В Ужгороді відкрилась Українська академія лідерства

Українська академія лідерства – це 10-місячна формаційна програма на основі цінностей для молоді з лідерським потенціалом з усієї країни. Цільова аудиторія Академії – молоді люди віком 16-20 років, які закінчили школу і вступили на програму до навчання в університеті.

«Ми відбираємо підлітків з лідерським потенціалом з усієї країни. Цьогоріч був серйозний конкурс – 10 людей на 1 місце. Відповідно, на програму пройшли справді талановиті учасники, які показали щиру потужну мотивацію до навчання. 7 студентів заради навчання в Академії взагалі повернулися з-за кордону разом з родиною», – розповів виданню Varosh керівник з регіонального розвитку Української академії лідерства Любомир Шимків.

В осередку Академії в Ужгороді загалом навчається 52 студентів з 16 областей України. Програма навчання поділена на кілька блоків.

«Формаційний блок спрямований на цілісний розвиток особистості, працює він за принципом гармонійного всебічного особистісного розвитку – фізичного, емоційного, інтелектуального. Навчання відбувається щоденно від ранку до вечора, програмою передбачені руханка, лекції, фізичні заняття, рефлексії, емоційні блоки. Інший навчальний блок спрямований на суспільний розвиток шляхом втілення соціальних проєктів для громади. Щотижня в один із днів молоді лідери долучаються до волонтерства, самостійно обираючи локації та організації, з якими вони можуть найефективніше взаємодіяти», – розповів Любомир Шимків.

У процесі навчання студентам читають близько 50 курсів з різних дисциплін, серед яких, зокрема, історія України, політологія, фінансова грамотність, філософія, командотворення та інші.

Крім того, у взаємодії із представниками міської, обласної влад студенти Академії планують спільні проєкти, які можуть бути цікаві для міста, як от освітні чи спортивні події, форуми, фестивалі, відкриті лекції тощо.

За словами Любомира Шимківа, важливим елементом програми є формування національної ідентичності. Оскільки ж наразі найголовніше у контексті національної безпеки та оборони – це допомога ЗСУ, велика частина суспільних проєктів, запланованих та втілюваних студентами Академії, пов’язана саме з цим напрямком. Це і організація подій до важливих історичних національних дат, і збори для армії та безпосередня допомога війську, уточнив Любомир Шимків.

Також навчальною програмою передбачені дослідницькі експедиції в райони Закарпаття та в інші області України. Під час таких виїздів студенти, працюючи у громадах, краще пізнають місцеві традиції, особливості та настрої.

На завершення року традиційно студенти Академії з культурною місією відвідують країни ЄС, де адвокатують важливі та актуальні для українського суспільства теми. Так, центральною темою останнього візиту молодих лідерів до ЄС стала тема злочинів, які вчиняє путінська росія проти дітей під час війни в Україні.

Varosh,

Фото з Фейсбук-сторінки Ужгородської міської ради

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