозумітися, створити доброзичливу і комфортну обстановку, надати повну інформацію про перебіг обстеження і медикаментозні призначення. Я переслідую тільки один мотив – щоб моя пацієнтка була максимально спокійна і задоволена.

Яку б ви пораду дали жінкам, які перебувають у пошуку лікаря для профілактичного огляду чи акушер-гінекологічних послуг?

Найчастіше у цьому питання спрацьовують «живі» відгуки або «сарафанне радіо». Тобто хтось із близьких чи знайомих мав справу з лікарем і дає рекомендацію. Якщо ж у вашому колі спілкування людей з таким практичним досвідом не було, варто підійти до цього питання серйозно і почати з вивчення клінік, медичних установ, загальної інформації. Визначіть 5-ку лікарів, перечитайте про них інформацію, звертайте увагу на фаховість, обізнаність, досвід роботи. Перепитайте знайомих і колег, що вони чули про роботу даних фахівців. Потім не полінуйтеся прийти на прийом до всіх 5-х і вже потім визначайтеся. Це має бути любов з першого погляду, ви це відчуєте. Лікар має сподобатися як візуально, так і тим, як він працює. Якщо вам комфортно, ви отримуєте повну інформацію щодо обстеження, стану вашого здоров’я, якщо є контакт і відчуття спокою – це ваш лікар. У моєму випадку, якщо вагітні жінки обирають мене через 9 місяців ще й на пологи, то це 100% говорить про те, що пазли склалися. Нашій клініці вдалося заробити високу репутацію не тільки в Ужгороді, де розташовані 4 відділення. Філії медичного центру працюють також в Мукачеві та Іршаві і пацієнти можуть бути спокійними, що, звернувшись туди, їм нададуть високоякісну допомогу та консультацію. До слова, на черзі відкриття відділення в Тячеві.

Які, на вашу думку, найсильніші сторони медичного центру Prevention.

Професійність, високий сервіс, зв’язок з пацієнтами 24/7, порядок, дисциплінованість. Це прогресивний заклад, злагоджена робота і здоровий клімат у колективі. Що стосується гінекологічної команди, то вона молода, перспективна, стабільна і є має бажання вчитися. А ще тут почуваєшся у безпеці, бо твоє здоров’я у надійних руках. Тому чекаємо на прийомі і обіцяємо, що він буде комфортним.

Опишіть загальний портрет пацієнтки вашої клієнтки?

Найперше – це жінка, яка повністю нам довіряє. Вона дбає про своє здоров’я і хоче знати все, що з нею відбувається. Якщо це вагітна, то вона готова до спокійного виношування дитини, бо знає, що я з нею перебуватиму на зв’язку 24/7.

Щодо дівчат і жінок, які вперше приходять на огляд, то мені кажуть: ми навіть не підозрювали, що візит до гінеколога може бути приємним. Я все для цього роблю – навіть вмикаю релакс-музику. Тобто стараюся створити максимально комфортні умови.

Які питання найчастіше ставлять жінки під час першого візиту?

Дуже багато. Починаючи з того, чи можна носити стрінги взимку – до питань про гормонотерапію. Насправді моя головна задача – повністю налаштувати пацієнтку на відвертість, створити доброзичливу атмосферу і делікатно поставитися до сором’язливості. Після цього жінки поводяться розкутіше і ставлять питання, які їх хвилюють. Наприклад, з якого віку можна жити статевим життям, як захищатися, чи можна займатися сексом з чоловіком під час вагітності, які виділення вважати нормальними, що їсти, якщо нудить. Це відверта розмова і я тішуся, якщо жінки отримують компетентні відповіді в конкретному їхньому випадку, а не керуються порадами чи досвідом подруг.

Сьогодні в гінекології спостерігається тенденція до скорочення кількості медикаментозних призначень, багато препаратів вважаються неефективними. Також те, що раніше вважалося патологією, сьогодні трактується як нормальний здоровий стан. Які стереотипи найчастіше доводиться розвінчувати?

Це дійсно так. Наприклад, той же токсикоз у вагітних. Головна задача лікаря – зрозуміти, коли він патологічний, а коли нормальний. Зараз вважається, якщо до 16 тижнів він не проявляється багаторазовим блюванням (10-15 на добу), то це нормально. Або моменти щодо передлежання плаценти. Якщо виявлено низьке розташування плаценти, то це дійсно загрозливий стан і є багато застережень до жінки – що не можна робити, щоб не призвести до кровотечі. Буває, що плацента мігрує і через деякий час загроза зникає. Тоді вагітність проходить нормально. Але конкретну відповідь можна дати тільки під час індивідуального огляду.

З якими викликами сучасного світу вам доводиться стикатися у своїй професійній діяльності?

Насправді світ змінився, зараз ми багато спостерігаємо такого, про що можна було раніше прочитати тільки у фантастичній літературі. Наприклад, штучне запліднення. Це позитивна тенденція, бо дарує жінкам радість материнства. Але разом із тим лікарям доводиться стрімко пристосовуватися і вивчати нюанси ведення таких вагітних.

