Волонтери БУРу у межах всеукраїнської толоки прибирали в Ужгороді Радванський кар’єр

Минулими вихідними в Ужгороді відбулася всеукраїнська толока, організована волонтерами організації Будуємо Україну Разом.

Всеукраїнську толоку БУР проводить щорічно у першу суботу після Європейського дня парків. Цьогоріч цей день відзначався 24 травня, розповіла у коментарі Varosh координаторка толоки в Ужгороді Танет Гичка.

За її словами, загалом по всій Україні в той день одночасно мало відбутися 80 акцій з прибирання, однак, з огляду на погодні умови, а також російські обстріли вдалося провести 68 таких толок.

На Закарпатті акції з прибирання відбулися у Богдані на Рахівщині та власне в Ужгороді, де волонтери прибирали територію Радванського кар’єру.

«Ідея всеукраїнської толоки – це бережне ставлення до природи, адже зараз українська природа переживає чи не найскладніші свої часи. Внаслідок російсько-української війни значні території пошкоджені та випалені, сталося кілька екологічних катастроф, як от підрив Каховської ГЕС чи пожежі й розриття землі під окопи у Рудому лісі біля Чорнобиля. В такі часи ми не можемо собі дозволити байдужість і мусимо турбуватися про природу у кожному куточку нашої країни», – сказала Танет Гичка.

До прибирання на Радванському кар’єрі долучилося 18 людей, переважно – студенти Української академії лідерства. За 2 години толоки волонтери зібрали 18 мішків сміття. Те, що могли, відсортували й віддали на переробку на Станцію заготівлі вторсировини «Проєктна, 3». Яке не підлягало сортуванню – вивезли на сміттєзвалище.

Матеріалами для прибирання – мішками та рукавицями – учасників акції безплатно забезпечила корпорація «Біосфера». За словами координаторки, частина матеріалів в ході прибирання не знадобилася, тож уже найближчим часом БУР влаштує ще одну толоку.

«На цей раз, напевно, прибиратимемо десь околицях міста, біля річок, куди водою зазвичай зносить сміття», – сказала Танет Гичка.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Танет Гичкою

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