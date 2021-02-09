Як погуляти Ужгородом із аудіогідом: з’явився мобільний додаток для подорожей, де 120 знакових місць Ужгорода

Минулої осені був створений мобільний застосунок Travel Fellow для самостійних подорожей Україною (він також має платні функції). Це онлайн-гід, який допомагає організовувати вільні мандри. Наразі він діє у Львові, Києві та Одесі, а нещодавно запрацював і в Ужгороді. У застосунку вже позначено 120 пам’яток та знакових місць Ужгорода, а незабаром їх стане більше.

Завдяки Travel Fellow можна складати власні маршрути, а також знайти поблизу цікаві локації. Аплікація допомагає не проґавити неординарні об’єкти поруч та знайомить з їх історією завдяки аудіозаписам професійних гідів.

«У додатку вже понад тисяча знакових місць Львова, Києва, Одеси, а тепер ще й Ужгорода, для яких ми записали 40 годин аудіотексту. На Закарпатті ми працювали з фаховими гідами та краєзнавцями», – розповів автор ідеї та керівник проєкту Віктор Лучка.

Мобільна екскурсійна аплікація працює із допомогою геолокації. Коли вмикаєте додаток – можете самостійно клікати на точки і слухати інформацію. Або ж можна увімкнути режим вільної прогулянки і слухати в автоматичному режимі аудіозапис про об’єкт чи пам’ятку, які бачите в радіусі десяти метрів.

«Це важлива опція, яка є лише в цьому додатку з-поміж схожих. Тобто вам не потрібно постійно відволікатися на телефон – ви просто гуляєте, а онлайн-гід усе робить за вас. Власне, Travel Fellow перекладається як товариш, який подорожує, місцевий “дружбан”», – додає Віктор Лучка.

Ще одна перевага застосунку – під час прогулянки не потрібен постійний доступ до інтернету: є можливість завантажити контент і користуватися ним у дорозі.

Завантажити на телефон (у програмі є платні функції):

Varosh