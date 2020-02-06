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Новини

З’явився мобільний додаток, який допомагає у походах Карпатами

6 Лютого 2020 258

Нещодавно з’явився мобільний додаток “В Похід Карпатами”, який стане в нагоді у мандрах Українськими Карпатами.

Спочатку був створений сайт “В Похід Карпатами” — з картами, маршрутами й локаціями у горах, погодою і блогом. Його мета — зібрати на одному ресурсі необхідну інформацію для туристів, які збираються в гори. На платформі є інтерактивна карта, за якою можна орієнтуватися у поході та обмінюватися інформацією.

Віднедавна є і мобільний додаток, який має також офлайновий функціонал.

епка 2

Розробник Роман Гелемб’юк у коментарі Varosh зазначив: наприкінці лютого у епці з’явиться остаточна версія каталогу маршрутів Українськими Карпатами і функціонал для відстежування власного маршруту без інтернету.

«Ви будете бачити, чи не відхилилися від маршруту, де саме знаходитеся, скільки пройдено, скільки залишилося».

У планах — додати трекінг походу, який можна буде експортувати у стандартні формати. Ще одна фішка — віддалений трекінг, завдяки ньому ваші рідні зможуть спостерігати за вашим походом онлайн (тільки з інтернетом).

Наразі додаток доступний на Android.


Varosh

Головне фото: Роман Гелемб’юк

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