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Як відомий піаніст Ксав’є Девіс об’їздив Закарпаття (ФОТО)

19 Серпня 2020 4

Ксав’є Девіс (Xavier Davis) – відомий і один із найуспішніших джазових піаністів світу. І нещодавно американський музикант відкрив для себе Закарпаття. Він зустрівся тут зі своїми друзями, а туризмознавець, гід Макс Адаменко сформував і провів індивідуальну дводенну екскурсійну програму.

Ксав’є зупинився в Мукачеві, а побував також на Боржаві, побачив водоспад Шипіт, відвідав палац Шенборна, замок Сент-Міклош, скуштував сир у сироварні Біласовиці. А місцеві винороби почастували вином – Ернест Біров (село Бене), Ласло Нодь (Берегово), Руслан Орос (село Дерцен).

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Публікуємо фото і принагідно радимо переглянути наші історії до теми:

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Varosh

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