Почастішали пізні вагітності. Якщо раніше вперше жінки народжували у віці 20-25 років, то зараз у 30+. І це не межа. У такому разі ми повинні розуміти, як зробити вагітність жінки максимально комфортною і безпечною.

Яка специфіка роботи з жінками, які втратили вагітність?

На жаль, і таке трапляється. Це надзвичайно вразлива категорія клієнтів, яка потребує певних додаткових обстежень. Ми намагаємося зрозуміти, в чому причина невдалої вагітності і робимо все, щоб наступного разу виключити всі ризики. У більшості випадків такі жінки приходять до мене через рік-півтора і у нас все виходить.

Стреси, хвилювання – ще одна тенденція сучасного світу. Як це впливає на жіноче здоров’я?

Взаємозв’язок стресів на гінекологічні проблеми до кінця не вивчений, але це дійсно впливає на психологічний стан жінки, а відтак на те, що на неї чекає в кабінеті акушер-гінеколога. 80% нашої роботи – це психологія, тому що переважно пацієнтки хвилюються і накручують себе. Ми живемо у світі з вільним доступом до інформації, але тут важливо дозовано й усвідомлено сприймати те, що потрапляє вам на очі. Читайте, вивчайте, але довіряйте професійному лікарю.

Тетяна Гарапко

Досьє лікаря: акушер-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики. Освіта – медичний факультет УжНУ, кандидат медичних наук, доцент. Викладач дисципліни «Анатомія людини». Працювала лаборантом та асистентом на кафедрі. Практична діяльність лікарем – 2 роки. Робота з сумісництвом – ургентний лікар УЗД в Ужгородській районній лікарні.

Наскільки важливою є УЗД-діагностика в гінекологічній практиці?

Очевидно, що ультрасонографія – важлива складова лікарського нагляду за репродуктивним здоров’ям жінки і виявлення у них акушерської та гінекологічної патології. У моїй практиці УЗД спрямоване на оцінку анатомічних особливостей розвитку матки та її придатків, ефективності проведення лікування, уточнення діагнозу, поставленого лікарем-гінекологом. Також є ряд показів до УЗД органів малого тазу. Також ми проводимо ультразвукове обстеження молочних залоз, ультразвукову томографію молочних залоз, лікування гінекологічних захворювань, консультування з приводу лікування непліддя, планування та підготовки вагітності, ведення вагітності з отриманням листка непрацездатності, скринінг І триместру вагітності, КТГ (кардіотокографію) плоду, консультування щодо профілактики та вакцинації шийки матки.

З якою категорією ви особисто пацієнток ви найчастіше маєте справу у професійній діяльності?

Я веду профілактичні УЗД-огляди та гінекологічні консультування. Найчастіше до мене звертаються жінки, які планують вагітніти, потім вагітніють і я веду вагітність до пологів. Інший напрямок – лікування непліддя. Також я маю справу з різними гінекологічними патологіями або порушенням менструального циклу. Жінки старшого віку звертаються з аномальними матковими кровотечами.

Чи часто ваші пацієнтки звертаються з проблемою непліддя?

Так, і це одна з найбільших проблем ХХІ ст. На жаль, із нею стикаються жінки все молодшого віку. Наприклад, є пацієнтки 20 років, які не можуть завагітніти. Також я помітила, що почастішали випадки, коли перша вагітність пройшла успішно, але виникають труднощі з настанням другої.

Коли потрібно у такому випадку звертатися до лікаря?

Якщо перша вагітність не настає впродовж одного року при умові, що пара веде відкриті статеві стосунки 3 рази на тиждень, то це привід запідозрити, що у когось із партнерів щось не гаразд.

Якщо мова про другу дитину, то через півроку активного статевого життя треба звернутися до лікаря. У такому випадку ми призначаємо УЗД вагінальним датчиком, щоб виключити наявність патології. Зокрема, мене буде цікавити стан яєчників. Необхідно з’ясувати, чи немає полікістозу, що зараз дуже поширено. Окрім цього, робимо аналіз крові на гормони, розписуємо по днях циклу, що коли потрібно здавати.

З якими причинами непліддя вам доводиться стикатися?

Усі перерахувати неможливо, але з нетипового помітила часто гіперпролактинемію, тобто стан підвищеного вмісту пролактину у плазмі крові, хоча жінка не вагітна і не годує. Це якраз пов’язано зі стресами, недосипанням, фізичним перенавантаженням. Такий синдром часто спостерігається у дівчат фітнес-тренерів або тих, хто дотримується жорсткої дієти, або у медиків нічних чергувань. Ритм «день-ніч» впливає на гіпофіз і виділення цього пролактину. Також часто причиною цього синдрому є тісна білизна, яка подразнює молочні залози і організм це сприймає як годування. Гіперпролактинемія блокує овуляцію і вагітність не настає. В залежності від причини, ми направляємо жінку на додаткові аналізи. Є сучасні препарати, які відносно швидко можуть навести лад у гормональній картині організму.

Які фактори можуть впливати на складнощі завагітніти вдруге?

