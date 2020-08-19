Як відомий піаніст Ксав’є Девіс об’їздив Закарпаття (ФОТО)

Ксав’є Девіс (Xavier Davis) – відомий і один із найуспішніших джазових піаністів світу. І нещодавно американський музикант відкрив для себе Закарпаття. Він зустрівся тут зі своїми друзями, а туризмознавець, гід Макс Адаменко сформував і провів індивідуальну дводенну екскурсійну програму.

Ксав’є зупинився в Мукачеві, а побував також на Боржаві, побачив водоспад Шипіт, відвідав палац Шенборна, замок Сент-Міклош, скуштував сир у сироварні Біласовиці. А місцеві винороби почастували вином – Ернест Біров (село Бене), Ласло Нодь (Берегово), Руслан Орос (село Дерцен).

Публікуємо фото і принагідно радимо переглянути наші історії до теми:

Varosh