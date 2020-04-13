Студенти створили в Ужгороді платформу QRDelivery, на якій можна замовити доставку їжі з різних кафе

Замовте доставку їжі в Ужгороді кількома кліками на своєму смартфоні. Не треба телефонувати, гуглити заклади чи шукати їх у соцмережах, писати у фейсбуці й інстаграмі, з’ясовувати меню й логістику, очікувати відповідь… Усе можна швидше й комфортніше, адже в місті розвивається інтернет-сервіс QRDelivery, який збирає локальні кафе й ресторани на єдиній платформі, відтак можна замовляти доставку з улюблених закладів на одному сайті й за лічені секунди. QRDelivery – це безкоштовний майданчик для рестораторів і власне подарунок місту у період карантину від п’ятьох студентів. Розповімо історію цього проєкту.

В Ужгороді є компанія друзів – Микола Кошун, Едуард Грабчак, Микита Когут, Володимир Пайда, Олексій Стрічик. Вони студенти, навчаються в УжНУ та ЛНУ. Спочатку хлопці запустили стартап QRWaiter – платформу електронного самообслуговування і статистики. Ідея у тому, що відвідувачі закладів громадського харчування можуть безконтактно, без офіціанта, зробити замовлення через свій смартфон і так само розрахуватися, не очікуючи рахунок, а потім – решту. І для цього не потрібен мобільний додаток. Як це виглядає? На столику є QR-код, клієнт сканує його, потрапляє у зручне меню, обирає та сплачує з телефону. Тієї ж миті персоналу надходить сповіщення із замовленням, вони готують і видають.

Відтак кафе отримують від QRWaiter просту у керуванні адмін-панель, куди можуть вносити меню, актуальні підбірки чи пропозиції, інформацію про акції та тематичний фан. Ця платформа прискорює роботу закладу в обслуговуванні, а також дає змогу вести статистику замовлень. А ще вона насичена багатьма корисними фішками та смарт-функціями.

Власне, ідея виникла у серпні 2018-го, перша бета-версія з’явилася у лютому 2019-го, у травні минулого року продукт був офіційно представлений. Хлопці запатентували і зареєстрували QRWaiter як торгову марку. Відтак почалося тестування програми в Ужгороді, Львові, Миколаєві, вона поступово поширювалася серед кафе. До речі, їхній продукт отримав перше місце у пре-акселераційній програмі Center for Entrepreneurship, а приз – бізнес-тур у США у 2020 році.

У процесі змінювалися функціонал та ідеї QRWaiter. На певному етапі хлопці збагнули, що потребують підтримку у просуванні. У грудні 2019-го вони звернулися у маркетингову компанію MyProfi в Ужгороді, яка безкоштовно допомагає зробити продукт привабливим, стильним і сприяє у позиціонуванні, розвитку й просуванні. Спочатку маркетологи допомогли з дизайном, а також концепцією. А далі карантин змінив плани і вектор.

Тож у рамках QRWaiter, понад тиждень тому, команда запустила ще одну частину платформи – QRDelivery, аби полегшити ужгородцям замовляти доставку віддалено, швидко, зручно, автоматизовано. Так само як для QRWaiter, для QRDelivery не треба встановлювати додаток. Просто на одному сайті розташовані різні заклади з послугою доставки. Обираєте кафе, далі – страви з меню і сплачуєте. На платформі вказаний також формат доставки (платна або безкоштовна, кур’єрська чи таксі). Відтак QRDelivery є помічником у виборі кафе та його пропозицій, а також у швидкому оформленні доставки й оплати.

Наразі цей інтернет-майданчик є подарунком для Ужгорода, цілком безкоштовним для закладів та їхніх клієнтів. Автори стартапу все роблять на ентузіазмі, у вільний час і за власні ресурси, а також знаходять підтримку. Аби максимально розповісти про проєкт, MyProfi залучила у нього своїх маркетолога, SMM-спеціаліста та дизайнера. Новий сервіс почали промотувати понад тиждень тому й фактично без бюджету: маркетологи безкоштовно просувають продукт через інстаграм, а засновники скинулися на таргетовану рекламу і розіграш – до 17 квітня можна взяти участь у конкурсі в інстаграмі й виграти потужну вечерю з безкоштовною доставкою.

На QRDelivery наразі зареєстровані шість закладів з послугою автоматизованої доставки, ще чотири – на стадії підключення і внесення меню, а приєднатися можуть усі-усі кафе, аби швидко й легко надавати послуги. Відтепер заклади опиняються в одному “місці”, тобто клієнт нічого не шукає в інтернеті, у соцмережах, а швидко обирає улюблене кафе, замовляє, оплачує. Ресторатор оперативно отримує замовлення, готує, доставляє. Тут безконтактна оплата, тобто мінімізується спілкування з людьми. А ще дуже важливо, що кожне замовлення – це підтримка місцевого бізнесу у кризовій ситуації. До речі, ужгородці вже замовляють на сайті, процес пішов. У планах – залучити кафе всього Закарпаття.

QRDelivery – соціальний проєкт на період карантину, а з завершенням пандемії можна буде знов активно користуватися QRWaiter безпосередньо у кафе, аби на перших етапах відкриття закладів мінімізувати контакти гостей з персоналом, а у подальшому просто полегшити й пришвидшити роботу. Тож розвиватимуться ці обидва напрямки.

QRDelivery – сайт, інстаграм.

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Евеліна Гурницька, Varosh