Коли не настає друга вагітність, це нас насторожує і ми ретельно починаємо досліджувати причини. Ними можуть бути ускладнення під час пологів. Наприклад, якщо була сильна кровотеча, це може вплинути на виділення гормонів гіпофізом. Надмірна втрата крові призводить до гіпоксії і це стає проблемою при утворенні потрібних гормонів.

Якщо порівняти методику лікування гінекологічних захворювань зараз і 10 років тому, то що змінилося?

Раніше акцент робився на гомеопатію, але зараз медицина удосконалилася і ми керуємося тільки протоколами доказової медицини України, Британії і США. І призначаємо тільки справді ефективні препарати. Сьогодні ми маємо справу з меншою кількістю препаратів, але більш дієвими. Активно користуємося УЗД-діагностикою. Хочу відзначити, що обладнання медичного центру Prevention

дуже якісне і дозволяє розгледіти найменші деталі. Наприклад, ми можемо так збільшити зображення, що побачимо горбик, де розташована яйцеклітина. Навіть на сьомому дні вагітності ми бачимо плідне яйце в порожнині матки. Зараз ми знаходимося в ужгородському відділенні, що розташоване по вулиці Грушевського. В іншій нашій філії можна зробити КТ молочних залоз і 3D-фото малюка в утробі мами.

Наскільки важлива ультразвукова діагностика під час вагітності?

Фактично ми спостерігаємо за розвитком плоду з перших днів вагітності і можемо корегувати процес за наявності відхилень. Ми проводимо скринінги вагітності. Це рекомендовано у терміні з 11 тижня і одного дня по 13-й тиждень і 6 днів, тому що саме в цей період можна роздивитися комірцевий простір, носову кістку, верхню щелепу дитини. Це важливо в плані діагностики хромосомних патологій. Також призначаємо біохімічні дослідження. Лабораторні аналізи забираються на місці, що дуже зручно. Друге дослідження зосереджене на структуру плаценти, шийку матки, будову органів плода. І третє рекомендовано робити у третьому триместрі, щоб спостерігати за станом малюка, судинами жінки і шийкою матки, аби уникнути передчасних пологів.

Наталія Бисага

Досьє лікаря: акушер-гінеколог. Закінчила з відзнакою медичний факультет УжНУ, кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства і гінекології медичного факультету. Робота за сумісництвом – гінекологічне відділення Ужгородської районної лікарні. Професійна діяльність – 13 років.

Чи можна зараз говорити про подолання інфекційних хвороб, які передаються статевим шляхом? Чи навчилося людство їх лікувати?

Лікувати навчилися, але це не зняло загрози захворювання. Навпаки, мені здається, саме останнім часом їхня кількість значно зросла. І особливо вони поширені серед молодих пацієнток, яким потрібно допомагати і профілактувати. Тому, користуючись нагодою, хочу звернути увагу: якщо спостерігаються рецидиви виділень, вони мають неприємний запах, часто повторюються, санація не допомагає – негайно до спеціаліста. Після дослідження конкретно під збудник призначається лікування і тільки так можливо одужати.

Ви ведете вагітності і допомагаєте жінкам стати мамами. А з якими проблемами звертаються до вас пацієнтки старшого віку?

В основному це профілактичний огляд або ж якщо є скарги на біль, виділення, різного роду дискомфорт. Також важливо у такий період проводити огляд, щоб виключити загрозу появи і розвитку онкологічних захворювань.

У сучасному світі значно зросла тривалість життя людей у порівнянні з минулими поколіннями. Чи можливо у зв’язку з цим продовжити і репродуктивний вік жінок?

На жаль, за моїми спостереженнями, намітилася тенденція до настання ранньої менопаузи у все більшої кількості жінок. Хоча тут відіграє роль багато факторів, у тому числі, спадковість. Все залежить, коли в дівчини починається перша менархе і теоретично можна вирахувати настання менопаузи. Є сучасний показник – антимюлерів гормон, який свідчить про яєчникову активність і її запас. Завдяки цьому дослідженню також можна спрогнозувати настання ранньої менопаузи.

Який вік вважається зашвидким для закінчення репродуктивної функції у сучасних жінок?

Ненормально – коли до 40 років починаються перебої з місячними і немає характерної причини, чому. У такому випадку проводиться обстеження на гормональний фон. Якщо він порушений, медикаментозно трохи можна відтермінувати настання менопаузи, а вже потім приймати рішення.

Які поради ви даєте жінкам елегантного віку, щоб вони не почувалися меншовартісними, втративши можливість вагітніти і виношувати дітей?

Найперше питання, яке ми піднімаємо з такими пацієнтками – усвідомлення свого нового стану і звикання до нього. Важливо розуміти, що менопауза, як і інші періоди, – це нормальний фізіологічний стан і його не потрібно боятися. А щоб зустріти його гідно і безболісно, потрібно вести здоровий спосіб життя, уникати стресів, подолати шкідливі звички. Зараз існує багато препаратів замісної гормональної терапії для того, щоб менопазуальний вік збалансувати і зробити так, щоб жінка не була втрачена. Сучасність дозволяє жінкам довго бути активними і гарними.

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Фото: Карл Смутко